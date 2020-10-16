На Приазов'ї подавлено безпілотник противника, за добу - шість ворожих обстрілів, бойових

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Крім того, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

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З початку поточної доби, 16 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в пресцентрі ОС.