УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10695 відвідувачів онлайн
Новини
5 797 5

Поліція Відня затримала громадянина України, який розшукується за привласнення 9 млн євро під час роботи в одному з українських банків

Поліція Відня затримала громадянина України, який розшукується за привласнення 9 млн євро під час роботи в одному з українських банків

Віденська поліція затримала громадянина України, який перебував в міжнародному розшуку за підозрою в привласненні близько 9 млн євро (майже 300 млн грн) при роботі в одному з банків в Україні протягом 2012-2014 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє австрійська газета Der Kurier.

"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали в районі Внутрішнього міста шахрая, який переховувався з 2014 року. Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Затриманого доставлено до в'язниці, очікується його видача українській стороні.

Також читайте: Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

Інших деталей, як і ім’я та прізвища чоловіка, віденська поліція не повідомляє. Зазначається лише, що йому 45 років.

Автор: 

Австрія (958) арешт (2520) банки (7709) крадіжка (655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я уж грешным делом, читая заголовок, подумал, что беню повязали жаль не беню, но и до него доберутся
показати весь коментар
16.10.2020 08:52 Відповісти
А чё за банк?
показати весь коментар
16.10.2020 08:52 Відповісти
Приват походу. это подельник зеленского по офшерам. Вот фамилию и не назвали
показати весь коментар
16.10.2020 08:53 Відповісти
Якийсь риганал.
показати весь коментар
16.10.2020 09:00 Відповісти
Украл бы 9 млдр, то был бы "уважаемым олигархом", купил бы себе ручного президента!
показати весь коментар
16.10.2020 09:02 Відповісти
 
 