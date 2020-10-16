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Новини Коронавірус і карантин
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У Вінниці хворих на COVID-19 примушували купувати ліки за власний кошт, - Степанов

У Вінниці хворих на COVID-19 примушували купувати ліки за власний кошт, - Степанов

В одній з лікарень Вінниці тримали кошти, одержані на лікування коронавірусної хвороби, на рахунку, а пацієнтів примушували купувати ліки самим.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі токшоу "Право на владу" 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми побачили, що вони тримають кошти на рахунках від COVID-19, які вони отримують. При цьому змушують пацієнтів самостійно закуповувати ліки", - зазначив Степанов.

"Це неприпустимо і буде відповідна реакція ... В тарифі, який закладений на лікування хворих, сума коштів, становить від 13 до 40 тисяч гривень. У п'ятницю ми прийняли постанову, яка ще вводить додаткові коефіцієнти в зв'язку з різким збільшенням хворих в наших лікарнях, щоб ця сума ще збільшилася. НСЗУ за моїм дорученням розраховує збільшення додаткових коштів на кисень через великий обсяг використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається в багатьох лікарнях", - сказав Степанов.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, 2 269 - видужало, виявлені рекордні 5 992 нові випадки

Автор: 

карантин (18172) ліки (1313) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Зебилы должны платить за свой выбор, в том числе и за лекарстве
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16.10.2020 08:31
+6
Лох должен страдать.
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16.10.2020 08:36
+6
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 2491
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16.10.2020 08:40
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Зебилы должны платить за свой выбор, в том числе и за лекарстве
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16.10.2020 08:31 Відповісти
Лох должен страдать.
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16.10.2020 08:36 Відповісти
Де ти знов вилізло - теж хворів?
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17.10.2020 13:24 Відповісти
Неравнодушные люди, которые готовы платить за анкетирование в день выборов, дайте лучше на лекарства!
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16.10.2020 08:32 Відповісти
еще раз?
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16.10.2020 08:39 Відповісти
А ви знаєте про перший раз?
Ролік ЗЕбіл та волаюча жінка, бачили?
Воно пройшло повз жінку похилого віку, котру змусили заплатити за лікування чоловіка 1.2 к зелених єнотів. Дя пересічного українця, це забагато.
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16.10.2020 09:23 Відповісти
Путлер предлагает вакцинку , для любителей голобородька 73%
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16.10.2020 08:40 Відповісти
Тебе бы Потлер предложил шоб не кривлялся тут
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16.10.2020 09:24 Відповісти
Надо просто перестать чхать и кашлять! Все на водные процедуры и гимнастику!
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16.10.2020 08:36 Відповісти
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 7149
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16.10.2020 08:39 Відповісти
а хто то думал шо им будут предлагать?
родина - я тебя слышу как и 30 лет назад - ты не изменилась....
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16.10.2020 08:38 Відповісти
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 2491
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16.10.2020 08:40 Відповісти
Так разбогатели же все при "эпохе благополучия". Платим,платим-не стесняемся.
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16.10.2020 08:39 Відповісти
не винница такая, что степанов включился в предвыборную гонку и совсем не занимается борьбой с ковид
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16.10.2020 08:40 Відповісти
В Виннице так было всегда. Платишь за каждый чих.
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16.10.2020 08:41 Відповісти
Так кругом за свои нужно лечиться только властьимущих и избраных лечат за счет государства
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16.10.2020 08:50 Відповісти
Для многих это открытие. Халявное лечение закончилось в 1991
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16.10.2020 08:52 Відповісти
"лечение"?
ты почитай воспоминания "благодарных халявщиков" - как гланды вырезали, зубы "лечили" и прочее. бонус - отношение как к куску протухшего мяса.
поциенты до сих пор с ужасом помнят это(и многие..... любят совок(!) )
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16.10.2020 09:27 Відповісти
Степашка ты прикалываешься ,прикинь в Днепре тоже ,люди лечатся за свои деньги, мне постоянно звонят и жалуются ИВЛ стоит 3000 грв ,как тебе такое бесплатно ,тесты тоже все платные 😠😠😠
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16.10.2020 09:02 Відповісти
Интересно,никто здесь не пишет,что знает кого-то(знакомые,знакомые знакомых) кто болеет или переболел этой заразой и не платил со своего кармана Все живы и здоровы?Это,конечно,хорошо!А то что "схемщик"врёт,как сивый мерин,знают все и давно Министр каждый день в телевизоре торчит,а когда он собирается реально трудиться во благо народа?Хотя о чём это я?
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16.10.2020 09:06 Відповісти
Тю,блин,пока искал буквы на клаве,вверху Яков написал о Днепре Ну да ладно
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16.10.2020 09:10 Відповісти
То ,что вы средства "заложили " мы слышим ещё с марта.
Деньги должны РАБОТАТЬ ! Открывайте лаборатории ,чтобы результаты
тестирования были в течении суток ,закупайте лекарства .
Раздавайте на улицах городов и сёл средства индивидуальной защиты всем подряд и
БЕСПЛАТНО .
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16.10.2020 09:18 Відповісти
а может еще трандюлей БЕСПЛАТНО раздавать? большинство и так эти средства если юзает - то шоп в магаз или на 100грамм зайти
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16.10.2020 09:29 Відповісти
Безкоштовної медицини не буває.

Пояснення совкопідарам -халявщикам..

У Швеції всім безкоштовно лікують навіть зуби...
Але там У БЮДЖЕТІ закладено на людину 5.500 доларів.а не 100,як у нас..

Є варіант.Пропозиція Єрмака -Путіна. Скоротити армію України до нуля,Україна отримує безкоштовно газ від росії і тоді зайві гроші підуть на медицину ..
ЗГОДНІ ?
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16.10.2020 09:33 Відповісти
https://minval.az/news/124044393 «Ремдесивир» не сокращает смертность от ковида

Использование препарата «Ремдесивир» для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 не влияет существенным образом на показатели смертности. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на «Файнэншл таймс».
«Препараты «Ремдесивир», гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон имеют незначительный эффект на показатели смертности в больницах», - отмечается в исследовании ВОЗ. К такому выводу специалисты пришли в результате проведения испытаний под названием Solidarity («Солидарность»), в которых приняли участие 11,2 тыс. госпитализированных пациентов. ВОЗ в свою очередь отказалась комментировать результаты исследования до официальной публикации доклада.
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16.10.2020 09:27 Відповісти
Pavlo Dudra не згоднi Але, у нас тоже она не бесплатная ,я плачу страховой взнос каждый месяц с зарплаты автоматически ,но covid19 лечат бесплатно даже нелегалам ,жена по роду деятельности задаёт тест каждую неделю , бесплатно. Как то так в помещениях все в масках 🙂
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16.10.2020 10:04 Відповісти
Кто производит тесты? Где сертификаты? Простуду они лечат лжецы
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16.10.2020 10:08 Відповісти
Лише у Винниці???
Це всюди робиться...
Відкрийочі, міністр хєров...
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16.10.2020 10:24 Відповісти
Удивил б****ь! Вот если бы главврачу назначили пять лет работ санитаром в инфекционном отделении - вот это была новость-бомба, которая бы полстраны с ног свалила!
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16.10.2020 11:06 Відповісти
А що, буває інакше? Всі захворівші оплочують своє лікування , і не тільки в Вінниці.Безкоштовно в лікарні тобі навіть лоба зеленкою не помажуть
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16.10.2020 12:29 Відповісти
 
 