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Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання

Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання

Дарницький районний суд Києва розпочав засідання за позовом нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука за книгою Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що біля будівлі суду зібралися представники "Руху опору капітуляції" і преса. Також до суду приїхав і автор книги Вахтанг Кіпіані.

"Справа навіть не у книжці, мені здається, справа Стуса не вирішувалась у будівлі на Володимирській його засудила Москва. Це історія про те, що система хотіла вбити Стуса і вона це зробила, і при цьому був присутній Медведчук. Зараз по стороні Стуса виступає маса людей, не бачу нікого, хто б публічно виступив на захист Медведчука. Тому я вважаю, що Медведчук у цій справі програв", - говорить Вахтанг Кіпіані.

За словами автора, кількість проданих книг вже перевищила 10 тис. примірників.

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"Якщо ми програємо цю справу в першій інстанції, то будемо подавати апеляцію. Але мені здається, ми з вами зустрілися не останній раз. Медведчук не прибув на засідання суду, висловлюючи цим неповагу до суду, і судить книгу, яку не читав", - додав Кіпіані.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1706) Стус Василь (73) суд (11653)


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Топ коментарі
+29
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
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16.10.2020 10:47
+18
медведчук автоматически поднял спрос на книгу о поэте Стусе. После Стуса останеться память, а что после медведчука? дружба с херлом, тупнем руцкага мира, сцаря "вяликой мировой державы" (правда с НОЛЕМ авианосцев ?
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16.10.2020 10:48
+12
Подгорает у старого агента...
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16.10.2020 10:48
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Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе
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16.10.2020 10:47 Відповісти
Та вже побачили, у всій красі 21.04.2019.
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16.10.2020 10:54 Відповісти
И он не один, а их целая кодла, и самое интересное, что они имеют поддержку порядка 10% избирателей этой страны.
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16.10.2020 12:02 Відповісти
Досить лити сльози. Піди й дай в рило мертвечуку замість постити заяложені мантри.
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16.10.2020 14:14 Відповісти
медведчук автоматически поднял спрос на книгу о поэте Стусе. После Стуса останеться память, а что после медведчука? дружба с херлом, тупнем руцкага мира, сцаря "вяликой мировой державы" (правда с НОЛЕМ авианосцев ?
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16.10.2020 10:48 Відповісти
Подгорает у старого агента...
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16.10.2020 10:48 Відповісти
Для мене є один чудовий маркер - позиція української інтелігенції... Якщо інтелігенція за, значить правильно робиться, якщо категорично проти - значить це лайно. Мене не цікавить думка бидло-люмпену простих українців, а лише думка інтелігенції, АТОшників та нормальних волонтерів (не таких, як Арахамія)...

Інтелігенція підтримала обидва Майдани і вийшла з народом в 2004 і 2013. Інтелігенція Донбасу виступила проти лугандонців. Інтелігенція підтримує і Кіпіані, що є чергоіим доказом правильності його дій!

А ще перед виборами 2019 інтелігенція масово виступила проти Зе. Причому не лише ті, хто за Петю був (як Роговцева, Чубай, Забужко, Сейтаблаєв чи Брюховецький), а й ті, хто за Юлю був (Яворівський, Пономарьов) чи за Вакарчука (Жадан), чи за Кошулинського (Компаніченко, Василюк), чи за Гриценка (Стецьків, Буткевич).
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16.10.2020 10:54 Відповісти
І всі дружно, разом з медведчуківцями проти Порошенка.
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16.10.2020 12:09 Відповісти
Ніт.
Всі, перелічені Вами, крім таких, як Роговцева і Забужко.
Можете ще раз перепитати.
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16.10.2020 12:28 Відповісти
Так хто з вище перерахованих підтримав мертвечука у цьому судовому процесі проти Кіпіані? Прізвища - в студію!
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16.10.2020 12:43 Відповісти
До речі, перед 2 туром виборів торік Яворівський, Жадан, Пономарьов долучилися до відкритого листа української інтелігенції, де закликали не голосувати за Зе...
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16.10.2020 12:44 Відповісти
Яворівській перед виборами 2019, невпинно срав на Пороха, в своїй авторській програмі на Радіо І.
Завдяки таким, як він, я вже не слухаю Радіо І.
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16.10.2020 13:01 Відповісти
Не хочет гнида, что бы его паскудная фамилия с именем была заклеймена в веках.
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16.10.2020 10:55 Відповісти
Так ему поздняк метаться. Уже.
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16.10.2020 11:08 Відповісти
Да вбейте гвоздь в голову уже этой цапской собаке
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16.10.2020 10:56 Відповісти
А какого фера книгу о герое Украины запрещать ????

