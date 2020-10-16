Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили на Харківщині - 544, Одещині - 502 і в Києві - 455. У столиці - рекорд за смертністю

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано Харківської, Одеської областях та м.Києві.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 544 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 27 457 осіб.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві і 20 областях, в цілому по країні зайняті 63,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 434 людини, за останню добу - 4. З початку епідемії одужали 5 535 пацієнтів.

Станом на 16 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 21 488 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська область та м.Київ.

Так, на Одещині на коронавірус захворіли 502 людини. Загальна кількість інфікованих становить 18 013 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 279 осіб, за минулу добу - 14. З початку епідемії одужали 2 835 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 14 881 особу.

У Києві добовий приріст хворих на коронавірус - 455 осіб. Загальна кількість хворих - 29 412. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 557 осіб, за добу - 22. З початку епідемії одужали 10 475 пацієнтів. Кількість активних хворих в Києві - 18 380.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів