У Вінниці хворих на COVID-19 примушували купувати ліки за власний кошт, - Степанов

В одній з лікарень Вінниці тримали кошти, одержані на лікування коронавірусної хвороби, на рахунку, а пацієнтів примушували купувати ліки самим.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі токшоу "Право на владу" 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми побачили, що вони тримають кошти на рахунках від COVID-19, які вони отримують. При цьому змушують пацієнтів самостійно закуповувати ліки", - зазначив Степанов.

"Це неприпустимо і буде відповідна реакція ... В тарифі, який закладений на лікування хворих, сума коштів, становить від 13 до 40 тисяч гривень. У п'ятницю ми прийняли постанову, яка ще вводить додаткові коефіцієнти в зв'язку з різким збільшенням хворих в наших лікарнях, щоб ця сума ще збільшилася. НСЗУ за моїм дорученням розраховує збільшення додаткових коштів на кисень через великий обсяг використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається в багатьох лікарнях", - сказав Степанов.

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