З Білорусі депортували українця за нібито участь у протестах: його сильно били і пригадували Майдан. ФОТО
З Білорусі примусово вислали 36-річного українця за те, що був затриманий на акції протесту. Як повідомили в прокуратурі, зроблено це в інтересах захисту громадського порядку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТUT.by.
Марія і Євген Кириченко приїхали до Білорусі з Донецької області шість років тому. Тікали від війни. Влаштувалися на роботу, отримали кімнату в гуртожитку, тут в перший клас пішов їхній син Кирило. Зараз хлопець у шостому - і школу знову доведеться міняти.
Фото: сімейний архів Кириченко / TUT.by
Згідно із законом іноземець може бути висланий з Білорусі в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод громадян Республіки Білорусь та інших осіб, а також після звільнення з арештного дому або виправної установи, якщо він не може бути підданий депортації.
Сім'я повертається в Мирноград (поки сім'я була відсутня, так перейменували місто Димитров у Донецькій області). Глава сімейства вже поїхав.
11 серпня чоловіка затримали на вулиці Радянській в Гомелі недалеко від магазину "Копеечка" і відвезли в РВВС. Дружина каже, що ні в яких масових заходах він в той вечір не брав участі: стояв біля магазину і розмовляв по телефону з сином. Але суд вирішив інакше: 12 серпня за "порушення порядку проведення масових заходів" і "непокору законній вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень" чоловікові дали 12 діб арешту.
Правда, через три доби Євгена, розповідає Марія, випустили.
"Чоловік прийшов весь синій. Скаржився на болі в голові і спині, розповідав, що сильно били. І коли везли в РВВС, і вже в самому РВВС. Особливо коли дізналися, що українець. Згадує, що говорили йому:"Так це ти мене, падла, палив на Майдані! "Чоловік ні на якому Майдані не був", - говорить Марія.
Євген зняв побої і написав заяву до Слідчого комітету. Це, на думку Марії, і вплинуло на подальший хід розвитку подій.
22 вересня Євгена викликали до відділу громадянства і міграції та повідомили, що йому доведеться відсидіти ще ті дев'ять діб, які він недосидів у серпні. А після повідомили, що прийнято рішення про висилку його з країни з встановленням заборони на в'їзд терміном на 3 роки.
Днями чоловіка висадили на білорусько-українському кордоні. Незабаром доведеться виїхати з Білорусі і його дружині з сином: сім'я розлучатися не має наміру.
Будь ласка, зачекайте...
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Кто-то - от совкового имперского неонацизма. Кто-то, увы, обсмотревшись российских телеканалов, которые щедро транслирует продажная оккупантская власть, - от мифических "бендер"
Когда украинцу, нет, позвольте, хохлу, решившему называть себя украинцем, в 41-миллионной Украине кажется, что в Беларуси что-то не так, он идет юродствовать и гадить в комментах на Цензоре.
Известны имена белорусов, которые стояли (и погибали на киевском Майдане), которые сражались на фронте на Донбассе, не щадя ни здоровья своего, ни жизни, сознавая, что они решают свою судьбу, что за помощь в трудную минуту народу соседней страны, скорее всего, не смогут вернуться домой, в собственную страну.
Мы слышали, и весь мир слышал про белорусов в Украине. Пардон, а где украинцы в Беларуси? Двадцать лет, не меньше наша лукашенковская охранка без устали пугает нас "украинскими боевиками". Теми самыми, которые в интернете взахлеб поучают нас, вещают нам, белорусам, что нам делать и как нам быть, которые все знают про то, как бороться с незаконной властью, восстанавливать справедливость и брать ситуацию в свои руки. У них же столько опыта. У Жизневского, у Тилиженко, у многих других в свое время такого опыта не было, а они вышли и встали с украинцами плечом к плечу.
Так еще раз, где они, воинственные, смелые и готовые помочь не только словом украинцы, ау? Покажите хоть одного. Хоть чтобы тоже посмеяться. Скромные полдесятка перепуганных стремных левых типов, которым после августовских событий случайно прилетело от озверевшего ОМОНа за украинский паспорт, не предлагать.
А у вас пока разговор о неприятии фальсификаций на выборах. Собственно у нас так было на Майдане 2004-го года, с которым и надо сравнивать ваши сегодняшние митинги. И Янукович тогда отправил ВВ расстреливать тот Майдан, но вот армия и СБУ ультимативно пресекли действия Януковича.
Корень проблемы в том, что акциями "Украина без Кучмы", наш народ не пустил Данилыча на третий срок, а вы, беларусы, Луку пропустили на третий, потом на четвертый.... И когда Кучма создавал политический союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), для противостояния экономическим войнам со стороны Кремля, ваш Лукашенко, совместно с Вяхеревым, открывал трубу обходного (вокруг Украины) газопровода в Германию, тем самым помогая Кремлю. Вот не помню тогда протестов братского, беларуского народа, против такого строительства.
В результате теперь ситуация, когда вы действительно не можете сопротивляться Луке силой - вас просто будут массово расстреливать, значит остаются массовые мирные протесты и как не прискорбно, массовые избиения протестующих. Надеюсь, что вам удастся взять Луку измором. Вот только кроме этого, вы должны помнить, что Смоленск, это исконно ваши земли и Московия ваш стратегический враг.
Прошу не считать мой пост издевательством. это лишь моя попытка оценить сложившийся порядок вещей.
Постоять в пикете в Севостополе, отхватить "двадцаточку" как Сенцов и надеяться на обмен - "нiма дурных".
Бодбадривать азербайджанцев, смеяться с беларусов - вот это его великий путь патриота.
***** нашу беркутню на всі гарячі точки посилає...
Парень выходил на протесты - умница. Не то, что ты, недоделаный.
Но кому я доказываю - ты же Гыг, имя на этом форуме нарицательное, символ долбо.бизма.
Да и ценности Майдана полностью разделяли практически все силы, учавствовавшие в выборах 2019 - ЕС, Слуга народа, Батькивщина, Голос. Не разделял только жопоблок, получивший 17%.
Отметим, что задержанных Романа Чурилова, Александра Товстуху, Георгия Игнатьева, Владислава Медушевского, Олега Шарыя, Юрия Ткаченко и Александра Ревенко привезли в суд вчера поздно вечером.
Примечательно, что следствие просило об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор не смог доказать судьям необходимость такого действия.
Сегодня ночью были задержаны десятки сумчан во время милицейского штурма Дома советов, где на первом этаже ночевали активисты. В этом здании также располагается Сумская областная государственная администрация.
Ранее сообщалось, что солдаты внутренних войск Министерства внутренних дел зачистили от участников акции https://ukraine.fakty.ua/175619-v-sumah-zachistili-sumskuyu-obladministraciyu протеста здание Сумской ОГА. " https://ukraine.fakty.ua/175692-v-sumah-posadili-pod-domashnij-arest-semeryh-aktivistov-za-shturm-oga
наоборот сумской майдан отправлял регулярно людей на киевский Майдан, как и все другие города Украины, включая и Донецк, Луганск, Симферополь. Это был действительно всеукраинский Майдан.
Следующий штурм был 27 января. Тогда приехали бОльшие силы, но их ждал... переброшенный в Черкассы Луганский "Беркут". Протестующим дали побить стекла в ОГА, после чего "Беркут" получил команду. Это была лютая жесть. Машины автомайдана, кто не успел сбежать, крушили, а некоторые - поджигали. Город был зачищен за часы. И все это силами одного луганского отряда "Беркута".
Погибшие на Майдане или в боях с оккупантом украинцы навсегда закрепили за тобой, уродом, право чувствовать себя героем? Уничижительно отзываться о других народах?.
Хрен тебе, падаль - ты никакого отношения к подвигу украинского народа не имеешь - ты жалкий форумный хомяк, не более того.
Держи, чучело!
ua Valentin Nasus
Тихановская - пустое место. Как и все протесты в Беларуси. Все их инвективы в адрес Лукашенко завершаются фразой: "Путин, помоги навести порядок!"
06.10.2020 13:51
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Не сиделец Тихоновский, а Светлана избранный президент!
Я вижу ты даже не знаешь фамилий - кто присутствовал на "переговорах" в застенках КГБ, кого выпустили. Защищаешь урода, который лжет о пророссийской направленности беларуских протестов.
Прапаную прадоу'жыць размову на мове - каб разставiть кропкi над "i"
Здаецца мне, шьо ты нейкае кацапская падстава.
Па тваей iстэрыке, па тваей непiсьменнасьцi - мне стала зразумела.
Кацап пад проксi - пуцiноiдная цi пралукашэнкау'ская "сабатька"
Лапаць ты разанскi...
Каб ты беларусам быу' - ты павiнен бачыць, што я раблю на мове шмат памылак. Х@йло ты кацапскае, непiсьменнае!
Получил приют, квартиру, работу - мало.
Надо ж побузить во славу тихановской.
Теперь сердобольные хохлы будут обеспечивать его быт из своих карманов.
Сейчас станут с женой на биржу и будут требовать жилье.
На майдане со всего "Беркута" стрелять решилась лишь "черная рота", а в Минске ОМОН, спецназ 3214 (а это маленькие волки, а не те слизняки, которые проходили службу в украинских ВВ), спецназ "Алмаз" и "Альфа" без проблем возьмут в руки калашматы и устроят постал при первых попытках митингующих замутить что-то наподобие Груши.
Пообщайся с участниками событий 20-х чисел на майдане. Они тебе расскажут, как Карась и остальные члены будущей С-14 сидели в консульстве Канады и умоляли дать им убежище. Как верхушка майдана планировала перемещаться на Западную Украину.
И тут "Беркуту" дают приказ остановиться. И они стоят до утра, аж пока по ним не начинают стрелять, потом бегут.
А еще ты можешь почитать, как Захарченко дал приказ "Беркуту" и ВВ перемещаться в Харьков, но... до личного состава он просто не дошел, застряв на уровне генералов. И "Беркут" еще пару суток сидел в Киеве, дав себя по сути взять в окружение.
Еще раз: власть овоща была колоссом на глиняных ногах - легонько пнули и она посыпалась.