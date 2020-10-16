УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі
10 383 67

З Білорусі депортували українця за нібито участь у протестах: його сильно били і пригадували Майдан. ФОТО

З Білорусі примусово вислали 36-річного українця за те, що був затриманий на акції протесту. Як повідомили в прокуратурі, зроблено це в інтересах захисту громадського порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТUT.by.

Марія і Євген Кириченко приїхали до Білорусі з Донецької області шість років тому. Тікали від війни. Влаштувалися на роботу, отримали кімнату в гуртожитку, тут в перший клас пішов їхній син Кирило. Зараз хлопець у шостому - і школу знову доведеться міняти.

З Білорусі депортували українця за нібито участь у протестах: його сильно били і пригадували Майдан 01

Фото: сімейний архів Кириченко / TUT.by

Згідно із законом іноземець може бути висланий з Білорусі в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод громадян Республіки Білорусь та інших осіб, а також після звільнення з арештного дому або виправної установи, якщо він не може бути підданий депортації.

Сім'я повертається в Мирноград (поки сім'я була відсутня, так перейменували місто Димитров у Донецькій області). Глава сімейства вже поїхав.

Також читайте: "Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно (оновлено)

11 серпня чоловіка затримали на вулиці Радянській в Гомелі недалеко від магазину "Копеечка" і відвезли в РВВС. Дружина каже, що ні в яких масових заходах він в той вечір не брав участі: стояв біля магазину і розмовляв по телефону з сином. Але суд вирішив інакше: 12 серпня за "порушення порядку проведення масових заходів" і "непокору законній вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень" чоловікові дали 12 діб арешту.

Правда, через три доби Євгена, розповідає Марія, випустили.

"Чоловік прийшов весь синій. Скаржився на болі в голові і спині, розповідав, що сильно били. І коли везли в РВВС, і вже в самому РВВС. Особливо коли дізналися, що українець. Згадує, що говорили йому:"Так це ти мене, падла, палив на Майдані! "Чоловік ні на якому Майдані не був", - говорить Марія.

Євген зняв побої і написав заяву до Слідчого комітету. Це, на думку Марії, і вплинуло на подальший хід розвитку подій.

Читайте: На протестах у Білорусі затримали майже 600 осіб, - правозахисники

22 вересня Євгена викликали до відділу громадянства і міграції та повідомили, що йому доведеться відсидіти ще ті дев'ять діб, які він недосидів у серпні. А після повідомили, що прийнято рішення про висилку його з країни з встановленням заборони на в'їзд терміном на 3 роки.

Днями чоловіка висадили на білорусько-українському кордоні. Незабаром доведеться виїхати з Білорусі і його дружині з сином: сім'я розлучатися не має наміру.

Автор: 

біженці (1858) Білорусь (7923) депортація (720) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) українці (2537)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Человек всеми силами пытался остаться в мире убогого совка - уехал из Донбасса, но не в Украину, где шли реформы, а в Беларусь, где принципиально провозглашали преемственность совдепа. Получил то, чего добивался. Теперь ему нужно быть последовательным и эмигрировать - в российскую глубинку. Подальше. *****.
показати весь коментар
16.10.2020 09:03
+27
Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан - Цензор.НЕТ 5088
показати весь коментар
16.10.2020 09:01
+20
Вчера доблестные сябры кинули в бой марш инвалидов. Но и это не помешало ОМОНовцам их разогнать. Зато без бандер и майдановцев
показати весь коментар
16.10.2020 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из Беларуси депортировали украинца за якобы участие в протестах: его сильно били и припоминали Майдан - Цензор.НЕТ 5088
показати весь коментар
16.10.2020 09:01 Відповісти
Щоб не було маскаля потрібно боротись, а не водить хороводи.
показати весь коментар
16.10.2020 09:04 Відповісти
Когда белорусу в 9-миллионной Беларуси казалось, что в Украине что-то не так, он паковал дорожную сумку и ехал защищать Украину.

