На коронавірус за добу захворіли 333 дитини і 238 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіла 287 231 особа. З них 17 769 дітей, а також 18 845 медпрацівників.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 5 992 людини. З них 333 дитини, а також 238 медичних працівників. ... Було госпіталізовано 866 осіб. Зараз в стаціонарах перебуває 22 240 пацієнтів. За минулу добу зафіксовано 106 летальних випадків. У той же час одужали 2 269 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіла 287 231 особа. З них 17 769 дітей, а також 18 845 медпрацівників. Всього одужали 121 919 пацієнтів, а летальних випадків - 5 408.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vi Wa
показати весь коментар16.10.2020 10:04 Відповісти Мені подобається 0
Софія Гетьман
показати весь коментар16.10.2020 10:24 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар16.10.2020 10:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль