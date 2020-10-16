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МОЗ отримало підтвердження на одержання перших 100 тисяч доз вакцини від грипу, - Степанов

МОЗ отримало підтвердження на одержання перших 100 тисяч доз вакцини від грипу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я отримало підтвердження про завезення в Україну 100 тисяч доз вакцини від грипу, очікується підтвердження ще на 150 тисяч доз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Місяць тому були виділені кошти на закупівлю вакцин для груп ризику — всі медпрацівники, працівники освіти, Нацгвардія, Держприкордонслужба. Загальна кількість вакцин яку ми закуповуємо — 1 410 тисяч доз. Зараз закупівля йде через одну з міжнародних організацій. Вже є підтвердження близько 100 тисяч доз, очікуємо підтвердження на 150 тисяч доз щодо завозу в Україну. Це за бюджетні кошти, для вакцинації груп ризику", - сказав Степанов.

Стосовно забезпечення іншими лікарськими засобами, такими як дексаметазон, глюкокортикоїди, то за словами Степанова, вони є на ринку.

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"Ми постійно спілкуємося з постачальниками лікарських засобів, щоб вони постійно були в максимальній кількості. На додаток, ми ще додатково закуповуємо лікарські засоби, які є в протоколі, але дороговартісні, такі як ремдесевір. Заключена вже угода на постачання для лікування 28 тисяч хворих цього лікарського засобу, вже на наступному тижні ми повинні отримати перші 18 тисяч доз, які одразу будуть розподілені по регіонах", - сказав Степанов.

Також Степанов згадав український лікарський засіб "Біовен", клінічні дослідження якого нещодавно завершилися. Він додав, що його внесуть в протокол і будуть закуповувати централізовано.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) Степанов Максим (2196)


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https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/posts/670995946859011?__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=-R 12 октября в 09:34 · https://www.facebook.com/pogano.cv.ua#

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=%2ANK-R #Чернівецькіісторії
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16.10.2020 00:10
+3
Только Украинским солдатам контрактникам не вводите эту российскую вакцину,а то они начнут выполнять команду российского оккупационного военного командования.
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16.10.2020 00:15
+3
Это от обычного гриппа.
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16.10.2020 01:31
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https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/posts/670995946859011?__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=-R 12 октября в 09:34 · https://www.facebook.com/pogano.cv.ua#

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKHio-PpiR0jkZX4UbItqQjLpUg6yqImctEjIUxF4gN4LBRLcb-xbaqou2dk0bwr3b-3lhxzzVWHiy_msTF_qQvpzK1c3q-prLZSsr3-WeopAfTjPXBrv1eJbgQp-eVgSZXfdZkKf0vefIDQsTjmmaSdJdizmKc9WZm6jv5HrQ_UdxJ1s8j52fKLfLGGDEjhI6WF8aYw4tD01Y7Jo4ceDSW5IpUXTEXTO8HnBp2Fl4PX9jqRIQNXAbwFTB3VqqS_ragAZaRyg61hGwF7qEFnYWn1rNDEWLS6tbRwkaDOeFma8gqzxFOnRia66BXle8X4rPVfMYlSmKjjNleEM&__tn__=%2ANK-R #Чернівецькіісторії
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16.10.2020 00:10 Відповісти
Только Украинским солдатам контрактникам не вводите эту российскую вакцину,а то они начнут выполнять команду российского оккупационного военного командования.
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16.10.2020 00:15 Відповісти
как я понял это для них и закупалось.. не, ну не сцуки кварталовские !!!
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16.10.2020 00:38 Відповісти
Чья это вакцина?
Немецкая? Британская?
Или рассейская? Та, которую Медведчук рекламировал?
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16.10.2020 00:24 Відповісти
Это от обычного гриппа.
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16.10.2020 01:31 Відповісти
Дякую. Я зробив 2 тижні тому від звичайного грипу.
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16.10.2020 01:41 Відповісти
Здравствуйте. Какую вакцину кололи? В Киеве не могу найти инфлювак и вакси на 20\21, Ее ещё не завезли....
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16.10.2020 08:34 Відповісти
У домашнього лікаря - не знаю, яка назва. Але звичайна, які тут мільонами вакцинірують...
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16.10.2020 13:14 Відповісти
Обули на деньги. Грипп не актуален. Все как всегда.
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16.10.2020 01:38 Відповісти
Уже чипован? А не знаешь того, что если заболеешь одновременно гриппом и ковидом, твои родные заранее могут заказывать на дом лабухов, чтоб они играли твоему трупу Шопена.
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16.10.2020 07:54 Відповісти
как всегда --- что,откуда и зачем --- информации нет.Колитесь все чем-то во время войны, а "мы стараемся"
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16.10.2020 04:24 Відповісти
МОЗ отримало підтвердження на одержання перших 100 тисяч доз вакцини від грипу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7145
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16.10.2020 08:18 Відповісти
в России препаратов, позиционируемых как противовирусные, во много раз больше, чем в Америке и Европе вместе взятых. С 2007 г в РФ зарегистрировано более 20 новых лекарственных препаратов для лечения гриппа.
Интересно, почему так получается?
Часть из них сразу получает статус "безрецептурное лекарственное средство", а значит - можно приступать к телевизионной рекламе, и мотивировать покупателей сметать в аптеках яркие упаковки с надписью "от гриппа".--------По заявлению директора компании Ниармедик Плюс, "мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка, соединили его с целлюлозой и получили полимер. Он и называется кагоцелом".Кагоцел - это соединение госсипола с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Госсипол - противозачаточное средство для мужчин с доказанной антисперматогенной активностью.При этом примерно в 20% случаев влияние препарата на сперматогенез носило необратимый характер, что предполагало его применение только у мужчин, "завершивших образование семей или тех, кто допускает необратимое бесплодие.
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16.10.2020 13:21 Відповісти
Чергова хохма "95 кварталу" Закупівля у невідомої фірми невідомо чого .
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.
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16.10.2020 12:05 Відповісти
Чергова хохма "95 кварталу" Закупівля у невідомої фірми невідомо чого .
по риториці можемо зробити висновок що у ..паРаші.
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16.10.2020 12:06 Відповісти
 
 