"Взяти в полон Пушиліна - завдання, яке можна виконати!" - заступник Секретаря РНБО Кривонос

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що ЗСУ можуть провести спецоперацію, в ході якої візьмуть у полон ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.

Про це генерал Кривонос заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи можуть Сили спеціальних операцій взяти в полон одного з ватажків "ДНР" або "ЛНР", Кривонос сказав: "Так, це завдання, яке можна виконати. І один із прикладів успішної роботи наших воїнів - в лютому 2017 двоє військовослужбовців наших частин виконали завдання зі знищення полковника Анащенка, який був начальником "народної міліції" "Луганської народної республіки". Це завдання було успішно виконано".

За словами Кривоноса, втрат з боку українських воїнів не було.

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"Вони залишилися живі, потрапили в полон. Але через три роки, в грудні минулого року, ми їх обміняли", - додав генерал.

"Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде прийнято відповідно до існуючих документами", - пояснив Кривонос.