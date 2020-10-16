Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з "Миротворця" більше не впливає на їхній в'їзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко
На сьогодні в Україні масово, незважаючи на епідемію, їдуть російські творчі кадри, не тільки актори - і все повертається до того стану, який був до війни: українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво прощається легка "нечистота" російської вимови.
Про це повідомила кастинг-директорка PRONTO FILM Алла Самойленко, передає Цензор.НЕТ.
"Цю інформацію я отримала від московської агентки, яка раніше, ніж українське медіаспільнота, знає, що "Миротворець" більше не впливає ...
Ще - зараз у Києві масове засилля акторів з рф. Вони переходять з проекта в проект. Виробники відслідковують перебування САМЕ російських акторів. Які всім потрібні, неважливо, підходять під роль, чи ні - головне - російські. Є, звичайно, категорії, де українців не вистачає. Але є категорії, в яких наші актори не те, що не поступаються - набагато краще виглядають за своїх колег з-за поребрика.
Так от, резюмуючи - звичайно, що хтось, хто досяг певного рівня впізнаваності у телепродюсерів, збереже свою можливість зніматися в головних і великих ролях (багато можна таких назвати?) російськомовних серіалів.
Але що буде з тим чудовим молодим поколінням, заміну якому теж везуть з Москви?
Я не роблю серіали на два ринки. Вважаю, що мені неймовірно пощастило. Я знаю немало акторів, хто вже не взмозі зніматися в такій продукції - російська мова, зазвичай невисока якість сценаріїв, відірвана від дійсності тематика, порушений причинно-наслідковий зв'язок, чужа ментальність, абстрактні ознаки матеріального світу (номери машин, форма поліцейських і т.п. ) - але я знаю, що це НАШ ХЛІБ, українці платять тут податки, вони ні в чому не поступаються в майстерності росіянам (особливо зараз, здобувши потрібний досвід), а подекуди, за рахунок молодої енегії і широти світогляду - переважають росіян!
То чому пріоритет мають росіяни? Кеш, що передається з Москви? Влада, що змінила вектор? І ми про це нічого не знаємо, зате чомусь знають росіяни.
Коли почалася війна, росіяни боялися сюди їхати, наші актори розігралися і почали отримувати (призначатися) головні ролі у цих серіалах, бо виробництво не припинялося.
На сьогодні - ніхто не соромиться, сюди так само масово, не дивлячись на епідемію, їдуть російські творчі кадри, не тільки актори - і все повертається до того стану, що був до війни. Українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво пробачається легка "нечистота" російської вимови.
Легко було передбачити такий розвиток подій. Наступним буде те, що вже сталося з Грузією - нібито замирення, повне взаємопроникнення двох спільнот. І повний мармелад "внє палітікі".
Уважно спостерігаючи все, що в нас відбувається, можу сказати, що переважна більшість нашого кіношного цеху до того готова. Як і до того, щоб почати їздити зніматися в Росію. Завдяки невеликому експерименту я це знаю точно. А згідно соціологічних опитувань, половина українців не бачить в Росії ворога.
Wellcome to the old world!
І можу, до того ж, з гіркотою констатувати, що наша красива, повна молодих потенцій, "злітна смуга" кінопроцесу завдяки непрозорим діям влади і колапсу економіки перетворюється в зелене болото.
з чого все почалося: отримала ось такого листа:
Будь ласка, зачекайте...
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Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
Там своїх як гною.
Про це казали й самі актори. Але їхня безмозкість їх і згубила. Тепер жаліються на засилля рашкованів і другорядні ролі в фільмах.
Читайте статтю.
Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо її ручка була зроблена з дерева і вони думали, що вона одна з них.
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
В правовом государстве никакие "Миротворцы" не нужны. Есть факт что какой-то артист давал концерты в Крыму - все, официальный запрет на въезд в Украину.
Та невже? Миротворець поставляє фактуру. (хто, що , коли).
Далі справа за держустановами.
Але не з цією владою, як бачимо.
Держава повинна використовувати усі доступні законні джерела. А от, чи з скористається інформацією від 3-х осіб - питання до керманичів відповідних установ.
Отже їх хтось готував. А чим керувався цей хтось коли розробляв ті офіційні документи?
- Отож....
ПМ; В нас будь-хто (від президента до охоронця на цвінтарі) - ОБС. Чим більш офіційний голос - тим більше в ньому від ОБС.
Ведущая на «5 канале» Янина Соколова эксклюзивно для «Телекритики» рассказывает...:
".... в Украину продолжают завозить на съемки сериалов российских актеров, въезжавших в Крым через территорию России, снимавшихся в пропагандистских фильмах. Я не ручаюсь за стопроцентную достоверность этой информации, но, по словам нескольких моих знакомых актерских агентов, существует кулуарная договоренность между агентами российских актеров в Украине и СБУ по обходу пункта въезда в Крым этими актерами со стороны России. По информации моего источника, существует целая схема, как российские актеры попадают сюда на съемки, несмотря на то что были в Крыму и снимались в российских фильмах, которые демонстрируют победу российской армии, силовых органов. Никому не выгодно об этом рассказывать - все сидят на потоках, агенты в частности..."