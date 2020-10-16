Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки
Держспецзв'язку і компанія "Huawei Україна" уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держслужби.
"Держспецзв'язку буде рада співпрацювати з компанією світового рівня в проєктах у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз", - зазначив глава глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
Директор "Huawei Україна" Ма Ци подякував за співпрацю та висловив сподівання на успішні майбутні проєкти.
Топ коментарі
+21 vitaliymkua
показати весь коментар16.10.2020 09:27
+16 Алла Новосад #194524
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+12 Ігор Воронюк
показати весь коментар16.10.2020 09:36
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пліснява тягне Україну до антизахідної коаліції з ******** і газпромами з роснєфтями
у шмарклі нав'язлива ідея - всіх контролювати через інтернет, хувей це обіцяв, мабуть, бо іншої логікі тут нема - ніхто нормальний не буде укладати угод з країною, яка управляється Китаєм
Вряд ли это нормально воспримут наши партнеры из США, НАТО.
https://lenta.ru/tags/organizations/administratsiya-ssha/ Администрация президента США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций против Huawei. Власти расширили количество ограничений и добавили в санкционный список новые филиалы китайской компании, сообщает CNBC.
В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что в санкционный список добавлены еще 38 филиалов корпорации из Китая по всему миру. Таким образом, число попавших под санкции связанных с Huawei организаций достигло 152 единиц. «Администрация Трампа рассматривает Huawei такой, какая она есть - это орган государственной слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы приняли соответствующие меры», - подчеркнул чиновник.
Новые ограничения подразумевают получение лицензии для компании, действующей как покупатель, промежуточный или конечный покупатель, конечный пользователь.
А Украина "расширяет сотрудничество"...
Ну что это как не вредительство ?
Україна - країна викривлених дзеркал
Дубилеты, штопаные!
Я думаю для Китая Украина очень вкусный кусок, особенно наша земля, которую Зе власть разрешила распродавать...
К сожалению у Зеленского опасности в Китае не видят и готовы широко распахнуть для них ворота
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Прочитал про Хуавей.
А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.
Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.
упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.
Госспецсвязь это наши правительственные коммуникации.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) - є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1316967549880455169 2 ч Китайская разведка и так живет у нас как кот в сметане, теперь наши специалисты по связи решили сдать всю систему связи Думаю Запад и американцы очень "обрадуются" Зато наши поимеют на карман не плохо!
Эти долбодятлы будут с Ми-6 разговопавать по мобилам российских операторов Водафон и Киевстар с шифрованием/дешифрованием с помощью китайской Хуавей....
Уроды сраные - если губы красите то и жопу нужно подтирать!
А сейчас - детский сад, насмотревшийся порнушки и решивший, шо они уже взрослые, раз могут дотянуться до кухонного буфета с бюджетными пряниками.