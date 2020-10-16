У світі зафіксовано новий рекорд заражень на COVID-19 за добу - 399 тис. випадків, померли 6,1 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 жовтня в світі зареєстрували 399 093 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 113 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 39 175 466 випадків інфікування, з них 381 466 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 1 102 941 особа, з них 6 113 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 29,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.