Кто-то - от совкового имперского неонацизма. Кто-то, увы, обсмотревшись российских телеканалов, которые щедро транслирует продажная оккупантская власть, - от мифических "бендер"

Когда украинцу, нет, позвольте, хохлу, решившему называть себя украинцем, в 41-миллионной Украине кажется, что в Беларуси что-то не так, он идет юродствовать и гадить в комментах на Цензоре.

Известны имена белорусов, которые стояли (и погибали на киевском Майдане), которые сражались на фронте на Донбассе, не щадя ни здоровья своего, ни жизни, сознавая, что они решают свою судьбу, что за помощь в трудную минуту народу соседней страны, скорее всего, не смогут вернуться домой, в собственную страну.

Мы слышали, и весь мир слышал про белорусов в Украине. Пардон, а где украинцы в Беларуси? Двадцать лет, не меньше наша лукашенковская охранка без устали пугает нас "украинскими боевиками". Теми самыми, которые в интернете взахлеб поучают нас, вещают нам, белорусам, что нам делать и как нам быть, которые все знают про то, как бороться с незаконной властью, восстанавливать справедливость и брать ситуацию в свои руки. У них же столько опыта. У Жизневского, у Тилиженко, у многих других в свое время такого опыта не было, а они вышли и встали с украинцами плечом к плечу.

Так еще раз, где они, воинственные, смелые и готовые помочь не только словом украинцы, ау? Покажите хоть одного. Хоть чтобы тоже посмеяться. Скромные полдесятка перепуганных стремных левых типов, которым после августовских событий случайно прилетело от озверевшего ОМОНа за украинский паспорт, не предлагать.
показати весь коментар
16.10.2020 10:23 Відповісти
Так протестующие не против *****, отнюдь. Они против бацьки - ***** им подходит, а вот хохлам, как вы выразились нет. Може тому?
показати весь коментар
16.10.2020 12:33 Відповісти
Может потому, что хохлам (не украинцам) сойдет любая, самая шаткая отговорка, чтобы сделать вид, будто они стоят над битвой? Я еще помню, как они в самом начале хором проводили сеансы самовнушения, убеждая себя, что люди в Беларуси выходят на улицы протестовать не с БЧБ (как на самом деле), а с российским триколором (что есть эксклюзивная, специально предназначенная для вожделенной ими "Окраины" деза от кремлевских троллей).
показати весь коментар
16.10.2020 15:56 Відповісти
А мне кажется, что Руслан Сварожич верно выразил настроения украинцев. Вы же действительно только против Лукашенко, а на нашем Майдане выступили не против выборов Януковича, а против его прокацапского курса и того, что он стал ложить Украину под Путина.
А у вас пока разговор о неприятии фальсификаций на выборах. Собственно у нас так было на Майдане 2004-го года, с которым и надо сравнивать ваши сегодняшние митинги. И Янукович тогда отправил ВВ расстреливать тот Майдан, но вот армия и СБУ ультимативно пресекли действия Януковича.

Корень проблемы в том, что акциями "Украина без Кучмы", наш народ не пустил Данилыча на третий срок, а вы, беларусы, Луку пропустили на третий, потом на четвертый.... И когда Кучма создавал политический союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), для противостояния экономическим войнам со стороны Кремля, ваш Лукашенко, совместно с Вяхеревым, открывал трубу обходного (вокруг Украины) газопровода в Германию, тем самым помогая Кремлю. Вот не помню тогда протестов братского, беларуского народа, против такого строительства.

В результате теперь ситуация, когда вы действительно не можете сопротивляться Луке силой - вас просто будут массово расстреливать, значит остаются массовые мирные протесты и как не прискорбно, массовые избиения протестующих. Надеюсь, что вам удастся взять Луку измором. Вот только кроме этого, вы должны помнить, что Смоленск, это исконно ваши земли и Московия ваш стратегический враг.

