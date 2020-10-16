В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, 2 269 - видужало, виявлені рекордні 5 992 нові випадки
В Україні станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, зафіксовані 5 992 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 15 жовтня, виявлено 5 062 нові випадки COVID-19, 14 жовтня зафіксовано 5590, 13 жовтня - 5133, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 287 231 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (544), Одеській області (502), Києві (455), Дніпропетровській області (423), Хмельницькій області (414) та Львівській області (365).
За добу одужали 2 269 пацієнтів, всього з початку пандемії - 121 919 осіб. Протягом минулої доби померли 106 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 408 осіб. Всього в Україні станом на ранок 16 жовтня COVID-19 хворіють 159 904 особи, що на 3 617 більше, ніж добою раніше.
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Мы рождены, чтоб ******** от скуки
Преодолеть естественный отбор
Нам разум дал стальные руки-крюки
А вместо мозга - каменный топор.
Вот график второй волны в Чехии
до суток ! Вот что экстренно надо делать ,а не завозить российскую вакцину ,мы вам не
подопытные кролики !
А сейчас время сезонного гриппа !
Вы представляете ,что это будет ?
Это действующая практика в США, разработанная CDC.
Ну теперь ляшко разовернется это не прохожих по паркам гонять. Выявлять будут больных здоровых неугодных и за деньги. Коронобесы решают все. Но есть конституция для свидомых
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Маски ,дистанция ,дезинфекция рук. Это поможет и от сезонного гриппа и от
других вирусных инфекций.
Есть мозги у дебилов?
В последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных, инфицированных коронавирусом, и скорости заражения, применяются следующие ограничения:
С 00.00 19 октября 2020 до 06.00 2 ноября прекращается деятельность Бакинского метрополитена;
С 19 октября до 2 ноября 2020 года объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях в стране.
Согласно соответствующему поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, до 30 процентов сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы
. Рекомендуется применять одинаковые правила для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.
Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.
«Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия», - говорится в сообщении.
Я, конечно, дико извиняюсь, но численность ОПУ вместе с Мендель составляет 3995 человек.
Добавьте сюда Венедиктову, Арахамию, парочку корабельных сосен - вот вам и нужное количество испытателей.
Выживут - отлично, не выживут - хоть для науки послужат.
я никакой не добрый - просто
на всех вас не хватает зла !
Неизлечимые болезни, от которых дети умирают.
Вот, Степанов, какой сюжет мне почему-то предложил youtube, о детском хосписе в UK, еще в конце 90-х открытом, то есть 25 лет назад.
https://www.youtube.com/watch?v=uTpmQI0VoSI
Вниметельно смотрите, Степанов, внимательно: это детский хоспис, только для детей, для неизлечимых детей, терминально больных.
Если я понимаю правильно, то в Украине именно детских хосписов нет.
Поразительно, верно?
От рака дети в Украине умирают, от неизлечимых генетических заболеваний умирают, а именно детских хосписов нет.
Вот детский (именно детский) хоспис в Мельбурне:
https://www.vsk.org.au/childrens-hospice/family-accommodation/
Вниметельно смотрите, Степанов, это не больница, хотя в хосписе работает медицинский персонал.
Но ведь вам же за такие детские хосписы не платят, верно, Степанов?
Отчитываться хозяевам за строительство таких хосписов в крупных городах Украине не требуется?
Сволочи, какие же вы все, ротшильдовские сявки, сволочи.