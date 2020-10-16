З Білорусі депортували українця за нібито участь у протестах: його сильно били і пригадували Майдан. ФОТО

З Білорусі примусово вислали 36-річного українця за те, що був затриманий на акції протесту. Як повідомили в прокуратурі, зроблено це в інтересах захисту громадського порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТUT.by.

Марія і Євген Кириченко приїхали до Білорусі з Донецької області шість років тому. Тікали від війни. Влаштувалися на роботу, отримали кімнату в гуртожитку, тут в перший клас пішов їхній син Кирило. Зараз хлопець у шостому - і школу знову доведеться міняти.

Фото: сімейний архів Кириченко / TUT.by

Згідно із законом іноземець може бути висланий з Білорусі в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод громадян Республіки Білорусь та інших осіб, а також після звільнення з арештного дому або виправної установи, якщо він не може бути підданий депортації.

Сім'я повертається в Мирноград (поки сім'я була відсутня, так перейменували місто Димитров у Донецькій області). Глава сімейства вже поїхав.

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11 серпня чоловіка затримали на вулиці Радянській в Гомелі недалеко від магазину "Копеечка" і відвезли в РВВС. Дружина каже, що ні в яких масових заходах він в той вечір не брав участі: стояв біля магазину і розмовляв по телефону з сином. Але суд вирішив інакше: 12 серпня за "порушення порядку проведення масових заходів" і "непокору законній вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень" чоловікові дали 12 діб арешту.

Правда, через три доби Євгена, розповідає Марія, випустили.

"Чоловік прийшов весь синій. Скаржився на болі в голові і спині, розповідав, що сильно били. І коли везли в РВВС, і вже в самому РВВС. Особливо коли дізналися, що українець. Згадує, що говорили йому:"Так це ти мене, падла, палив на Майдані! "Чоловік ні на якому Майдані не був", - говорить Марія.

Євген зняв побої і написав заяву до Слідчого комітету. Це, на думку Марії, і вплинуло на подальший хід розвитку подій.

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22 вересня Євгена викликали до відділу громадянства і міграції та повідомили, що йому доведеться відсидіти ще ті дев'ять діб, які він недосидів у серпні. А після повідомили, що прийнято рішення про висилку його з країни з встановленням заборони на в'їзд терміном на 3 роки.

Днями чоловіка висадили на білорусько-українському кордоні. Незабаром доведеться виїхати з Білорусі і його дружині з сином: сім'я розлучатися не має наміру.