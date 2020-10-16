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Новини Місцеві вибори-2020
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Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП

Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП

Українці на території десятків держав вже зараз можуть скористатися принципом "канабіс - це ліки", але на території нашої країни це повністю нелегально.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про легалізацію медичного канабісу для тяжкохворих в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Суспільна дискусія щодо легалізації канабісу відбувається і в Україні.

"Політичних суперечок, телеефірів та публікацій з цієї теми щороку стає дедалі більше. Були й намагання зареєструвати відповідні законопроекти у Верховній Раді, які могли б поширити й у нашій країні практику використання медичних препаратів на основі канабісу. Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство, єврономери - що внести в наступні опитування?

Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів.

"Аргументи опонентів цієї ідеї також відомі. Вони наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують", - додали в ОП.

В Офісі Президента підкреслили, йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні і депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі і після фронту.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) коноплі (103) легалізація наркотиків (31) медицина (2115) місцеві вибори (1366) опитування (1927) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+11
Сразу видно что презик в теме ))))
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16.10.2020 10:58
+9
А легалізація носіння зброї допоможе 40 млн. українців захистити своє життя та майно від бандитів та ментів!
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16.10.2020 11:04
+7
Це що, саме те питання яке «всє украйінци обсуждают на своіх кухнях» ?!
А ви не переплутали кухню, з студією де знімаються «Свати» ?
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16.10.2020 11:03
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Так якого ж, ви не працюєте?
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16.10.2020 10:58 Відповісти
А легалізація носіння зброї допоможе 40 млн. українців захистити своє життя та майно від бандитів та ментів!
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16.10.2020 11:04 Відповісти
А легалізація проституції дозволить наповнити бюджети і припинить кришування ментами кримінального бізнесу!
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16.10.2020 11:05 Відповісти
А легалізація політичної проституції дозволить бачити хто з депутатів в інтересах якого олігарха приймає закони!
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16.10.2020 11:06 Відповісти
Легализация медицинского каннабиса поможет около 2 миллионам украинцев, нуждающимся в таких препаратах, - ОП - Цензор.НЕТ 2697
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16.10.2020 11:09 Відповісти
НЕВЖЕ В УКРАЇНІ АЖ ДВА ЛЯМА НАРІКОВ?
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16.10.2020 11:15 Відповісти
*За кандидата от партии "Слуга народа", актера Владимира Зеленского https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-48425490 во втором туре выборов президента Украины проголосовали свыше 13,5 млн (73,22 процента) избирателей.*

Так, ці два ляма серед 13,5 млн виборців ***********
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16.10.2020 12:48 Відповісти
в ОП курнули, подивилися на стелю і побачили там цифру 2 лімони
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16.10.2020 12:56 Відповісти
не заливали вы боли водкой и горстями таблеток ...сидоры...
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16.10.2020 19:28 Відповісти
желаю вам дятлам пережить то же что я пережил !!!
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16.10.2020 19:29 Відповісти
Сразу видно что презик в теме ))))
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16.10.2020 10:58 Відповісти
А как же наркотики по тяжелей? Зеленскому от этого какой толк? Касяк судя по всему для него это то так... чисто для апитита.
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16.10.2020 11:01 Відповісти
ЗЄшобло вже й оцінили прибутки від такого бізнесу.
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16.10.2020 11:01 Відповісти
*****, пытается привлечь на избирательные участки нариков.
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16.10.2020 11:02 Відповісти
не нариков, а волонтеров
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16.10.2020 11:23 Відповісти
Волюнтариков.
Легалізація медичного канабісу допоможе близько 2 мільйонів українців, які потребують таких препаратів, - ОП - Цензор.НЕТ 2818
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16.10.2020 11:41 Відповісти
В першу чергу презу і офісу президента!!!!!!!
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16.10.2020 11:02 Відповісти
Ну на здоровье! У вас 280 рыл в Раде и было 1.5 года! Т.е. люди мучаются, а вы полтора года ... пинаете, так?
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16.10.2020 11:03 Відповісти
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16.10.2020 11:05 Відповісти
Це що, саме те питання яке «всє украйінци обсуждают на своіх кухнях» ?!
А ви не переплутали кухню, з студією де знімаються «Свати» ?
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16.10.2020 11:03 Відповісти
Кого вы сволочи тупые уговариваете? Себя поработать?
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16.10.2020 11:04 Відповісти
Лучшее лекарство от депрессии, сто грамм коньяка(хорошего) и бутерброд.
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16.10.2020 11:06 Відповісти
У людей с проблемами пищеварения алкоголь останавливает желудок, а потом этот бутерброд будет гнить там дня три закупоренный спазмами. Не все обладают нормальным желудком, сжальтесь, пожалуйста.
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21.12.2020 07:08 Відповісти
Ушльопки, яким боком до вирішення цього питання "референдум"?
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16.10.2020 11:07 Відповісти
Блин. Во многих странах мира лекарства с псевдоэфедрином, кодеином и кучей других, запрещенных у нас, препаратов продаются в аптеках без рецептов. А ваву с зебиками интересует именно каннабис. А как же кокс? Или у вавы с ним и так проблем нет?
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16.10.2020 11:07 Відповісти
Это ты о чём? В Европе вообще практически никаких лекарств без рецепта не купишь.
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16.10.2020 11:10 Відповісти
Турция, Египет, даже Израиль. Европа - это не весь мир.
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16.10.2020 11:17 Відповісти
А в Южном Судане вообще нет рецептов. Нам равняться на них?
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16.10.2020 11:18 Відповісти
А Израиль в вопросе медицины тебе уже не авторитет? Или Турция? В Египте вообще смертная казнь за подделку лекарств. Если нет, то езжай в Южный Судан... А у нас в аптеках как раз как в Судане.
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16.10.2020 11:40 Відповісти
Да уж. Ты наверное нарик? Просто так болезненш эта тема может только их волновать. А про Израиль не звезди.
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16.10.2020 11:43 Відповісти
Ну, если я нарик, то ты просто тупой. Псевдоэфедрин - (в Израиле - Синуфед, Гистофед и др.) - дается детям с нулевого возраста в виде сиропа для высушивания жидкости при простуде. Рокасет - противосиптомное средство, содержащее кодеин. Продается в аптеках Израиля без рецепта. проверь, умник.
И да, эта тема для меня болезненна, так как хорошо действующие препараты я должен или покупать во время отпуска, или заказывать друзьям. А у нас аптеки забиты индийскими фекалиями, которые принимать просто страшно. Легко травануться. А тебя каннабис давит? Курнуть по рецепту хочешь? И кто тут еще нарик?
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16.10.2020 13:54 Відповісти
Ну то може наш "гарант" без усякого опитування повинен займатись вирішенням цієї проблеми (хорошо действующие препараты я должен или покупать во время отпуска, или заказывать друзьям. А у нас аптеки забиты индийскими фекалиями)?
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16.10.2020 14:18 Відповісти
Ага. Наш херант только о каннабисе с коксом думать может.
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16.10.2020 20:33 Відповісти
Я за легализацию. Ничего плохого в этом не вижу... У нас на улицах и так полно этого, но хоть будет в бюджет страны деньги будут попадать. Но понимая какие люди сейчас у власти(я не про зе). То это всё для отвлечения внимания. Главный вопрос о востоке Украины? Нам хотят втюхать эту хрень на уровне автономии. Теперь эта раковая опухоль будет нас держать возле москвабада.
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16.10.2020 11:07 Відповісти
ну так легализуйте, нафиг эти опросы, если это так поможет 2 миллионам украинцев?
будут теперь каждый раз разрешение на посрать спрашивать у народа?
нахрен вы там нужны, если такие вопросы задаете?
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16.10.2020 11:07 Відповісти
2.000.000 - ого... ще добавити різних нюхальщиків і штрикальщиків, чим вони хуже? їм також потрібна легалізація. і замість пшениці потрібно буде вирощувати коноплі і мак...
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16.10.2020 11:11 Відповісти
Хрен там оно кому помагает.
Приобщает к наркомании - однозначно.
В детстве наблюдал соседскую бабушку - жертву сталинского режима, которой официально продавали дурь в аптеке раз в месяц.
Она ее принимала за неделю и устраивала вырванные годы окружающим до следующей покупки.
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16.10.2020 11:12 Відповісти
Допомагає. Але прийняти цей закон можна було що рік тому. І ніяке схвалення для нього не треба. Навіть в Швейцарії і то референдум передбачає можливість відміни закону, а не прийняття.
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16.10.2020 11:24 Відповісти
Ну їй ж не траву продавали - їй важчі ліки за рецептом продавали...

