Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: розпочалося останнє судове засідання
Дарницький районний суд Києва розпочав засідання за позовом нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука за книгою Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Зазначається, що біля будівлі суду зібралися представники "Руху опору капітуляції" і преса. Також до суду приїхав і автор книги Вахтанг Кіпіані.
"Справа навіть не у книжці, мені здається, справа Стуса не вирішувалась у будівлі на Володимирській його засудила Москва. Це історія про те, що система хотіла вбити Стуса і вона це зробила, і при цьому був присутній Медведчук. Зараз по стороні Стуса виступає маса людей, не бачу нікого, хто б публічно виступив на захист Медведчука. Тому я вважаю, що Медведчук у цій справі програв", - говорить Вахтанг Кіпіані.
За словами автора, кількість проданих книг вже перевищила 10 тис. примірників.
"Якщо ми програємо цю справу в першій інстанції, то будемо подавати апеляцію. Але мені здається, ми з вами зустрілися не останній раз. Медведчук не прибув на засідання суду, висловлюючи цим неповагу до суду, і судить книгу, яку не читав", - додав Кіпіані.
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бидло-люмпенупростих українців, а лише думка інтелігенції, АТОшників та нормальних волонтерів (не таких, як Арахамія)...
Інтелігенція підтримала обидва Майдани і вийшла з народом в 2004 і 2013. Інтелігенція Донбасу виступила проти лугандонців. Інтелігенція підтримує і Кіпіані, що є чергоіим доказом правильності його дій!
А ще перед виборами 2019 інтелігенція масово виступила проти Зе. Причому не лише ті, хто за Петю був (як Роговцева, Чубай, Забужко, Сейтаблаєв чи Брюховецький), а й ті, хто за Юлю був (Яворівський, Пономарьов) чи за Вакарчука (Жадан), чи за Кошулинського (Компаніченко, Василюк), чи за Гриценка (Стецьків, Буткевич).
Всі, перелічені Вами, крім таких, як Роговцева і Забужко.
Можете ще раз перепитати.
Завдяки таким, як він, я вже не слухаю Радіо І.
Куда СБУ СМОТРИТ ?
Вообще удивляюсь - как он до сих пор жив?!
«Етово нє можєт бить, потому чьто етово нє может бить, нікада !» ?
А де там, про «боятись»?
Саме Порошенко йому віддав - - три канали,забеспечив йому можливість політичної діяльності в країні і бізнес дозволив робити.
https://www.facebook.com/watch/?v=629610294571309
Це ж як воно виходить: суд визнає гребанного кума « персонажем произведения,»а не реальною людиною, і при цьому забороняє ображати «персонажа»? Та всім нормальним людям ясно, що «персонаж произведения», особливо такого як мертвечук,автору можна навіть вбити і розтрощити ті вонючі рештки на шматочки, і ні про які честь і достоїнство при цьому навіть і мови бути не може, так само як і в реального кума Хайла на літеру «у».
От скажіть мені, що ті судді курять в Украіні , може їм коняка лавруша кокаінчику підкидає?