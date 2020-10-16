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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19

У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19

Найбільше дослідження лікарської практики лікування хворих COVID-19, організоване ВООЗ, виявило відсутню або недостатню ефективність цілої низки ліків, які вважалися найбільш успішними препаратами для боротьби з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Проміжні результати терапевтичного дослідження "Солідарність", яке координувала ВООЗ, свідчать про те, що схеми застосування ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру/ритонавіру, а також інтерферону мали незначний вплив на показник смертності або на перебіг захворювання COVID-19 впродовж 28 днів у госпіталізованих пацієнтів", - зазначається в заяві.

Дослідження охоплювало досвід лікарень у понад 30 країнах. При цьому розглядався вплив зазначених методів лікування на загальну смертність, початок вентиляції та тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів. Інші способи застосування цих препаратів, наприклад, для лікування пацієнтів поза шпиталем або для профілактики, мають вивчатися окремо, із застосуванням інших способів досліджень, підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: Один день у лікарні пацієнту з COVID-19 коштує 2-2,5 тис. грн, в реанімації - 5-6 тис. грн, - головлікар львівського Центру здоров'я легенів Рак

Як зауважили в ВООЗ, глобальна платформа досліджень "Солідарність" наразі охоплює щонайменше 500 лікарень та готова швидко оцінити перспективні нові варіанти лікування.

Нагадаємо: препарат ремдесивір був одним з компонентів комплексного лікування президента США, минулого тижня заявив про повне одужання.

Автор: 

ВООЗ (770) ліки (1313) лікування (607) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
препараты для лечения и вакцина-это разные вещи.вакцинируют здоровых людей,чтоб не заболели,млм легче перенесли.
а лекарственные препараты для заболевших,причем разные для различных форм тяжести заболевания.
они не заменяют друг друга.
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16.10.2020 09:08
+3
исследование "Солидарность"

И тут этот клятый Барыга, да зебобы?
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16.10.2020 08:29
+2
Ну-ну. А в ФБ маса рецептів, як вилікувати ковід курячим послідом
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16.10.2020 09:59
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исследование "Солидарность"

И тут этот клятый Барыга, да зебобы?
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16.10.2020 08:29 Відповісти
Слишком много денег уже вложено в вакцину. ВОЗ уже не одобрит ни каких препаратов для лечения насколько эффективными б они не были.
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16.10.2020 08:36 Відповісти
А у Трампа нормальное плацебо и бесплатно - шоб истерички не сильно истерили.
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16.10.2020 08:55 Відповісти
препараты для лечения и вакцина-это разные вещи.вакцинируют здоровых людей,чтоб не заболели,млм легче перенесли.
а лекарственные препараты для заболевших,причем разные для различных форм тяжести заболевания.
они не заменяют друг друга.
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16.10.2020 09:08 Відповісти
Ми, з дружиною, замість вакцини, регулярно(в лікувальній дозі) вживаємо настоянку балабану(гадючник шестипелюстковий), він посилює захисні функції організму. А, як лікарство, за обідом фужер каберне(власне виготовлення з нами вирощеного винограду). Живе червоне вино сприяє здоров'ю гемоглобіну.
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16.10.2020 09:49 Відповісти
Ну-ну. А в ФБ маса рецептів, як вилікувати ковід курячим послідом
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16.10.2020 09:59 Відповісти
Вільному воля, а спасенному Рай. Кому куриний послід, а кому фужер доброго червоного вина.
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16.10.2020 11:06 Відповісти
Спасибо кеп.
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16.10.2020 17:59 Відповісти
нема за що
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16.10.2020 18:07 Відповісти
ВООООООЗ

ВОЗ
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ"Я
У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 8007


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16.10.2020 09:36 Відповісти
Всесвітньо здорова організація.
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16.10.2020 10:04 Відповісти
World Health Organization - непрямий переклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я , але передає зміст краще.
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17.10.2020 13:22 Відповісти
 
 