Прошу не считать мой пост издевательством. это лишь моя попытка оценить сложившийся порядок вещей.
показати весь коментар
16.10.2020 19:21 Відповісти
Вчера доблестные сябры кинули в бой марш инвалидов. Но и это не помешало ОМОНовцам их разогнать. Зато без бандер и майдановцев
показати весь коментар
16.10.2020 09:02 Відповісти
Диванный патриот "пидлога" героически срет на форуме.
Постоять в пикете в Севостополе, отхватить "двадцаточку" как Сенцов и надеяться на обмен - "нiма дурных".
Бодбадривать азербайджанцев, смеяться с беларусов - вот это его великий путь патриота.
показати весь коментар
16.10.2020 09:11 Відповісти
ябацёк:?
показати весь коментар
16.10.2020 09:17 Відповісти
Осталось ещё грудным детишкам помаршировать и отгрести.
показати весь коментар
16.10.2020 09:12 Відповісти
Вспоминает, что говорили ему: "Так это ты меня, падла, жег на Майдане!"Источник: https://censor.net/ru/n3225092

***** нашу беркутню на всі гарячі точки посилає...
показати весь коментар
16.10.2020 09:02 Відповісти
Там есть своя беркутня. Наши не все сбежали к Путину, часть сбежала к Луке, я как раз и предполагал, что именно они и кацапские спецназовцы зверствуют особенно изощрённо, а не сами беларусы, как и у нас тогда особо зверствовали именно кацапчики.. А свидетель лишь подтвердил мои предположения своими показаниями.
показати весь коментар
16.10.2020 19:26 Відповісти
Человек всеми силами пытался остаться в мире убогого совка - уехал из Донбасса, но не в Украину, где шли реформы, а в Беларусь, где принципиально провозглашали преемственность совдепа. Получил то, чего добивался. Теперь ему нужно быть последовательным и эмигрировать - в российскую глубинку. Подальше. *****.
показати весь коментар
16.10.2020 09:03 Відповісти
Твои измышления имбецила утомляют. Возможно в Беларуси есть родственники и ему проще было наладить быт.
Парень выходил на протесты - умница. Не то, что ты, недоделаный.
показати весь коментар
16.10.2020 09:15 Відповісти
Супруга говорит, что ни в каких массовых мероприятиях он в тот вечер не участвовал: стоял у магазина и разговаривал по телефону с сыном.Источник: https://censor.net/ru/n3225092
показати весь коментар
16.10.2020 09:16 Відповісти
Естественная линия защиты, которая не сработала при полном отсутствии права у лукашенковских судилищ.
показати весь коментар
16.10.2020 09:21 Відповісти
Статью прочитать, нє?
показати весь коментар
16.10.2020 09:17 Відповісти
Теперь будет налаживать быт на родине)))
показати весь коментар
16.10.2020 09:19 Відповісти
а може то с тобой чего не так,ябацёк?весь мир не вногу идет-один ты с янучарой,****** и лукадрыщевым в ногу...
показати весь коментар
16.10.2020 09:19 Відповісти
Весь Мир поддерживает беларуские протесты, лапоть.
Но кому я доказываю - ты же Гыг, имя на этом форуме нарицательное, символ долбо.бизма.
показати весь коментар
16.10.2020 09:23 Відповісти
Походу,твой братский кацапский народ не поддерживает белорусские "протесты".
