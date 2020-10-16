Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання

Дарницький районний суд Києва розпочав засідання за позовом нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука за книгою Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що біля будівлі суду зібралися представники "Руху опору капітуляції" і преса. Також до суду приїхав і автор книги Вахтанг Кіпіані.

"Справа навіть не у книжці, мені здається, справа Стуса не вирішувалась у будівлі на Володимирській його засудила Москва. Це історія про те, що система хотіла вбити Стуса і вона це зробила, і при цьому був присутній Медведчук. Зараз по стороні Стуса виступає маса людей, не бачу нікого, хто б публічно виступив на захист Медведчука. Тому я вважаю, що Медведчук у цій справі програв", - говорить Вахтанг Кіпіані.

За словами автора, кількість проданих книг вже перевищила 10 тис. примірників.

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"Якщо ми програємо цю справу в першій інстанції, то будемо подавати апеляцію. Але мені здається, ми з вами зустрілися не останній раз. Медведчук не прибув на засідання суду, висловлюючи цим неповагу до суду, і судить книгу, яку не читав", - додав Кіпіані.