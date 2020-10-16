Пентагон планує оснастити військових США гіперзвуковою зброєю до 2023 року, - Еспер

Гіперзвукова зброя надійде на озброєння американських сухопутних військ в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це заявив глава Пентагону Марк Еспер на щорічному засіданні неурядової Асоціації сухопутних військ США 15 жовтня.

"Ми будемо збільшувати наші інвестиції в гіперзвукову техніку протягом наступних п'яти років, щоб нарощувати випробування і розвинути ці можливості для винищувачів якомога швидше", - повідомив Еспер.

Міністр оборони розповів, що в березні армія і флот провели випробування гіперзвукового планерувального блоку. Технологію мають намір впровадити в війська в 2023 році.

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"Сьогодні нові технології розширюють геометрію поля бою і трансформують наше уявлення про це", - сказав він.

Причина цієї трансформації, за словами Еспера, полягає в тому, що суперники США - Китай і Росія - "прагнуть підірвати" військові переваги Сполучених Штатів за допомогою передових військових інновацій.

Раніше, 15 жовтня, стали відомі технічні характеристики майбутньої американської гіперзвукової ракети AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Так, снаряд зможе розвивати швидкість в 6,5-8 Махів і буде здатний за 10-12 хв. уразити ціль на відстані в 1,6 тис. км.

У лютому в Пентагоні заявили про нездатність американської ПРО перехопити російські гіперзвукові ракети.

У зв'язку з цим США прискорили програму гіперзвукового озброєння, а американський президент Дональд Трамп оголосив про створення "суперракет", які будуть страшніші за російські.

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