показати весь коментар
16.10.2020 10:50 Відповісти
Тут вопрос другой: в Донбассе от войны он от кого конкретно убегал? От русского мира? Почему в Украине не остался?
показати весь коментар
16.10.2020 12:03 Відповісти
Полностью согласна.
показати весь коментар
16.10.2020 12:13 Відповісти
То, что не принимал участия в акциях протеста - бредовая отмазка, подсказання адвокатом. А, вот, то, что уехал из пост-майданной страны и пошел на новый майдан - говорит о невысоких умственных способностях. Если ты за ценности майдана - то едь жить во Львовскую область, где в каждом будешь видеть единомышленника. А так хочет быть и умным и красивым.
показати весь коментар
16.10.2020 09:18 Відповісти
Не понял, почему во Львовскую область? Единомышленники Майдана - вся Украина, причем тут Львовская область конкретно? мог бы ехать в Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, любую другую.
показати весь коментар
16.10.2020 10:55 Відповісти
Ему так приказано писать.
показати весь коментар
16.10.2020 12:40 Відповісти
Эх, Кондрат Филимоныч, ничего не укрыть от твоего зоркого глаза. Вывел ты меня на чистую воду))))
показати весь коментар
16.10.2020 12:59 Відповісти
Я оцениваю по голосованию-2019. На тот момент из проходных кандидатов полностью за ценности майдана был Порошенко (по крайней мере, он себя так позиционировал, в отличие от того же Зеленского, пытавшегося играть на риторике двух лагерей). И единственная область, где это прокатило, была Львовская. По поводу озвученных тобой областей - там для участия в штурме облгосадминистраций приходилось привозить целые отряды с киевского майдана, что говорит о том, что местных для участия в таких действах было мягко говоря недостаточно. И чем все окончилось? Ничем, здания были удержаны "Беркутом". Поэтому говорить о майдановости этих областей я не стал бы. Да и составы местных и облсоветов как бы намекают, что откровенно промайдановская риторика на выборах в этих регионах не самый удачный выбор, лучше крутиться вокруг экономических обещаний типа "дороги, детские садики, пенсии".
показати весь коментар
16.10.2020 12:58 Відповісти
какая-то чушь, честно говоря. Как сумчанин прекрасно знаю, что весь период Майдана Облрада была в руках протестующих и никаких "привезенных отрядов с майдана" там не было и близко! - местные пенсионеры и простые люди, куча моих знакомых, маминых подружек-пенсионерок. А ваши рассказы больше похожи на продукт рашапропаганды.
Да и ценности Майдана полностью разделяли практически все силы, учавствовавшие в выборах 2019 - ЕС, Слуга народа, Батькивщина, Голос. Не разделял только жопоблок, получивший 17%.
показати весь коментар
16.10.2020 13:13 Відповісти
Это тоже рашапропаганда? "В Сумах Ковпаковский районный суд избрал меру пресечения в отношении семерых протестующих, задержанных у здания Сумской областной государственной администрации, в виде домашнего ареста на срок от одного до двух месяцев.

