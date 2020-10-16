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Новини
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Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з "Миротворця" більше не впливає на їхній в'їзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко

Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з

На сьогодні в Україні масово, незважаючи на епідемію, їдуть російські творчі кадри, не тільки актори - і все повертається до того стану, який був до війни: українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво прощається легка "нечистота" російської вимови.

Про це повідомила кастинг-директорка PRONTO FILM Алла Самойленко, передає Цензор.НЕТ.

"Цю інформацію я отримала від московської агентки, яка раніше, ніж українське медіаспільнота, знає, що "Миротворець" більше не впливає ...

Ще - зараз у Києві масове засилля акторів з рф. Вони переходять з проекта в проект. Виробники відслідковують перебування САМЕ російських акторів. Які всім потрібні, неважливо, підходять під роль, чи ні - головне - російські. Є, звичайно, категорії, де українців не вистачає. Але є категорії, в яких наші актори не те, що не поступаються - набагато краще виглядають за своїх колег з-за поребрика.

Так от, резюмуючи - звичайно, що хтось, хто досяг певного рівня впізнаваності у телепродюсерів, збереже свою можливість зніматися в головних і великих ролях (багато можна таких назвати?) російськомовних серіалів.

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Але що буде з тим чудовим молодим поколінням, заміну якому теж везуть з Москви?

Я не роблю серіали на два ринки. Вважаю, що мені неймовірно пощастило. Я знаю немало акторів, хто вже не взмозі зніматися в такій продукції - російська мова, зазвичай невисока якість сценаріїв, відірвана від дійсності тематика, порушений причинно-наслідковий зв'язок, чужа ментальність, абстрактні ознаки матеріального світу (номери машин, форма поліцейських і т.п. ) - але я знаю, що це НАШ ХЛІБ, українці платять тут податки, вони ні в чому не поступаються в майстерності росіянам (особливо зараз, здобувши потрібний досвід), а подекуди, за рахунок молодої енегії і широти світогляду - переважають росіян!

То чому пріоритет мають росіяни? Кеш, що передається з Москви? Влада, що змінила вектор? І ми про це нічого не знаємо, зате чомусь знають росіяни.

Коли почалася війна, росіяни боялися сюди їхати, наші актори розігралися і почали отримувати (призначатися) головні ролі у цих серіалах, бо виробництво не припинялося.

На сьогодні - ніхто не соромиться, сюди так само масово, не дивлячись на епідемію, їдуть російські творчі кадри, не тільки актори - і все повертається до того стану, що був до війни. Українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво пробачається легка "нечистота" російської вимови.

Читайте: Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко

Легко було передбачити такий розвиток подій. Наступним буде те, що вже сталося з Грузією - нібито замирення, повне взаємопроникнення двох спільнот. І повний мармелад "внє палітікі".

Уважно спостерігаючи все, що в нас відбувається, можу сказати, що переважна більшість нашого кіношного цеху до того готова. Як і до того, щоб почати їздити зніматися в Росію. Завдяки невеликому експерименту я це знаю точно. А згідно соціологічних опитувань, половина українців не бачить в Росії ворога.

Wellcome to the old world!

І можу, до того ж, з гіркотою констатувати, що наша красива, повна молодих потенцій, "злітна смуга" кінопроцесу завдяки непрозорим діям влади і колапсу економіки перетворюється в зелене болото.

з чого все почалося: отримала ось такого листа:

Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з Миротворця більше не впливає на їхній вїзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко 01", - рассказала Самойленко.


Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з Миротворця більше не впливає на їхній вїзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко 02
Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з Миротворця більше не впливає на їхній вїзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко 03

Автор: 

актор (142) заборона (1448) кіно (960) нон грата (140) відміна (173) росія (64935)


