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У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 жовтня в світі зареєстрували 399 093 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 113 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 39 175 466 випадків інфікування, з них 381 466 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 1 102 941 особа, з них 6 113 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 29,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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