У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19

Найбільше дослідження лікарської практики лікування хворих COVID-19, організоване ВООЗ, виявило відсутню або недостатню ефективність цілої низки ліків, які вважалися найбільш успішними препаратами для боротьби з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Проміжні результати терапевтичного дослідження "Солідарність", яке координувала ВООЗ, свідчать про те, що схеми застосування ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру/ритонавіру, а також інтерферону мали незначний вплив на показник смертності або на перебіг захворювання COVID-19 впродовж 28 днів у госпіталізованих пацієнтів", - зазначається в заяві.

Дослідження охоплювало досвід лікарень у понад 30 країнах. При цьому розглядався вплив зазначених методів лікування на загальну смертність, початок вентиляції та тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів. Інші способи застосування цих препаратів, наприклад, для лікування пацієнтів поза шпиталем або для профілактики, мають вивчатися окремо, із застосуванням інших способів досліджень, підкреслюється в повідомленні.

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Як зауважили в ВООЗ, глобальна платформа досліджень "Солідарність" наразі охоплює щонайменше 500 лікарень та готова швидко оцінити перспективні нові варіанти лікування.

Нагадаємо: препарат ремдесивір був одним з компонентів комплексного лікування президента США, минулого тижня заявив про повне одужання.