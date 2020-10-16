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Новини Коронавірус і карантин
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З 19 жовтня у віднесених до "червоної" зони населених пунктах Харківщини школи йдуть на канікули, а розважальні заклади закриваються, - Кучер

З 19 жовтня у віднесених до

У Харкові, Люботині і трьох районах області, віднесених до "червоної" карантинної зони, з понеділка, 19 жовтня, школи йдуть на канікули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Олексій Кучер повідомив на брифінгу в четвер увечері.

"Шкільні установи будуть відправлені на канікули, дошкільні заклади працюватимуть", - сказав він.

Він уточнив також, що канікули в школах триватимуть з 19 до 30 жовтня.

За його словами, з 19 жовтня в населених пунктах, віднесених до "червоної" зони закриваються всі розважальні установи, а магазини і заклади громадського харчування працюватимуть лише до 20:00. Крім того, установи та заклади, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, будуть закриті для відвідувачів.

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Разом із тим, Кучер наголосив, що весь транспорт, зокрема і залізничний, і приміський продовжить роботу в колишньому режимі, але попередив, що, якщо збережеться негативна динаміка поширення COVID-19, через тиждень це рішення може бути переглянуто.

"Я наполягаю на тому, що найбільша кількість інфекції поширюється саме в громадському транспорті. Разом із цим це (робота транспорту – ред.) пов'язано з життєдіяльністю міста. Коли ми зупиняли транспорт, це досить сильно впливало на економіку. Поки ми не можемо цього допустити. .. Але, наголошую, що через тиждень це питання буде переглянуто ... Міністр Степанов зазначив, якщо ми будемо збільшувати негативну динаміку, то за тиждень ми будемо це питання переглядати. Тому прошу всіх жителів: будь ласка, давайте дотримуватися карантинних заходів", - сказав Кучер.

Як повідомлялося, раніше в четвер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня, відповідно до якого до "червоної" зони віднесені Харків, Люботин, а також Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) ОДА (1625) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Кернес концертом Поляковой добил Харьков! А концерт Билык - нокаутировал миллионный город...
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16.10.2020 07:47 Відповісти
На дурочку Полякову можно свалить или на Кернеса, или на инопланетян, а попробуй на участников марша УПА.
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16.10.2020 09:08 Відповісти
А не сами эти дауны-любители этого кормового гавно выстрелили себе в бошку?
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16.10.2020 07:50 Відповісти
60 відсотків харків"ян відверта вата, для яких "вируса нет" та "вы все врете" головні гасла.
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16.10.2020 07:58 Відповісти
Плюс-минус элехторат Зе и прочих мордовских уродов
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16.10.2020 08:01 Відповісти
Я бы не сказал что их здесь 60 процентов , живу в Харькове 4 года, в основном всем пофиг на все . Кернеса тоже далеко не все любят , до этого жил 27 лет в Днепре , так вот он ватнее раза раза в 3 больше чем Харьков, тут много зебилов было как и везде, а так процентов 30-40 идиотов которые за Зе и ОПЗЖ. Просто процент проукраински настроеных людей не будет увеличиваться, когда постоянно только обещания хороше й жизни , а по факту сепар мер и его окружение , которое поддерживается из Киева , коррупция во всем, врядли это делает людей патриотами.
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16.10.2020 08:40 Відповісти
65% где-то так
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16.10.2020 09:03 Відповісти
Сорри, опечатка - попсового гавна
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16.10.2020 08:00 Відповісти
 
 