Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки

Держспецзв'язку і компанія "Huawei Україна" уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держслужби.

"Держспецзв'язку буде рада співпрацювати з компанією світового рівня в проєктах у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз", - зазначив глава глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Директор "Huawei Україна" Ма Ци подякував за співпрацю та висловив сподівання на успішні майбутні проєкти.

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