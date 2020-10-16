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Новини Агресія Росії проти України
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"Взяти в полон Пушиліна - завдання, яке можна виконати!" - заступник Секретаря РНБО Кривонос

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що ЗСУ можуть провести спецоперацію, в ході якої візьмуть у полон ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.

Про це генерал Кривонос заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи можуть Сили спеціальних операцій взяти в полон одного з ватажків "ДНР" або "ЛНР", Кривонос сказав: "Так, це завдання, яке можна виконати. І один із прикладів успішної роботи наших воїнів - в лютому 2017 двоє військовослужбовців наших частин виконали завдання зі знищення полковника Анащенка, який був начальником "народної міліції" "Луганської народної республіки". Це завдання було успішно виконано".

За словами Кривоноса, втрат з боку українських воїнів не було.

Читайте: Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін

"Вони залишилися живі, потрапили в полон. Але через три роки, в грудні минулого року, ми їх обміняли", - додав генерал.

"Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде прийнято відповідно до існуючих документами", - пояснив Кривонос.

Автор: 

Пушилін Денис (135) Кривонос Сергій (81) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+39
Ермак опять стуканет в фсб
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16.10.2020 09:14
+20
Взять в плен пушилина, и обменять его как цемаха на таксистов
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16.10.2020 09:21
+13
Не просто взять в плен, а взять в плен положив 5х наших воинов, а потом обменять на 3х ватных таксистов, после чего похвастаться про выгодный обмен, параллельно рассказывая как ему удалось так облопошить Путина
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16.10.2020 09:32
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Ермак опять стуканет в фсб
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16.10.2020 09:14 Відповісти
Взять в плен пушилина, и обменять его как цемаха на таксистов
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16.10.2020 09:21 Відповісти
Не просто взять в плен, а взять в плен положив 5х наших воинов, а потом обменять на 3х ватных таксистов, после чего похвастаться про выгодный обмен, параллельно рассказывая как ему удалось так облопошить Путина
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16.10.2020 09:32 Відповісти
Навіщо нам Пушилін, нам потрібно вбити путіна!
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16.10.2020 10:03 Відповісти
Спасибо кэп!
Только это нихрена не поможет, нам нужно чтобы развалилась империя! А убийство императора ничего не решит, придет следующий, который так же не будет спешить отдавать "бутерброд" владельцу!!!!
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16.10.2020 10:26 Відповісти
А що нам дасть захоплення Пушиліна? Більш ідіотської ідеї я навіть уявити не можу! Не захоплення російських офіцерів та генералів які реально керують ОРДЛО, а захоплення якоїсь мавпи яка нічого не вирішує? Конкуренти Пушиліна по дерибану ОРДЛО заплатили Кривоносу?
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16.10.2020 10:28 Відповісти
Это называется контрпропаганда! В условиях войны она необходима
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16.10.2020 10:38 Відповісти
Це називається ідіотизм Кривоноса. Пушилін не є військовою ціллю для ЗСУ і його вбивство може бути розцінене як військовий злочин! Армія має воювати проти терористів які зі зброєю в руках воюють проти України, а Пушилін це людина яку Україна не визнає представником терористів, бо Україна не визнає політичну владу терористів. Пушилін це цивільна особа яка спіробітнічає з терористами, його потрібно арештувати та судити, але він не може бути ціллю для війскових операцій! Така операція зі вбивства безглуздого Пушиліна принесе пользу тільки путіну! Воювати потрібно проти російських терористів в ОРДЛО, підривати їх казарми, знищувати їх командирів, вивозити російських генералів та ФСБшників для проведення публічних судових процесів проти російського міжнародного тероризму! А Пушиліна навіть не можна назвати російським терористом бо він має українське громадянство!
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16.10.2020 10:43 Відповісти
При этом один 200-й и один безногий 300-й с нашей стороны. Высоко мотивированные настоящие Герои.
И они еще удивляются почему мы так ненавидим зе-мразей...
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16.10.2020 09:44 Відповісти
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16.10.2020 09:22 Відповісти
Треба сформувати загін під керівництвом Ківі і Ляшка (Олега). Вони з Пушиліна зроблять Петушиліна...
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16.10.2020 09:32 Відповісти
он уже стуканул
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16.10.2020 10:05 Відповісти
А смысл, Пушилин это просто марионетка, вместо него тут же поставят другого.
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16.10.2020 09:16 Відповісти
Согласна,лучше кацапскую военную шишку,но не при зежабе -сольет операцию или обменяет на дыровского таксиста
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16.10.2020 09:33 Відповісти
Нужно офицера от подполковника, они же приезжают по ротации, у самое то, це канэшно гена какой- то
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16.10.2020 09:20 Відповісти
И менять не одного на одного, а одного к 20
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16.10.2020 09:22 Відповісти
Это крамола. Клован с ермаком будут недовольны. Уволить.
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16.10.2020 09:22 Відповісти
Политическое решение было, когда вагнера про...ли.
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16.10.2020 09:22 Відповісти
а кому он нужен?что на него путного можно приобрести?
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16.10.2020 09:23 Відповісти
Облигации МММ.)
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16.10.2020 09:26 Відповісти
Лучше уберите (или уничтожте) прямых врагов и агентов рашки из власти. Всяких кумов, сватьёв, братьёв и т. д.
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16.10.2020 09:25 Відповісти
да кабана этого жирного тупого МММ щика пора бы привлечь к ответственности... разожрался на гуманитарке тварь...что захар как колобок катался что этот, во до корыта долезли и жрут вкусности и деликатесы через силу наверное.... как на убой свинушки... такого кабана тянуть скрытно не просто будет...увесистая хрюшка...
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16.10.2020 09:25 Відповісти
"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - объяснил Кривонос."
пЕніс душилін може спати спокійно. Миролюбна бубочка не захоче гнівити всоє фуйло.
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16.10.2020 09:25 Відповісти
Треш
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16.10.2020 09:28 Відповісти
Смешно...Вагнеровцев уже задержали
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16.10.2020 09:30 Відповісти
Засланных казачков Путлера 73 %,а не только дЕрмак...
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16.10.2020 09:31 Відповісти
Операция была проведена успешно , убить простого офицера и попасть в плен. Поэтому мы можем теперь взять в плен пушилина . Вот как его после этого назвать ?
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16.10.2020 09:32 Відповісти
Стесняюсь спросить: это предупреждение Пушилину, что его могут взять в плен?
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16.10.2020 09:34 Відповісти
Ну да. Это как в том мультфильме, где Марио собирался грабить банк. "Ограбление по итальянски" называется.
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16.10.2020 10:06 Відповісти
нах он в плену???... в лифт его!!!
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16.10.2020 09:35 Відповісти
Найслабше місце ССО України - Верховний Головнокомандувач, що зводить нанівець високий рівень наших профі.
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16.10.2020 09:36 Відповісти
Гиви Моторолллов Дремовых и прочее быдло Путлер давно перестрелял,Плешивый следов не оставляет....
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16.10.2020 09:36 Відповісти
Не при зеленій владі.
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16.10.2020 09:37 Відповісти
можно выполнить или можно было бы выполнить... потому что до сих пор то мэра Горловки выставили великим шыпиёном, то разведчиков погубили при переправе утырка в Украину... лучше бы утырок подох...
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16.10.2020 09:37 Відповісти
Гиркина нельзя убивать....он подробно рассказал ВСЕ художества Рюцкага Мира...
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16.10.2020 09:39 Відповісти
Лучшая цитата Гиркина из Ютьюба...
при Порошенко мы просрали Донбасс....
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16.10.2020 09:41 Відповісти
Опять слив.
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16.10.2020 09:42 Відповісти
А кому нужен этот Чепушилин? Возьмёте этого, завтра кремлёвский маразматик назначит другую шестёрку, опять брать в плен? 😊
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16.10.2020 09:44 Відповісти
Украдите лучше Маргариту Симоньян,в интервью с Лавровым она отктрыто говорит,напастиь на Донбасс снова и отобрать...,тупая Симоньян даже не думает,что Донбасс это 4 области...Ростовская,Днепровская,Донецкая и Луганская...
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16.10.2020 09:50 Відповісти
А зачем ? Гораздо полезнее в Киеве порядок навести .
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16.10.2020 09:53 Відповісти
все можливо, але не при цій сцикливій владі
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16.10.2020 09:55 Відповісти
Украсть человека из другой страны элементарно просто,спецлужбы Британии в свое время этот трюк с бывышими совками делали не раз,ни два и не три...,пример? Виктор Суворов,Олег Гордиевский,Скрипали,Литвиненки...и тд...
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16.10.2020 09:59 Відповісти
шо оно лепит???
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16.10.2020 10:06 Відповісти
О,быдло вылезло,типа Шапокляк
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16.10.2020 10:09 Відповісти
"Взяти в полон Пушиліна - завдання, яке можна виконати!" - заступник Секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 8523а Вас профессор надо арестовать...вы не любите детей братской Германии и ПРОЛЕТАЙрят....
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16.10.2020 10:13 Відповісти
одне питання - нахіба? Щоб його виміняли на алкаша з горлівського генделика?
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16.10.2020 10:19 Відповісти
в плен берут врагов, террористов или уничтожают или арестовывают.
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16.10.2020 10:20 Відповісти
А Єрмака і мертвечука?
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16.10.2020 10:21 Відповісти
Маршал советского союза Лаврентий Берия оказался врагом народа,хоть по сути и придумал атомную бомбу,но служил немецкой и британской разведкам расстрелян беспощадно...
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16.10.2020 10:24 Відповісти
Там тих пушиліних, хоч греблю гати, кремль нового призначить. Хіба що для свідчення у міжнародному суді проти рашки, так обміняють жи на таксиста. Не варто ризикувати життями спецури
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16.10.2020 10:36 Відповісти
Іду на Ви.... Пушилін - чекай гостей і ховайся. А ще цілий генерал, таке наплести в інтерв"ю, для чого? А запитання від журналіста не вкладаються в здоровий глузд. А ще всім розповідати про таємну спецоперацію і ліквідацію одного з ватажків ЛНР, видно у голові одні пташки-цвірки. Про такі речі можна роздумувати на кухні, але не викладати у ЗМІ. Для ОПЗЖ та інших представників "руцького міра" чим не грунт розповідати про українську армію як про терористів, а не захисників. Генерал повинен думати яку можна видавати інформацію і кому.
І не треба більше нікому нічого здавати, біда у відсутності ай-к"ю.
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16.10.2020 10:37 Відповісти
А після ліквідації Анащенка більше керівників міліції в недореспубліках не було? А якщо викрасти Пушиліна,то ця ракова пухлина зникне, чи війна закінчиться? І це рівень мислення керівника сил спецоперацій! Власне, тому він і в ПЕСі, бо рівень стратегічного мислення - на щаблі кухарки. Звісно, є випадки, коли терор виправданий, але.....шкода свого часу та читачів обговорювати нездару.
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16.10.2020 11:00 Відповісти
зачем об этом говорить? можете, так делайте.
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16.10.2020 11:21 Відповісти
Взять ( но не в плен) а сразу же повесить на ближайшем дереве, с табличкой " Він зрадив Украіну", фото выложить в сеть с допиской " так буде с кожним" ( что бы обменять не успели)
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16.10.2020 11:48 Відповісти
А толку? Щоб його на якогось там лугандонського таксиста поміняли? Просто знищити цю нечить,так воно набагато простіше та ефективніше буде.
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16.10.2020 12:03 Відповісти
А може треба було спочатку зробить, а вже потім розказати?
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16.10.2020 12:07 Відповісти
Может, он оговорился, и речь шла о поимке Путина, а не клоуна по фамилии Пушилин?
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16.10.2020 15:36 Відповісти
Навіщо полон? Хіба в Донецьку ліфтів мало чи ресторанів.
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16.10.2020 16:13 Відповісти
Через 3,5 года буду за него голосовать.
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16.10.2020 17:07 Відповісти
те люди, которые могут это сделать не пи.дят об этом, а делают...
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17.10.2020 16:22 Відповісти
 
 