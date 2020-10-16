Стефанчук запевняє, що фінансування "опитування Зеленського" буде законним: "Ми будемо приємно здивовані"

Перший віцеспікер Верховної Ради, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що українці можуть бути "здивовані" джерелом фінансування опитування, ініційованого главою держави Володимиром Зеленським.

"Це буде не з Держбюджету ... Хто це буде фінансувати - ви далеко не всі способи перерахували. Я думаю, що всі ми будемо приємно здивовані, тому що і спосіб проведення, і спосіб фінансування будуть цілковито відповідати закону", - сказав Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На питання, чи означає це, що опитування профінансує Зеленський, віцеспікер відповів: "Це можливий варіант".

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