Отметим, что задержанных Романа Чурилова, Александра Товстуху, Георгия Игнатьева, Владислава Медушевского, Олега Шарыя, Юрия Ткаченко и Александра Ревенко привезли в суд вчера поздно вечером.

Примечательно, что следствие просило об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор не смог доказать судьям необходимость такого действия.

Сегодня ночью были задержаны десятки сумчан во время милицейского штурма Дома советов, где на первом этаже ночевали активисты. В этом здании также располагается Сумская областная государственная администрация.

Ранее сообщалось, что солдаты внутренних войск Министерства внутренних дел зачистили от участников акции https://ukraine.fakty.ua/175619-v-sumah-zachistili-sumskuyu-obladministraciyu протеста здание Сумской ОГА. " https://ukraine.fakty.ua/175692-v-sumah-posadili-pod-domashnij-arest-semeryh-aktivistov-za-shturm-oga
показати весь коментар
16.10.2020 13:31 Відповісти
ага, ага, и шо - вот эти вот все - это "привезенные отряды с киевского майдана"??
наоборот сумской майдан отправлял регулярно людей на киевский Майдан, как и все другие города Украины, включая и Донецк, Луганск, Симферополь. Это был действительно всеукраинский Майдан.
показати весь коментар
16.10.2020 13:37 Відповісти
Скажи, если достаточно было сумских, то почему администрацию не захватили?
показати весь коментар
16.10.2020 23:43 Відповісти
Я из Черкасс и прекрасно помню все события. У нас ОГА штурмовали два раза. Первый раз - приехал "десант" с майдана во главе с депутатом Чумаком. Получили люлей от десяти беркутов (остальные были в Киеве). Пока были ППС-ники, все шло нормально, захватили два этажа. Потом появился "Беркут" и правосеки вместе с приезжими с криками "Беркут! Беркут!" разбежались, оставив остальных участников под раздачу. На следующий день по улицам города ездили автобусы, в которые затягивали всех, кто был с майдановской символикой. Через пару часов в городе майданом и не пахло.
Следующий штурм был 27 января. Тогда приехали бОльшие силы, но их ждал... переброшенный в Черкассы Луганский "Беркут". Протестующим дали побить стекла в ОГА, после чего "Беркут" получил команду. Это была лютая жесть. Машины автомайдана, кто не успел сбежать, крушили, а некоторые - поджигали. Город был зачищен за часы. И все это силами одного луганского отряда "Беркута".
показати весь коментар
16.10.2020 13:36 Відповісти
Убежал с подконтрольной территории, наверное шоб в армию не взяли. Думал к белорусам, заживёт без биндер, но Майдан его и там достал. Мораль такова, за свободу надо сражаться.
показати весь коментар
16.10.2020 09:20 Відповісти
Уносимые ветром.
показати весь коментар
16.10.2020 09:30 Відповісти
Меня забавляют регулярные комментарии на цензоре, которые появляются под ником "https://censor.net/ru/user/384224". Какую цель преследует здесь эта персона? Пытается облагородить образ беларуского рЭволюционера? Если задача такая - он делает медвежью услугу всей Беларуси. Может быть, просто троллит? Слишком толсто - даже для платного "за еду" наемного комментатора. Скорее всего он тут просто пытается осуществить фрейдовское замещение своего комплекса - выйти на улицы вместе с народом и добиваться справедливости в собственной стране ему боязно. Но - чтобы не ощущать себя трусливым ничтожеством - он "воюет" на форумах страны, которая добилась куда большего в правах своих граждан, чем он может мечтать. Причем - добилась силами тех людей, с которыми он пытается полемизировать на страницах цензора. Случай тривиальный, меня больше удивляет то внимание, которое ему уделяют.
показати весь коментар
16.10.2020 09:30 Відповісти
Если "украинцы сидят на диванах", как вы выражаетесь, кто же осуществляет все Майданы и последующие события, включая поддержку армии, волонтерское движение и т.п.? Что там у вас в методичке написано на этот счет? "Американское влияние мировой закулисы"? Можете не отвечать, вопросы подобным оппонентам я задаю исключительно риторические.
