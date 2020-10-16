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Новини Агресія Росії проти України
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На Приазов'ї подавлено безпілотник противника, за добу - шість ворожих обстрілів, бойових

На Приазов'ї подавлено безпілотник противника, за добу - шість ворожих обстрілів, бойових

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Крім того, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

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З початку поточної доби, 16 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в пресцентрі ОС.

На Приазовї подавлено безпілотник противника, за добу - шість ворожих обстрілів, бойових 01

Автор: 

безпілотник (4101) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Какой там день "мира" уже?
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16.10.2020 07:56
+8
улетел, подавленный и расстроенный , весь в слезах
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16.10.2020 08:12
+7
Очень интересное наблюдение - уже который месяц стреляют и _никаких потерь_ ! Там что - в страйкбол играют ?
А если без сарказма - просматривается прямая указивка категорически молчать о любых потерях.
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16.10.2020 08:09
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Ну это же "перемирия"-не нарушает?
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16.10.2020 07:43 Відповісти
Интересно как єто еще нашим воинам не запретили подавлять беспелотники противника. Офис презедента, аууу
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16.10.2020 08:36 Відповісти
Какой там день "мира" уже?
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16.10.2020 07:56 Відповісти
и после создания свободной экономической зоны, оттуда будет прилетать
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16.10.2020 08:02 Відповісти
это ж самый мирский мир, мирнее не бывало еще, спасибо величайшему президенту всех времен и народов
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16.10.2020 08:05 Відповісти
Подавили і шо далі?
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16.10.2020 08:09 Відповісти
улетел, подавленный и расстроенный , весь в слезах
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16.10.2020 08:12 Відповісти

"· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;"
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16.10.2020 08:57 Відповісти
Очень интересное наблюдение - уже который месяц стреляют и _никаких потерь_ ! Там что - в страйкбол играют ?
А если без сарказма - просматривается прямая указивка категорически молчать о любых потерях.
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16.10.2020 08:09 Відповісти
Преступные указы 🤢🤡💩🎪🐀🐁 иуд , выполняемые … - неуважение самих себя и предательство народа Украины ! Сколько похоронили за эти 80 дней?
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16.10.2020 08:36 Відповісти
свободную экономическую зону обследовал
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16.10.2020 08:13 Відповісти
В "прислуги" хомчака вже стереотип брехні . Зірвати з нього погони--це буде справедливо,бо разом з шутом знищать армію.
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16.10.2020 08:45 Відповісти
Та Щас. Бубочка його нагородив, подарувавши Чернігівщину.
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16.10.2020 09:00 Відповісти
Дозвольте,які шість обстрілів?Зеленський запевняє,що там тиша.Він що,бреше?Так він же найчесніша людина в світі!😛
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16.10.2020 08:47 Відповісти
 
 