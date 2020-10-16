На коронавірус за добу захворіли 333 дитини і 238 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіла 287 231 особа. З них 17 769 дітей, а також 18 845 медпрацівників.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5 992 людини. З них 333 дитини, а також 238 медичних працівників. ... Було госпіталізовано 866 осіб. Зараз в стаціонарах перебуває 22 240 пацієнтів. За минулу добу зафіксовано 106 летальних випадків. У той же час одужали 2 269 ​​пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіла 287 231 особа. З них 17 769 дітей, а також 18 845 медпрацівників. Всього одужали 121 919 пацієнтів, а летальних випадків - 5 408.

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