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Топ коментарі
+29
Більшість наших акторішек голосувала за зелену сарану, наплювавши на нормальні заробітки і той захист від московських зайд, який вони мали при попередній владі.
Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
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16.10.2020 10:13
+24
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко - Цензор.НЕТ 864
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16.10.2020 10:09
+11
Вот тебе и "опросы" - для простофиль клоунада.
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16.10.2020 10:10
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ну так прийняли закон ще й від оподаткування їх звільнити.
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16.10.2020 10:08 Відповісти
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко - Цензор.НЕТ 864
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16.10.2020 10:09 Відповісти
Зубажилые хихлы вестимо...
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16.10.2020 10:13 Відповісти
А потом Ляшко плачется, что скоро койки в короновирусных отделениях коек не хватает.
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16.10.2020 12:54 Відповісти
Вот тебе и "опросы" - для простофиль клоунада.
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16.10.2020 10:10 Відповісти
Більшість наших акторішек голосувала за зелену сарану, наплювавши на нормальні заробітки і той захист від московських зайд, який вони мали при попередній владі.
Тепер "http://myslovo.com/?dictionary=%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83 Не треба скігліти, треба браті лопату ."
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16.10.2020 10:13 Відповісти
Думаю те кто голосовал за зеленую саранчу(?) давно уехали работать на рашку. Остаются как раз патриоты.
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16.10.2020 10:16 Відповісти
Кому вони там треба?
Там своїх як гною.
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16.10.2020 10:18 Відповісти
Потому что там банально работы больше.
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16.10.2020 10:34 Відповісти
Нашим з 2014 по 2019 рік вистачало роботи в Україні. Кіновиробницто отримувало набагато більше грошей і замовлень, ніж до того.
Про це казали й самі актори. Але їхня безмозкість їх і згубила. Тепер жаліються на засилля рашкованів і другорядні ролі в фільмах.
Читайте статтю.
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16.10.2020 10:40 Відповісти
ТАМ БЫЛО работы больше в тучные нефтяные годы. Теперь сюда прутся, потому что ТАМ уже платят меньше, а ТУТ медиарынок мало развит и есть возможность для подзаработать. Половина масляковского КВНа уже тут шарится.
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16.10.2020 12:22 Відповісти
Один до одного:
Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо її ручка була зроблена з дерева і вони думали, що вона одна з них.
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16.10.2020 11:39 Відповісти
Зачем украинским киношникам кацапские актеры? Это загадка позабористее чем бермудский треугольник.
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16.10.2020 10:13 Відповісти
Бабло кровью погибших за независимость Украины не пахнет.
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16.10.2020 10:15 Відповісти
Украинские киношники работают прежде всего на российский рынок.
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16.10.2020 10:17 Відповісти
вимога замовника, що тут незрозумілого.
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16.10.2020 10:55 Відповісти
Спочатку кацапські актори в Україні масово знімаються в гівнних серіалах, а потім масово полізуть у Врховну Раду.
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16.10.2020 10:14 Відповісти
Ко всему прочему они еще полные бездари, как и кварталовский блазень
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16.10.2020 10:15 Відповісти
А когда это "миротворец" влиял на что либо?
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16.10.2020 10:16 Відповісти
Как тараканы расползаются из параши по всему миру
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16.10.2020 10:18 Відповісти
пореченков тоже наверное уже намыливается... за одно и в украинцев пострелять безнаказанно можно.
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16.10.2020 10:19 Відповісти
Это не наши!!!
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16.10.2020 10:28 Відповісти
Иуда предал Иисуса за 30 сребреников,а украинец продал свою свободу за килограмм гречки и безмозглость.
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16.10.2020 10:33 Відповісти
Ще дешевше. За лайносеріал "слуга урода".
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16.10.2020 10:37 Відповісти
Скажу непопулярную вещь... "Миротворец" нужен был когда в Украине развалилась система власти, началась война и государство не было готово принимать решения.
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
В правовом государстве никакие "Миротворцы" не нужны. Есть факт что какой-то артист давал концерты в Крыму - все, официальный запрет на въезд в Украину.
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16.10.2020 10:36 Відповісти
На сегодняшний день Миротворец себя изжил.
Та невже? Миротворець поставляє фактуру. (хто, що , коли).
Далі справа за держустановами.
Але не з цією владою, як бачимо.
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16.10.2020 10:52 Відповісти
Государство должно само себя обеспечивать фактурой. А не использовать информацию от 3-х лиц.
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16.10.2020 11:48 Відповісти
Що правда?
Держава повинна використовувати усі доступні законні джерела. А от, чи з скористається інформацією від 3-х осіб - питання до керманичів відповідних установ.
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16.10.2020 12:16 Відповісти
Нарпимер я пограничник, на пограничном контроле в Борисопле, проверяю документы Иванова И.И,, прибывшего из Минска. С какого меня должен интересовать какой-то "Миротворец"? На основании каких законодательных актов я должен проверять Иванова по "Миротворцу"? А никаких. Я должен руководствоваться официальными документами а не всякими миротворцами.
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16.10.2020 13:22 Відповісти
Це якщо ти, наприклад прикордонник і зверху спустили офіційні документи .

Отже їх хтось готував. А чим керувався цей хтось коли розробляв ті офіційні документи?

- Отож....
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16.10.2020 15:42 Відповісти
Ну от на основі Миротворця нехай внесуть в "чорний список" осіб які порушували законодавство і офіційно передадуть його до виконання в Прикордонну службу. Поки такого немає, будь-який прикордонник може той "Миротворець" хіба що до дупи прикласти..
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16.10.2020 15:45 Відповісти
А я про що написав з самого почвтку? (https://censor.net/ru/comments/locate/3225112/019214af-19e3-7104-a709-183623c61354)
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16.10.2020 15:51 Відповісти
согласен.
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16.10.2020 16:06 Відповісти
Миротворец давно превратился в ОБС.
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16.10.2020 12:07 Відповісти
Можливо. Але інформація перевіряєма. І якщо вона достовірна, то байдуже якщо вона навіть від ОБС.

ПМ; В нас будь-хто (від президента до охоронця на цвінтарі) - ОБС. Чим більш офіційний голос - тим більше в ньому від ОБС.
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16.10.2020 12:22 Відповісти
Ну так Шефир, еще до избрания главного зебила жаловался,что деньги теряет от невозможности сотрудничать в кинобизнесе с рашкой. Вот бизнес и налаживается. Но проблема не в Зеле и не в Шефире,проблема в людях, которые населяют сегодняшнюю Украину. Если бы не было спроса на эти сраные рашка- сериалы,то никто бі сюда не ехал из-за поребрика...
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16.10.2020 10:42 Відповісти
волонтеры от цирка зе-вавки.
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16.10.2020 10:45 Відповісти
однажды, вечно маринованый вошдь, говоря о компромисах сказал, что они возможны повсюду. но есть место, где не может быть никаких компромисов. это идеология. то, что эти парашные актёры ртом и телом принадлежат к вражеской идеологии и её насаждению, это как шестой вопрос опросника - не нуждается в доказательствах. но в трускавцах, для тех хто академиев не заканчивали, про это сознательно умалчивалось. потому, что и они часть этой вражеской идеологии.
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16.10.2020 10:50 Відповісти
Это пустяк.Пусть клоуны нас развлекают.Опасность для Украины это "пятая колона".Их необходимо вытеснить с нашей территории.Вместе с их каналами,партиями,деньгами,бизнесом.Пусть спокойно живут в Мордоре на Колыме.Иначе они нас взорвут изнутри.
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16.10.2020 10:52 Відповісти
З зебілами ще й не те буде. Чекайте далі
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16.10.2020 10:53 Відповісти
ну если сериал снимается с прицелом на два рынка, то приглашение в проект узнаваемых актеров - логичный и повсеместный ход...но вообще, это конечно ужасно...
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16.10.2020 10:53 Відповісти
А в россии полно наших актеров, и что? Не надо так изза этого обсираться)
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16.10.2020 10:53 Відповісти
Зеленскую нечисть пора пускать в расход...твари галимые
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16.10.2020 10:59 Відповісти
06.09.2019
Ведущая на «5 канале» Янина Соколова эксклюзивно для «Телекритики» рассказывает...:

".... в Украину продолжают завозить на съемки сериалов российских актеров, въезжавших в Крым через территорию России, снимавшихся в пропагандистских фильмах. Я не ручаюсь за стопроцентную достоверность этой информации, но, по словам нескольких моих знакомых актерских агентов, существует кулуарная договоренность между агентами российских актеров в Украине и СБУ по обходу пункта въезда в Крым этими актерами со стороны России. По информации моего источника, существует целая схема, как российские актеры попадают сюда на съемки, несмотря на то что были в Крыму и снимались в российских фильмах, которые демонстрируют победу российской армии, силовых органов. Никому не выгодно об этом рассказывать - все сидят на потоках, агенты в частности..."
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16.10.2020 11:31 Відповісти
Дакакаяразніца, мижеадіннарот.
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16.10.2020 11:48 Відповісти
хуже не будет говорили они...
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16.10.2020 13:29 Відповісти
Але ж Зе не питав у людей , чи можна сволоту московську в Україну запускати зза парєбріка.
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16.10.2020 13:42 Відповісти
А в чому проблема? Більшість "украінцев" на цензорі розмовляє російською, от для них росіяни приїзджають і знімають фільмі на "панятнам язикє". Все закономірно, так як і має бути.
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16.10.2020 13:50 Відповісти
Ос така в нас "українська влада" ,а українцям слід байкотувати ті фільми і серіали де знімаются такі актори.
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16.10.2020 15:19 Відповісти
А НАРОД УКРАИНЫ ДЛЯ ЧЕГО !? НАДО ИХ ПОКОВЫРЯТ ТРОШКИ !)
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16.10.2020 16:23 Відповісти
Только полный дебил думает сейчас, что Зеленский отстаивает интересы Украины и украинцев.
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16.10.2020 17:36 Відповісти
довго ще терпітимо знущання зекремлядей над Україною?!
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16.10.2020 18:21 Відповісти
А дебил зелёный про еврономера спрашивает...
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18.10.2020 22:48 Відповісти
 
 