У водосховищах окупованих Криму і Севастополя запаси води не перевищують 15%, - ЗМІ
В головних водосховищах Криму і Севастополя залишилося тільки 9,8 млн м³ води.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 15 жовтня інформує "Новая газета".
За інформацією видання, з 64,2 млн м³ води в Чорноріченському водосховищі, яке живить Севастополь, для використання залишилося тільки 9,8 млн м³. Тобто 15%. Міжгірне водоймище пересохло, качати з нього воду для населення неможливо.
Влітку садові товариства, де живуть десятки тисяч осіб, отримували воду з перебоями. В осінньо-зимовий сезон подавати її будуть один-два рази на тиждень, повідомили журналісти.
Пресслужба так званого міського уряду заявляла, що води вистачить ще на 81 день.
За даними окупаційної влади, запаси Чорноріченського водосховища, від якого отримує воду велика частина міста, становлять 16,8 млн м³ води. При цьому 7 млн м³ - це "недоторканний запас, нижче якого опускатися не можна".
У анексованому Криму гостро стоїть питання дефіциту води. Окупанти хотіли навіть залучити авіацію для штучного збільшення опадів на півострові.
Будь ласка, зачекайте...
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не будет вам воды не из земли ни с неба. ибо вы иуды и прокляты вы народом украинским и всевышним на небесах.
Звісно необхідність в каналі взимку відпадала - повні водосховища і як ви правільно зауважили, відсутність необхідності поливу.
Ну і не забувайте, що води каналу насичували підземні горизонти прісною водою.
Видео конца июля 2020 года
https://www.youtube.com/watch?v=EeT-uMSyhv8
https://www.youtube.com/watch?v=TQsrB4ogPxE&t=709s
Ютуб забит подобными роликами и съемками с дрона
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
- Хто такий корінний кримчанин?
- Людина, що прожила в Криму більше п"яти років...
http://polit.reactor.cc/tag/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC крым http://polit.reactor.cc/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 камни с неба ...
В Крыму тотально исчезает вода
Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение - это проблемы Крыма? Да, конечно. Но все они меркнут по сравнению с главной, фундаментальной проблемой.
Вода.
Вода - это не только «попить», «постирать» и «помыться». Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство.
После войны население Крыма составляло 379 тыс. человек, правда, с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре - 379 тыс. против сегодняшних около 2,5 млн.
Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста - была заселена лишь узкая приморская полоска, да еще предгорья Крымских гор. Потому что только здесь происходило накапливание осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду.
Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи не только не пригодные для сельского хозяйства, но и для мало-мальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще. Совсем. В колодцах и скважинах - рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем.
И вот в Крым пришел Северо-Крымский канал. Как сказать, пришел... Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Затем построили собственно канал и каскад насосных станций, затем оборудовали иригационную сеть. Почти два десятка лет, неимоверные затраты.
И степной Крым начали промывать. По 1 кубическому километру воды в год. 1 миллиард тонн.
Есть такой термин, называется он «рассоление» почв. Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственного использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей.
Именно так и произошло с Крымом. Со строительством Северо-Крымского канала, а затем и передачей Крыма Украине началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники, десятками тысяч поехали переселенцы с Украины, в основном - хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 (Восемьсот) сел и поселков в степном Крыму получили автономное водоснабжение.
И, конечно же - взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением воде Северо-Крымского канала. Потому что заводы - это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди, тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините - ходить в туалет, попросту говоря - постоянно тратить пресную воду.
И вот Северо-Крымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственных площадей с искусственным орошением.
Крым начал стремительно «пропивать» свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки линз пресных вод с участков, где они почти 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системных ирригации и площадного орошения.
И, конечно, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода, кое-где появились уже и рассолы.
Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но это процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но его ускорили, раза в 3.
А теперь о главном.
Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди?
Что будут пить крымчане в городах, чем смывать в своих туалетах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины окончательно придет рассол?
О промышленности не буду, и так все ясно.
Крым приговорен к возврату в далекий 1947г., когда населению в 379тыс. человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды. Но тогда и в Армянске жило около 3тыс. человек, а не более 20тыс. как сейчас, да и на заводе «Залив» в Керчи работало от силы сотни полторы работников, и не был он ни каким градообразующим предприятием, как сейчас...
Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане ее несчастные пассажиры.
Никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброса воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки.