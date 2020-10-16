"Взяти в полон Пушиліна - завдання, яке можна виконати!" - заступник Секретаря РНБО Кривонос
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що ЗСУ можуть провести спецоперацію, в ході якої візьмуть у полон ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.
Про це генерал Кривонос заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, чи можуть Сили спеціальних операцій взяти в полон одного з ватажків "ДНР" або "ЛНР", Кривонос сказав: "Так, це завдання, яке можна виконати. І один із прикладів успішної роботи наших воїнів - в лютому 2017 двоє військовослужбовців наших частин виконали завдання зі знищення полковника Анащенка, який був начальником "народної міліції" "Луганської народної республіки". Це завдання було успішно виконано".
За словами Кривоноса, втрат з боку українських воїнів не було.
"Вони залишилися живі, потрапили в полон. Але через три роки, в грудні минулого року, ми їх обміняли", - додав генерал.
"Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде прийнято відповідно до існуючих документами", - пояснив Кривонос.
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Только это нихрена не поможет, нам нужно чтобы развалилась империя! А убийство императора ничего не решит, придет следующий, который так же не будет спешить отдавать "бутерброд" владельцу!!!!
И они еще удивляются почему мы так ненавидим зе-мразей...
пЕніс душилін може спати спокійно. Миролюбна бубочка не захоче гнівити всоє фуйло.
при Порошенко мы просрали Донбасс....
І не треба більше нікому нічого здавати, біда у відсутності ай-к"ю.