Куда СБУ СМОТРИТ ?
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16.10.2020 10:58 Відповісти
Опера і спецуха в роботі, яка від тасування баканових та іншої срані не залежить.
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16.10.2020 11:19 Відповісти
Суд должен рассматривать вопрос о запрете Мертвечука на территории Украины.
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16.10.2020 10:58 Відповісти
Старая ватная гнида понимает, что его имя рядом с именем Стуса - как имена Каина и Авеля: он, как адвокат, должен был его защищать, а он даже прокурора "удивил", потребовав для своего ПОДЗАЩИТНОГО более строгое наказание, чем прокурор.
Вообще удивляюсь - как он до сих пор жив?!
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16.10.2020 11:13 Відповісти
Почему не открыто ни одного уголовного дела против Медведчука 😡😡😡 Я представляю ,что бы сним сделали в Азербайджане ,нужно создать такую обстановку в Украине , чтобы 5-я колона сама бежала в Эрефию поселить у них страх 😡😡😡
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16.10.2020 11:18 Відповісти
В украинском суде судят КНИГУ?! СССР и НКВД-КГБ вернулись?
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16.10.2020 11:19 Відповісти
Підказую тим, у кого коротка пам'ять: мумію мертвечука витягнув з-під плінтуса не хто-небудь, а "великий патріот" порошнек. Забезпечив йому бізнес скрапленого газу, зачистивши поле від конкурентів за допомогою СБУ, а потім дав можливість за гроші пуйла придбати 3 ТБ-канали. Тільки не треба про "демократію" верховенство права і тд і тп. Тих, хто йому заважав, порошнек або вбивав (Олег Мужчиль "Лісник"), або виганяв (Саакашвілі, Шустер). Каджу іще раз: мумію мертвечука реанімував порошрек.
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16.10.2020 14:22 Відповісти
Спасибо за подсказку, прихожане наверно совсем забыли, что во всём виноват Порошенко. Обязательно в теме с ********** всплывает знакомый тезис:

Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання - Цензор.НЕТ 2542
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16.10.2020 15:23 Відповісти
Хорошо что книгу успел купить, а то с нашими судами можно ожидать всего чего угодно
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16.10.2020 11:21 Відповісти
В Украине все суды продажны со времён совка.И преремен пока нет.Круговая порука у судей.не выковырнешь с должности за продажность.Поэтому мертвечуки и им подобные берут верх над здравым смыслом.
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16.10.2020 11:41 Відповісти
Я не читал, а теперь надо. Коль раша против.
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16.10.2020 11:45 Відповісти
Де можна купити?
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16.10.2020 11:48 Відповісти
Бро, а якщо за цю книжку, почнуть саджати, не подумав про таке?
«Етово нє можєт бить, потому чьто етово нє может бить, нікада !» ?
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16.10.2020 11:54 Відповісти
Якщо за цю книжку почнуть саджати, то це означатиме, що там правда написана, а до нас повернувся совок.
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16.10.2020 12:04 Відповісти
І від осознанія цього, в тюрмі: «станєт всєм свєтлєй, і кузнєчік, запілікаєт на скріпкє»...
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16.10.2020 12:07 Відповісти
Тю.
А де там, про «боятись»?
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16.10.2020 12:26 Відповісти
не читал.. но если эта крыса бьется в " экстазе" значит хорошая книга .. правильная
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16.10.2020 11:58 Відповісти
С.Гайдай:Медведчук з"явився у нас як агент Путіна тільки за домовленістю з Порошенко.
Саме Порошенко йому віддав - - три канали,забеспечив йому можливість політичної діяльності в країні і бізнес дозволив робити.
https://www.facebook.com/watch/?v=629610294571309
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16.10.2020 12:02 Відповісти
Шарій і Скабєєва підтверджують слова С.Гайдая ?
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16.10.2020 12:05 Відповісти
Нагадайте мені де й коли Порошенко роздавав чи продавав ті канали? І з якого дива у нас президенти торгують каналами?
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16.10.2020 12:07 Відповісти
Не клей дурня, номерний. Ти чудово знаєш відповіді на свої запитання.
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16.10.2020 14:26 Відповісти
мразота мертвечук давно уже должен топтаь зону .
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16.10.2020 12:33 Відповісти
Наступ на свободу слова.
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16.10.2020 13:15 Відповісти
ЕСЛИ ЗАПРЕТЯТ, ТО СРАЗУ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
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16.10.2020 16:19 Відповісти
А зачем ему читать? Он и так всё хорошо помнит.
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18.10.2020 23:05 Відповісти
Вот сколько раз читаю про «вибрики» украинского правосудия 21 го века- столько раз диву даюсь.
Це ж як воно виходить: суд визнає гребанного кума « персонажем произведения,»а не реальною людиною, і при цьому забороняє ображати «персонажа»? Та всім нормальним людям ясно, що «персонаж произведения», особливо такого як мертвечук,автору можна навіть вбити і розтрощити ті вонючі рештки на шматочки, і ні про які честь і достоїнство при цьому навіть і мови бути не може, так само як і в реального кума Хайла на літеру «у».

От скажіть мені, що ті судді курять в Украіні , може їм коняка лавруша кокаінчику підкидає?
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20.10.2020 01:30 Відповісти
 
 