З 19 жовтня у віднесених до "червоної" зони населених пунктах Харківщини школи йдуть на канікули, а розважальні заклади закриваються, - Кучер

У Харкові, Люботині і трьох районах області, віднесених до "червоної" карантинної зони, з понеділка, 19 жовтня, школи йдуть на канікули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Олексій Кучер повідомив на брифінгу в четвер увечері.

"Шкільні установи будуть відправлені на канікули, дошкільні заклади працюватимуть", - сказав він.

Він уточнив також, що канікули в школах триватимуть з 19 до 30 жовтня.

За його словами, з 19 жовтня в населених пунктах, віднесених до "червоної" зони закриваються всі розважальні установи, а магазини і заклади громадського харчування працюватимуть лише до 20:00. Крім того, установи та заклади, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, будуть закриті для відвідувачів.

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Разом із тим, Кучер наголосив, що весь транспорт, зокрема і залізничний, і приміський продовжить роботу в колишньому режимі, але попередив, що, якщо збережеться негативна динаміка поширення COVID-19, через тиждень це рішення може бути переглянуто.

"Я наполягаю на тому, що найбільша кількість інфекції поширюється саме в громадському транспорті. Разом із цим це (робота транспорту – ред.) пов'язано з життєдіяльністю міста. Коли ми зупиняли транспорт, це досить сильно впливало на економіку. Поки ми не можемо цього допустити. .. Але, наголошую, що через тиждень це питання буде переглянуто ... Міністр Степанов зазначив, якщо ми будемо збільшувати негативну динаміку, то за тиждень ми будемо це питання переглядати. Тому прошу всіх жителів: будь ласка, давайте дотримуватися карантинних заходів", - сказав Кучер.

Як повідомлялося, раніше в четвер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня, відповідно до якого до "червоної" зони віднесені Харків, Люботин, а також Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.