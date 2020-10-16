У Вінниці хворих на COVID-19 примушували купувати ліки за власний кошт, - Степанов
В одній з лікарень Вінниці тримали кошти, одержані на лікування коронавірусної хвороби, на рахунку, а пацієнтів примушували купувати ліки самим.
Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі токшоу "Право на владу" 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми побачили, що вони тримають кошти на рахунках від COVID-19, які вони отримують. При цьому змушують пацієнтів самостійно закуповувати ліки", - зазначив Степанов.
"Це неприпустимо і буде відповідна реакція ... В тарифі, який закладений на лікування хворих, сума коштів, становить від 13 до 40 тисяч гривень. У п'ятницю ми прийняли постанову, яка ще вводить додаткові коефіцієнти в зв'язку з різким збільшенням хворих в наших лікарнях, щоб ця сума ще збільшилася. НСЗУ за моїм дорученням розраховує збільшення додаткових коштів на кисень через великий обсяг використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається в багатьох лікарнях", - сказав Степанов.
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родина - я тебя слышу как и 30 лет назад - ты не изменилась....
ты почитай воспоминания "благодарных халявщиков" - как гланды вырезали, зубы "лечили" и прочее. бонус - отношение как к куску протухшего мяса.
поциенты до сих пор с ужасом помнят это(и многие..... любят совок(!) )
Деньги должны РАБОТАТЬ ! Открывайте лаборатории ,чтобы результаты
тестирования были в течении суток ,закупайте лекарства .
Раздавайте на улицах городов и сёл средства индивидуальной защиты всем подряд и
БЕСПЛАТНО .
Пояснення совкопідарам -халявщикам..
У Швеції всім безкоштовно лікують навіть зуби...
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«Препараты «Ремдесивир», гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон имеют незначительный эффект на показатели смертности в больницах», - отмечается в исследовании ВОЗ. К такому выводу специалисты пришли в результате проведения испытаний под названием Solidarity («Солидарность»), в которых приняли участие 11,2 тыс. госпитализированных пациентов. ВОЗ в свою очередь отказалась комментировать результаты исследования до официальной публикации доклада.
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