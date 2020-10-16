ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по європейському регіону Ханс Клюге прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів порівняно з квітневими показниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН

Клюге зазначив, що зараз в Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань в 2-3 рази порівняно з квітнем, але скоротилася смертність в п'ять разів. Це пов'язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, а більшість захворювань виявляють у молоді, у якої не виникає важких симптомів. Однак зараз люди різних поколінь все більше будуть проводити час в закритих приміщеннях, що може привести до зростання смертності.

За словами Клюге, прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого послаблення обмежень в січні 2021 року щоденні показники смертності будуть в 4-5 разів вище, ніж у квітні.

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Він вважає за необхідне введення більш жорстких обмежень у багатьох європейських країнах. При цьому прості заходи, такі як носіння масок і строгий контроль при скупченні людей, можуть зберегти 281 тис. життів в 53 країнах.

"Ці прогнози тільки підтверджують те, про що ми говорили весь цей час: пандемія не покине сама по собі, але ми можемо цього досягти", - резюмував глава Європейського бюро ВООЗ.