показати весь коментар
16.10.2020 09:35 Відповісти
Что же ты со мной в палемику не вступил - опять из-за угла, как чмо?
Погибшие на Майдане или в боях с оккупантом украинцы навсегда закрепили за тобой, уродом, право чувствовать себя героем? Уничижительно отзываться о других народах?.
Хрен тебе, падаль - ты никакого отношения к подвигу украинского народа не имеешь - ты жалкий форумный хомяк, не более того.
показати весь коментар
16.10.2020 09:42 Відповісти
Стесняюсь спросить: а у тебя какие дела с Жизневским или с другими беларусами, которые сражаются за Украину?
показати весь коментар
16.10.2020 12:10 Відповісти
А я Жизневским не прикрываюсь и именами погибших беларусов не спекулирую в отличии от урода - за которого ты вступился и сейчас лайкнул. У нас с ним старая история - он систематически пытается дискредитировать беларуские протесты.
Держи, чучело!
ua Valentin Nasus
Тихановская - пустое место. Как и все протесты в Беларуси. Все их инвективы в адрес Лукашенко завершаются фразой: "Путин, помоги навести порядок!"
06.10.2020 13:51
ОтветитьМне нравится 3
показати весь коментар
16.10.2020 13:59 Відповісти
Возможно для украинцев любой кандидат, которые не западный - промосковский. Во всяком случае раньше так было. Не забываем, что у нас Тихановский герой и мученик, а в Украине он как-то умудрился попасть в Миротворец! Бабарико для украинцев кандидат от Газпрома! Да и для нас он непонятный, за него отдавали подписи не только потому что за него, а потому что против Лукашенко! Цепкало, еще не став кандидатом, уже декларировал то, что Россия наш основной союзник и нельзя с ней ссорится! Что не помешало той же России сделать ставку на Лукашенко с его закидонами, а не на Цепкало! Думаешь украинцы этого не видят?
показати весь коментар
16.10.2020 16:17 Відповісти
Что ты мне тут гонишь - ты вообще беларус?!
Не сиделец Тихоновский, а Светлана избранный президент!
Я вижу ты даже не знаешь фамилий - кто присутствовал на "переговорах" в застенках КГБ, кого выпустили. Защищаешь урода, который лжет о пророссийской направленности беларуских протестов.
Прапаную прадоу'жыць размову на мове - каб разставiть кропкi над "i"
Здаецца мне, шьо ты нейкае кацапская падстава.
показати весь коментар
16.10.2020 16:28 Відповісти
Слушай, ватный, ты в Украине хоть раз бывал? А на марши в Минске или в других городах ходишь? Или ты из диванных войск? А может ты ябацька? Как-то парафином от тебя несет!
показати весь коментар
16.10.2020 16:32 Відповісти
Я выходжу на пратэсты - не зау'седы, але як атрымлiваецца.
Па тваей iстэрыке, па тваей непiсьменнасьцi - мне стала зразумела.
Кацап пад проксi - пуцiноiдная цi пралукашэнкау'ская "сабатька"
показати весь коментар
16.10.2020 16:38 Відповісти
Ватный, не зря же тебя украинцы посылают, раскусили тебя что ты за чмо скрепное такое! Кому ты что тут пытаешься навязать? Твою ватную сущность люди видят! Это факт, а не истерика как у тебя в методичке написано! Ну давай, еще раз попробуй всех убедить что ты не ябацько!
показати весь коментар
16.10.2020 16:47 Відповісти
Смяюся з цябе, байструк - ну хоць слова на мове?!
Лапаць ты разанскi...
показати весь коментар
16.10.2020 16:53 Відповісти
Что, школота, освоил гугл переводчик? А твоя мама знает, что ты на Цензоре тусуешься?
показати весь коментар
16.10.2020 16:55 Відповісти
Якi гугл-перакладчык, лапаць?!
Каб ты беларусам быу' - ты павiнен бачыць, што я раблю на мове шмат памылак. Х@йло ты кацапскае, непiсьменнае!
показати весь коментар
16.10.2020 17:01 Відповісти
Наша оппозиция хочет скинуть Лукашенко, но что бы все осталось как при Лукашенко, вот такой парадокс(оксюрмон).
показати весь коментар
16.10.2020 10:29 Відповісти
Очень , кстати, правдоподобный сценарий! Таракан уже в СИЗО с кем-то пытается договорится и даже кого-то выпускает!
показати весь коментар
16.10.2020 12:12 Відповісти
Как выжить негерою в героические времена: выбрать негероя главным.
показати весь коментар
16.10.2020 09:32 Відповісти
Что возьмёшь с дебила.
Получил приют, квартиру, работу - мало.
Надо ж побузить во славу тихановской.
Теперь сердобольные хохлы будут обеспечивать его быт из своих карманов.
Сейчас станут с женой на биржу и будут требовать жилье.
показати весь коментар
16.10.2020 10:56 Відповісти
Ну то, что он не участвовал в Майдане, а может даже был и против не помогло ему. Вопрос не в том, жалко его или нет. Вопрос в том, что независимо от твоего личного отношения ты являешься частью народа в глазах противника и хорошо следует подумать о значении страни и государства для народа. Всем нам надо о этом думать. Чужая страна нам не родина. Свою старну для себя мы можем строить только здесь.
показати весь коментар
16.10.2020 11:07 Відповісти
У нас когда-то работала одна девушка с Донбасса. Я так и не смог добиться от нее внятного ответа, от кого конкретно она убежала! Если житель Донбасса украинец, то по логике вещей он должен перехать в ту часть Украины, где нет войны. Если житель типа украинец, а сам вата ватой, то он он остается в лугандонии и радуется духовным скрепам! Здесь же не понятно, вроде бы от войны, но ни к нашим, ни к вашим!
показати весь коментар
16.10.2020 12:09 Відповісти
Писать про трусливых белорусов на основании украинского майдана - некорректно. Потому что достаточно вспомнить количество задержанных после первого замеса в Киеве 24.11.13 (АЖ ДВА ЧЕЛОВЕКА) и после первого замеса в Минске (несколько тысяч). Выходя на киевский майдан до середины января самое страшно что с тобой могло случиться - пара плюх от "Беркута" и пару недель в СИЗО в статусе политзаключенного, с обычным отношением администрации. Выходя на майдан в Минске - кроме плюх от ОМОНа, получаешь еще и СИЗО, где тебе устраивают трюмилово, после которого ты ходишь синий с ног до головы, а по информации моих источников - еще и пресс-хату, где петушат. Да, мои смелые революционеры, просто об этом не пишет нехта, понимая, что тогда деморализует своих сторонников окончательно.
На майдане со всего "Беркута" стрелять решилась лишь "черная рота", а в Минске ОМОН, спецназ 3214 (а это маленькие волки, а не те слизняки, которые проходили службу в украинских ВВ), спецназ "Алмаз" и "Альфа" без проблем возьмут в руки калашматы и устроят постал при первых попытках митингующих замутить что-то наподобие Груши.
показати весь коментар
16.10.2020 13:11 Відповісти
Наивное и глупое рассуждение. Минские события сравнивать с украинскими нужно не на коротком отрезке, а на значительно более масштабном - например, вспомнить наши бунты против Кучмы, вспомнить, как легко народ поднимался и протестовал, когда его пытались нагнуть и обмануть. Вспомнить первый Майдан. И - сравнить эти события с тем, что делали все это время совки-беларусы. Все эти десятилетия они проспали, а точнее - ПРОСРАЛИ. Позволяя системе Лукашенко утвердиться и закостенеть. Странно, что все вокруг видели то болото, в которое они погружались, а они - нет. Они считали, что Лукашенко просто так позволит провести честные выборы? Извините, но если это правда, тогда все беларусы - клинические идиоты. А то, что у нас было значительно меньше количество избитых омоном и убитых в первые дни Майдана - то ЛИШЬ ПОТОМУ, что народ уже неоднократно давал нашей власти понять, что обратка может прилететь, и что эта обратка будет очень болезненной. А чему научили свою власть беларусы? Только тому, что после убийств и избиений они готовы дальше ходить с цветочками по площадям и уговарить власть "мирно уйти". Да таких идиотов нужно 40 лет по пустыне водить, как Моисей делал - пока вымрет последний раб!
показати весь коментар
16.10.2020 13:17 Відповісти
И что было после "Украины без Кучмы"? На вокзале тупо гасили всех, кто шел на львовский поезд, организаторы получили сроки и пошли на нары. В 2004-м все шло при посредничестве представителей Запада, которые дали Кучме гарантии безопасности, а верхушке - отсутствие санкций в случае мирной передачи власти. По поводу "ЛИШЬ ПОТОМУ, что народ уже неоднократно давал нашей власти понять, что обратка может прилететь, и что эта обратка будет очень болезненной." - смешно. У нас народ, как, считает количество избитых? Типа, если до 100 - то проглотит, а если 101 - то даст обратку?
Пообщайся с участниками событий 20-х чисел на майдане. Они тебе расскажут, как Карась и остальные члены будущей С-14 сидели в консульстве Канады и умоляли дать им убежище. Как верхушка майдана планировала перемещаться на Западную Украину.
И тут "Беркуту" дают приказ остановиться. И они стоят до утра, аж пока по ним не начинают стрелять, потом бегут.
А еще ты можешь почитать, как Захарченко дал приказ "Беркуту" и ВВ перемещаться в Харьков, но... до личного состава он просто не дошел, застряв на уровне генералов. И "Беркут" еще пару суток сидел в Киеве, дав себя по сути взять в окружение.
Еще раз: власть овоща была колоссом на глиняных ногах - легонько пнули и она посыпалась.
показати весь коментар
16.10.2020 13:29 Відповісти
В отличие от тебя, мне не нужно общаться "с теми, кто был на майданах", поскольку я был и на первом, и на втором. И не только в одном городе. Так что сказки про перемещения Беркута расскажи своей девочке. "Легонько пнули"... ну-ну.
показати весь коментар
16.10.2020 13:33 Відповісти
Да я понимаю, что ты веришь в классическую историю о десятках тысяч вооруженных до зубов "Беркутов", стрелявших во все движущееся, но озвездюленных парой сотней школьников. Верь.
показати весь коментар
16.10.2020 13:38 Відповісти
Все верно! Именно так и происходит! Добавим еще то, что продажные прокуроры и судьи сейчас осуждают людей на основание показаний фашистов из омона, которые трусливо скрывают свои хари и имена в зале суда! Представляете, человек получает сутки или штраф на основании показаний какого-то хныря в балаклаве, имя и фамилия которого Александрович/петрович/иванович! И судьи и прокуроры на ура пропускают такую откровенную липу!
показати весь коментар
16.10.2020 13:56 Відповісти
По большому счету, все поняли, что власть овоща обречена, когда появились записи где украинских ментов безнаказанно посылали нахер. А, когда никто не сел за штурм во Врадиевке и Киеве - это поняли даже ментовские начальники, потому и саботировали многие из них приказы, договариваясь за спинами с лидерами майдана (тот же Гриняк - первый пример). К тому же у многих мусорских генералов есть счета и недвига на Западе, а их дети учатся в лондонах. При таких раскладах поддерживать токсичного овоща было глупо. А для белорусских генералов санкции до звезды - Бацька позаботился в свое время, чтоб их потолком были дома под Минском. Поэтому равнять майдан и беломайдан - это все-равно, что третьекласснику биться против первоклашки и против боксера, имеющего юношеский разряд.
показати весь коментар
16.10.2020 13:18 Відповісти
Да можешь не повторяться, все уже поняли твою роль "адвоката трусливых ничтожеств". Вот только чем больше ты пишешь, тем менее убедительно звучат твои слова. Утверждать, что "властная верхушка не поддержала Януковича лишь потому что их дети учатся в Европе" может только полностью недалекий человек, который не только не владеет информацией, но и не понимает, что в таком случае путинское окружение (да и сам Путин) давно должны отвернуться от кремлевских инициатив. Слушай, ты действительно такой наивный до глупости, или притворяешься? Если это тебе кто-то такие тексты подкладывает - смени инструктора. Не позорьтесь. С вами даже дискутировать лень.
показати весь коментар
16.10.2020 13:36 Відповісти
Ну, ты тоже не равняй трусливого овоща, при котором олигархи имели возможность иметь собственные ТВ-каналы, где овоща ******** все кому не лень, и режим в РФ, где, если не хвалишь Солнцеликого, то если и не сядешь, то проблемы со спецслужбами поимеешь "мама не горюй" и бизнес накроется медным тазом.
показати весь коментар
16.10.2020 13:40 Відповісти
 
 