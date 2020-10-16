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Стефанчук запевняє, що фінансування "опитування Зеленського" буде законним: "Ми будемо приємно здивовані"

Стефанчук запевняє, що фінансування

Перший віцеспікер Верховної Ради, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що українці можуть бути "здивовані" джерелом фінансування опитування, ініційованого главою держави Володимиром Зеленським.

"Це буде не з Держбюджету ... Хто це буде фінансувати - ви далеко не всі способи перерахували. Я думаю, що всі ми будемо приємно здивовані, тому що і спосіб проведення, і спосіб фінансування будуть цілковито відповідати закону", - сказав Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На питання, чи означає це, що опитування профінансує Зеленський, віцеспікер відповів: "Це можливий варіант".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про фінансування "опитування Зеленського": "Є багато меценатів, небайдужих людей. Це не такі великі кошти"

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) опитування (1926) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+22
Як же дупу на кацапський хрест рвуть, щоб протягти "референдум"
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16.10.2020 09:48
+19
Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены" - Цензор.НЕТ 683
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16.10.2020 09:50
+18
Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены" - Цензор.НЕТ 7838
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16.10.2020 09:49
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Як же дупу на кацапський хрест рвуть, щоб протягти "референдум"
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16.10.2020 09:48 Відповісти
Треба допомогти товаришам, об^єднати дупу з тим клятим хрестом, ра і на завжди.
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16.10.2020 10:08 Відповісти
не эти деньги собирали?

https://twitter.com/Kryz60664922
https://twitter.com/Kryz60664922
https://twitter.com/Kryz60664922 Kryz

Создали фонд поддержки армянской армии в РФ.
Банковский счет раздали россиянам неделю назад и начали собирать деньги.
Сегодня стало известно, что это азербайджанцы создали фонд.
Они обналичили деньги и смылись.
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16.10.2020 09:49 Відповісти
Ну вы то понятно , а люди ?
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16.10.2020 09:49 Відповісти
Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены" - Цензор.НЕТ 7838
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16.10.2020 09:49 Відповісти
"иДОЛОГическая глыба" своё слово сказала.Ты теще за койко-место (пардон) за "хранцузкую кровать" уже заплатил?
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16.10.2020 09:49 Відповісти
Тупой кабан. Иди жёлуди жри у тещи.
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16.10.2020 09:50 Відповісти
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16.10.2020 12:16 Відповісти
а про законность не упомянутого в Конституции способа узнать мнение электората есть чего сказать?
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16.10.2020 09:50 Відповісти
Не наголошуйте на цьому, коли Шмарклю зженуть з сідала, це 100% -ний привід до буцигарні, де він займе почесне місце самця відомих пернатих.))
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16.10.2020 09:54 Відповісти
Осебенно мне интересно, кто и как результаты этого "опроса" считать будет. И сколько анкет можно вбросить будет в этот балаган?
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16.10.2020 12:03 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Хотя собственно обсуждать нечего пока что
Вовочка бумажку еще не написал.
Напишет - будет отвечать лично.
Не напишет - повяжут агитаторов.
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16.10.2020 12:09 Відповісти
результати будуть відповідати бажанням тих спонсорів котрі більше заплатять
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16.10.2020 12:46 Відповісти
Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены" - Цензор.НЕТ 683
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16.10.2020 09:50 Відповісти
Цуки зелёные, развели коронавирус и ничего не сделали для больниц
Зато их волнует вопрос организации свободно экономической КОНТРАБАНДНОЙ зоны для сепаров ( плюс олигархов типа бени и Ахметова) и ради жтого они остовы потратить очередные налоги украинцев для опроса
ВООБЩЕ ВСЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ГЕНОЦИД УКРАИНЦАМ
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16.10.2020 09:50 Відповісти
А стефанчуком пора ёлку украшать 😀😀😀
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16.10.2020 09:51 Відповісти
Протестую! З Стефанчука вийде гарна підставка під йолку. Яким чином? А пофантазуйте!
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16.10.2020 09:56 Відповісти
Забетонувати чи заасфальтувати? Мабуть друге, бо виділені гроші з фонду боротьби з коронавірусом.
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16.10.2020 10:52 Відповісти
Столько игрушек будет на ёлках на старый Новый Год
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16.10.2020 09:58 Відповісти
Неё , 19 декабря уже ёлку откроют . Сам Святой Миколай благословит ,
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16.10.2020 10:00 Відповісти
Какая ёлка?Такого свинопотама выдержит только корабельная сосна.
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16.10.2020 11:44 Відповісти
Та його жодна йолка не витримає...
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16.10.2020 12:09 Відповісти
Ок. Специально иду на выборы увижу ***** окрашивающих вам *****.
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16.10.2020 09:51 Відповісти
У мене є варіант. Відкрито Фонд Любителів А*алу без табу, який швидко наповнився і за рахунок якого буде проведено сіє обпитування.))
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16.10.2020 09:52 Відповісти
Якщо сосна сказав фінансування псевдоопитування законне - значить воно "законне".
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16.10.2020 09:53 Відповісти
Всё верно воно "законне".,ведь воно йде вiд Слуг Нарiда
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16.10.2020 09:56 Відповісти
А в Мацкве будут очень рады,м не вот интересно а кто предложил вопрос сдачи украинских интересов поставить вторым ,между коррупцией и марихуаной?
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16.10.2020 09:54 Відповісти
1,5 метра дистанции. Нех лезть к людям. Суд разберётся, законная или нет агитация. И за чей счёт. Всему своё время
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16.10.2020 09:56 Відповісти
Совсем офуели у Зеленского в ОФИСЕ СЕКРЕТАРКИ со своими пиалами и опросами
Ну вот график нарастания пандемии . Она только на подходе - а у вас уже больницы заполнены

Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены" - Цензор.НЕТ 8618
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16.10.2020 09:57 Відповісти
Вопрос номер 3 - когда стефанчука Разумкова Ермака и ЗЕ ВЫШВЫРНУТ ИЗ ВЛАСТИ ??!
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16.10.2020 09:58 Відповісти
Це питання номер 1.
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16.10.2020 10:04 Відповісти
демагоги із-за порєбріка...
треба уточняти -це чеська статистика..
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16.10.2020 10:54 Відповісти
Угу, в предыдущей теме я так и написала - ЧЕХИ. Зачем повторятся
У ВСЕХ ПАНДЕМИЯ НАРАСТАЕТ ОДИНАКОВО - пусть Степашка свой график нарисует
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16.10.2020 11:00 Відповісти
Мабуть турок не дочитав, що пандемiя на пiдходi, або не здогадуеться.
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16.10.2020 13:52 Відповісти
😀😀😀
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16.10.2020 14:08 Відповісти
Мы будем приятно удивлены, когда жирная туша этого борова покатится с Марининского парка прямо в Днепр!
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16.10.2020 09:59 Відповісти
Тю... Чому тут дивуватися - закон всесвітнього тяжіння. Було б кумедно якби "вознісся" на найвищій ліхтар.
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16.10.2020 11:44 Відповісти
Чтоб вы сгинули всем конченым кодлом!
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16.10.2020 09:59 Відповісти
Да нам пофиг как вы проведете это финансирование, хоть через Деву Марию, этот опрос незаконен!
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16.10.2020 10:01 Відповісти
Цензор, срочно нужна новость про Порошенка, а то все зебилы где-то попрятались. Поржать не с кого. 😂😂😂
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16.10.2020 10:02 Відповісти
Жирная свинья, приятно это когда ты по Днепру поплывешь к верху брюхом со всей своей пейсатой шоблой.
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16.10.2020 10:04 Відповісти
Как они уже достали своим наперсточным цирком. То задам пять вопросов, но сейчас не скажу... То вы будете удивлены финансуванням... Может хватит уже людей за дебилов держать?
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16.10.2020 10:05 Відповісти
лучше примите закон об отмене зимнего времени...
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16.10.2020 10:09 Відповісти
Це щоби під Московію підлаштуватися? Ягель жеріть тупі олені
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16.10.2020 10:24 Відповісти
Угу..И зимы в целом.
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16.10.2020 11:48 Відповісти
Не сомневаюсь,что это ***** финансирует,через своих гнид
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16.10.2020 10:09 Відповісти
Типа вопрос только в финансировании) Ох и уроды
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16.10.2020 10:10 Відповісти
Мы будем приятно удивлены, когда земрази получат пожизненное
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16.10.2020 10:11 Відповісти
*****!!! какой избирком будет считать голоса с этих опросников??? секретарша бабломойского?
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16.10.2020 10:14 Відповісти
Дико хочеться впіймати хоч якого слугу і розповісти прямим тестом про свою здивованість.
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16.10.2020 10:20 Відповісти
Не раджу, так обсереться, що довго відмиватися ще прийдеться.
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16.10.2020 10:58 Відповісти
Руслане Стефанчук, з днем ангела тебе. Хай він тебе береже. Бо Зе команді швидше за все нічого не світить.
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16.10.2020 10:27 Відповісти
"Мы будем приятно удивлены"- Борис Лондонский хорошего кокса клоунам отсыпал!
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16.10.2020 10:29 Відповісти
Це буде не з Держбюджету

Звичайно .. бо у бюджеті кошти на це не передбачено.

