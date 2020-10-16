УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10573 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 587 4

У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 жовтня в світі зареєстрували 399 093 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 113 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 39 175 466 випадків інфікування, з них 381 466 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 1 102 941 особа, з них 6 113 за минулу добу.

У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 29,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не планує в США жорсткий карантин під час другої хвилі COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ральф Барік і Білл Гейтс задоволені.
показати весь коментар
16.10.2020 08:08 Відповісти
Чё то мало нарисовали цифр, дорисуйте чтобы было по миллиону.
показати весь коментар
16.10.2020 08:27 Відповісти
Гепатиты в год - 1 250 000
Тубик - 1 300 000

Ковид, поднажми ! Ты пока на 3м с 1 100 000!
показати весь коментар
16.10.2020 09:53 Відповісти
 
 