Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з "Миротворця" більше не впливає на їхній в'їзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко

На сьогодні в Україні масово, незважаючи на епідемію, їдуть російські творчі кадри, не тільки актори - і все повертається до того стану, який був до війни: українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво прощається легка "нечистота" російської вимови.

Про це повідомила кастинг-директорка PRONTO FILM Алла Самойленко, передає Цензор.НЕТ.

"Цю інформацію я отримала від московської агентки, яка раніше, ніж українське медіаспільнота, знає, що "Миротворець" більше не впливає ...

Ще - зараз у Києві масове засилля акторів з рф. Вони переходять з проекта в проект. Виробники відслідковують перебування САМЕ російських акторів. Які всім потрібні, неважливо, підходять під роль, чи ні - головне - російські. Є, звичайно, категорії, де українців не вистачає. Але є категорії, в яких наші актори не те, що не поступаються - набагато краще виглядають за своїх колег з-за поребрика.

Так от, резюмуючи - звичайно, що хтось, хто досяг певного рівня впізнаваності у телепродюсерів, збереже свою можливість зніматися в головних і великих ролях (багато можна таких назвати?) російськомовних серіалів.

Але що буде з тим чудовим молодим поколінням, заміну якому теж везуть з Москви?

Я не роблю серіали на два ринки. Вважаю, що мені неймовірно пощастило. Я знаю немало акторів, хто вже не взмозі зніматися в такій продукції - російська мова, зазвичай невисока якість сценаріїв, відірвана від дійсності тематика, порушений причинно-наслідковий зв'язок, чужа ментальність, абстрактні ознаки матеріального світу (номери машин, форма поліцейських і т.п. ) - але я знаю, що це НАШ ХЛІБ, українці платять тут податки, вони ні в чому не поступаються в майстерності росіянам (особливо зараз, здобувши потрібний досвід), а подекуди, за рахунок молодої енегії і широти світогляду - переважають росіян!

То чому пріоритет мають росіяни? Кеш, що передається з Москви? Влада, що змінила вектор? І ми про це нічого не знаємо, зате чомусь знають росіяни.

Коли почалася війна, росіяни боялися сюди їхати, наші актори розігралися і почали отримувати (призначатися) головні ролі у цих серіалах, бо виробництво не припинялося.

Легко було передбачити такий розвиток подій. Наступним буде те, що вже сталося з Грузією - нібито замирення, повне взаємопроникнення двох спільнот. І повний мармелад "внє палітікі".

Уважно спостерігаючи все, що в нас відбувається, можу сказати, що переважна більшість нашого кіношного цеху до того готова. Як і до того, щоб почати їздити зніматися в Росію. Завдяки невеликому експерименту я це знаю точно. А згідно соціологічних опитувань, половина українців не бачить в Росії ворога.

Wellcome to the old world!

І можу, до того ж, з гіркотою констатувати, що наша красива, повна молодих потенцій, "злітна смуга" кінопроцесу завдяки непрозорим діям влади і колапсу економіки перетворюється в зелене болото.

з чого все почалося: отримала ось такого листа:

", - рассказала Самойленко.