Стефанчук запевняє, що фінансування "опитування Зеленського" буде законним: "Ми будемо приємно здивовані"

Ахмєтов ?
Коломойський ?

...Стефанчук ? )))))
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16.10.2020 10:52 Відповісти
Неа. КОФИД ФОНД 😀😀😀
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16.10.2020 11:01 Відповісти
Сделали фонд не для украинцев, а чтобы его не могли проверять и впаять растрату бюджета . Наверно идея хитрожопового бени
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16.10.2020 11:02 Відповісти
За это ковид-фонд Зеленский и получит свой второй срок, годиков так на 10-15 =))
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16.10.2020 11:50 Відповісти
Не знаю как "мы", но я не удивляюсь. Удивительно было б если что-то для пользы страны сделали на деле, а не высказывали только прожэкты.
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16.10.2020 10:56 Відповісти
Неужели нас действительно можно еще чем-то удивить, после всего увиденного за эти полтора года! Стефанчук, вы нас пугаете!
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16.10.2020 11:56 Відповісти
Я вот точно не буду удивлён! В психушку вас за то бабло,если не из бюджета Хотя как это не из бюджета?
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16.10.2020 12:15 Відповісти
Безусловно, у человека ко второму вопросу президента возникнет «свой» первый вопрос: а какая, собственно, часть Донецкого угольного бассейна подразумевается под словом "Донбасс"? Вся? Включая Азово-Черноморский Донбасс (Ростовская область)? А если нет, то какая часть Западного? Только ли контролируемая Украиной? Такой вот «первый вопрос» гражданина на «второй вопрос» президента.
Потом у человека возникнет второй вопрос: а какой именно тип СЭЗ подразумевает президент? Это будет свободная таможенная зона и (или) порт? Экспортная зона? Транзитная? Таможенный склад? Технологический парк? Технополис? Комплексная производственная зона? Туристско-рекреационная? Страховая? Банковская? А если я поддерживаю технополис, но не поддерживаю таможенный склад, то я "ЗА" или "ПРОТИВ"?
Дальше возникнет третий вопрос: а какова «глубина» и «ширина» свободы в этой самой зоне, о которой вопрошает президент? От чего освободят этот самый пресловуто-неопределенный Донбасс? От НДСа? Ввозной пошлины? От НДФЛа? Кого именно освободят от податей?
Четвертый вопрос, который однозначно возникнет у человека, не отягощенного бременем юридического образования, следующий: «А почему не пытаться решать вопросы с созданием свободной экономической зоны по закону?»
Есть такой Закон Украины: «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон». Действующий, выдержанный (этому закону позавчера 28 лет исполнилось).
И пятый вопрос, который возникнет у гражданина, примерно следующий: а чем президенту не нравится Закон «О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области»? Приняли его как раз когда гарант Конституции учился на третьем курсе на юриста. Закон не отменяли, не приостанавливали, не признавали неконституционным. Нормальный такой закон. Вдохнуть в него жизнь, когда за спиной целое моно-большинство, моно за три секунды. Ну вот, вопросов у граждан получилось тоже пять. Хотя, конечно, у юристов их многократно больше, но это все скушно 😉 (c) Тимур Крюков
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16.10.2020 12:20 Відповісти
Сайт оппозиционная платформа - за жизнь

https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html

https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
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16.10.2020 13:39 Відповісти
я буду приємно здивований, коли ці видатні спеціалісти - правники( від слова правники - які вправляють мізки біомасі) а саме Стефанчук,Венедиктова,Портной будуть коментувати Указ президента про це опитування в інших умовах. А взагалі це нафталінна ідея автором якої є Медведчук, однак тоді навіть Кучма не повірив у ясні думки свого глави адміністрації. Тоді теж все вперлось у легітимність проведення та підрахунку та відповідність здоровому глузду. Двадцять років пройшло і знову теж саме, "вопрос" був согласован, нащо викидати шпаргалку. Дядя Коля дав Єрмаку добро, і компашка вирішила покриколюватись, посміятись - "піпл схаває". Одним словом плагіатори. Або Бора Джонсон переконав. Згодом всі відмовляться від авторства. А стсовно того, що всі будуть приємно здивовані фінансувавунням цього проекту, то Ігор Валерійович дасть грошей тільки щоб одну будку пофарбувати. Або дядя Коля в Омані вже дав. Скоро буде відомо.
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16.10.2020 12:24 Відповісти
Финансирует Рошен?
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16.10.2020 12:38 Відповісти
Наверняка финасирование Путинское, через предателя мертведчука!!
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16.10.2020 12:51 Відповісти
Зараз вже не є важливим, які питання і звідки буде фінансування опитування Зеленським.
Головне питання зараз є, чи здатні всі адекватні політсили об'єднатися і виробити спільну оплітику протидії цьому дійству. Всяка політсила, яка не війде в загальнонаціональну протидію цьому дійству по-факту є союзником Зеленського і ерефії.
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16.10.2020 12:57 Відповісти
от этого ваЗЕлиновского Сброда нужно немедленно избавляться, тем более что ваЗЕлиноский малоПИД,,,,роский нарко-Дегенерат уже наговорил и наделал со своей кодлой на три импичмента!!!!
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16.10.2020 13:05 Відповісти
Ну если финансирование будет за счет отказа сотрудников ОП от зарплаты за несколько месяцев, то пусть проводят. Еще хотелось бы узнать, обязательно или нет отвечать на этот опрос, или можно просто проигнорировать, скажем такой себе бойкот организовать.
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16.10.2020 13:07 Відповісти
"На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: "Это возможный вариант"."
Источник: https://censor.net/ru/n3225105

Совершенно верно, если профинасирует Зеленский, то этот опрос - агитация в день выборов.
Это нарушение закона, это административное правонарушение, потому что В. Зеленский - член партии "Слуга Народа", и потому этот опрос - агитация за партию "Слуга Народа".

Президент Украины, В. Зеленский, совершенно открыто собирается нарушить закон Украины.
Члены партии "Слуга Народа", нардепы Верховной Рады, В.Зеленского в его действиях поддерживают.
В Украине нет законов - вот что это означает, высшие лица в государстве на законы плюют, плюют публично, глумятся над законом.
Уголовники, они просто уголовники, мелкая уголвная гопота.

Поглумитесь и вы, украинцы, над Слугами Народа.
Покажите им дулю на выборах.
Скажите, что хватит с вас "шапкокрадов" и прочих уголовников.
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16.10.2020 13:13 Відповісти
що цей хряк пропищав?
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16.10.2020 13:21 Відповісти
а кто будет "обрабатывать" анкеты? слуги народа?
ну тогда и опроса не нужно, результат уже известен
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16.10.2020 13:28 Відповісти
та не берите дурного в голву, КВН на выборах не пройдет.
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16.10.2020 13:55 Відповісти
У Львові точно -"на рівні маргінесу" )

Опитування на замовлення видання https://zaxid.net/sotsiologi_opublikuvali_zhovtnevi_reytingi_kandidativ_na_mera_lvova_n1508699 ZAXID.NET провела соціологічна агенція https://fama.agency/polityka/kogo-lviv-yany-hochut-bachyty-na-posadi-miskogo-golovy-za-try-tyzhni-do-vyboriv/ FAMA (на замовлення Садового)
.Потенціал рейтингу партій-претендентів у Львівську міськраду:
"Європейська солідарність" - 42,4%,
"Самопоміч" - 24,6%,
"Варта" - 13,0%,
"Голос" - 10,6%,
"Свобода" - 9,8%
,"Слуга народу" - 5,9%
,"Батьківщина" - 4,9%
,"Українська галицька партія" - 3,4%,
"Громадянська позиція" - 2,4%
,"Сила і честь" - 1,8%,
"Народний рух України" й "Радикальна партія" - 1,5%
,"Опозиційна платформа - За життя" - 1,1%.
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Стефанчук пусть тоже тогда к уголовному делу готовится после завершения каденции этой Рады, чтоб сопли не размазывал потом, что неприятный сюрприз
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16.10.2020 17:13 Відповісти
 
 