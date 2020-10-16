У водосховищах окупованих Криму і Севастополя запаси води не перевищують 15%, - ЗМІ

В головних водосховищах Криму і Севастополя залишилося тільки 9,8 млн м³ води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 15 жовтня інформує "Новая газета".

За інформацією видання, з 64,2 млн м³ води в Чорноріченському водосховищі, яке живить Севастополь, для використання залишилося тільки 9,8 млн м³. Тобто 15%. Міжгірне водоймище пересохло, качати з нього воду для населення неможливо.

Влітку садові товариства, де живуть десятки тисяч осіб, отримували воду з перебоями. В осінньо-зимовий сезон подавати її будуть один-два рази на тиждень, повідомили журналісти.

Пресслужба так званого міського уряду заявляла, що води вистачить ще на 81 день.

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За даними окупаційної влади, запаси Чорноріченського водосховища, від якого отримує воду велика частина міста, становлять 16,8 млн м³ води. При цьому 7 млн ​​м³ - це "недоторканний запас, нижче якого опускатися не можна".

У анексованому Криму гостро стоїть питання дефіциту води. Окупанти хотіли навіть залучити авіацію для штучного збільшення опадів на півострові.