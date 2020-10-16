В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, 2 269 - видужало, виявлені рекордні 5 992 нові випадки

В Україні станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, зафіксовані 5 992 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 жовтня, виявлено 5 062 нові випадки COVID-19, 14 жовтня зафіксовано 5590, 13 жовтня - 5133, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих.

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 287 231 особи.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (544), Одеській області (502), Києві (455), Дніпропетровській області (423), Хмельницькій області (414) та Львівській області (365).

За добу одужали 2 269 пацієнтів, всього з початку пандемії - 121 919 осіб. Протягом минулої доби померли 106 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 408 осіб. Всього в Україні станом на ранок 16 жовтня COVID-19 хворіють 159 904 особи, що на 3 617 більше, ніж добою раніше.