Якщо що, у трави привикаємість МЕНША, ніж в тютюну - науково доведений факт! І я не впевнений, що гірше і небезпечніше для оточуючих - накурений, чи ужратий водкою...

P.S. Медична марихуана - сорти, від яких набагато менше вставляє, ніж від тих, які наркомани курять - вивчіть матчасть. Вона слабенька - майже, як коноплі, з яких одяг шиють (від тих взагалі наркотичного ефекту майже нема!).
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16.10.2020 11:26 Відповісти
У кого миндздрав собирается дурь закупать?
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16.10.2020 11:13 Відповісти
У МВД.))
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16.10.2020 11:32 Відповісти
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16.10.2020 11:48 Відповісти
а самим вырастить на полях и прдать себе и заграницу? Хотя, у нас же куча заводов, ага?
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21.12.2020 07:13 Відповісти
)) судя по добавлению оборотов на вентиляторе, можно судить о жизненной важности этого вопроса для того, кто его вбросил.
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16.10.2020 11:18 Відповісти
То в чому проблема Бубочка? У тебе більшість в ВР. Приймай закон та легалізуй. А то ти як твій герой Головобородько говорив "п...т і п...т". І ніфуя не робиш.
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16.10.2020 11:22 Відповісти
Может и мак легализуем, в кулинарных целях ? Не, ну если там папаверин будут вырабатывать дома кто, в медицинских целях ессно, да и всякие ультракаины, лидикаины , то тоже не плохо. Да , и производство спирта для борьбы с Ковид19 дома, тоже стоит разрешить
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16.10.2020 11:22 Відповісти
Украинцы на территории десятков государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис - это лекарство", но на территории нашей страны это полностью нелегально. Хочу нагадати: бояра теж лікарство, але....)))
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16.10.2020 11:23 Відповісти
вдобавок это алкоголь, котрый является наркотиком.
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03.06.2021 16:28 Відповісти
В таком депрессивном обществе 80% населения будут дуть...
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16.10.2020 11:31 Відповісти
Все по Фройду... про что оно думает, про державу? не доросло до таких материй, оно в кайфе нуждается... ну и еще... на рояле сбацать.
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16.10.2020 11:33 Відповісти
Вопрос о канабисе именно во время выборов это окучивание электората. Часть проголосовавших ранее бородатых псевдоинтелектуалов в куцых пиджачках уже отвернулись от нового зеленого лица. Надо попробовать привлечь новых почитателей из числа адептов измененного сознания. Тем более, что сам глубоко в теме. По ноздри.
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16.10.2020 11:33 Відповісти
А в чому,власне,проблема? Продаються ж ліки,які містять наркотичні засоби,тільки за наявності спецільного рецепту,та в спеціальних аптеках. Що тут обговорювати та легалізовувати?
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16.10.2020 11:37 Відповісти
При чому тут опитування? Беріть та й робіть, у вас монобільшість. Чи хочеться прикрити федералізацію частини України? Треба зносити зелену погань якнайшвидче, бо буде біда
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16.10.2020 11:44 Відповісти
Легалізація канабісу дозволить не помічати ріст цін, "дірки" в Бюджеті і багатьох "зашкварів" влади і сприятиме консолідації суспільства на основі пофігізму особливо в тандемі з легалізацією самогоноваріння.
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16.10.2020 11:45 Відповісти
Интересно где эти споры проходят .Среди бизнесменов ..наверное . Каждый хочет урвать лакомый кусочек. Легализируют для 2 000 000 и - Зацветет буйным цветом малина . Канабис в Украину потечет рекой Ну, а года через 2 власть выдаст - Нужно помочь наркозависимым .Надо разрешить продажу сигарет с канабисом . Это уменьшит ихнюю ломку от наркотиков И превратится Украина в Эдем для наркоманов ...
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16.10.2020 11:53 Відповісти
А главное - поможет Зебилу легально торчать.
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16.10.2020 12:05 Відповісти
Це при якій хворобі потрібно накурюватися?
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16.10.2020 12:05 Відповісти
Цікаво що за стратег від офісу президента, напевно вже перебуває на вищій щаблі (кокс, героїн), бо так "дбає" про народ, а ще мабуть 2 млн. наркоманів. Не треба приплітати військових із АТО, бо цим людям не обкурюватись треба, а психологічна реабілітація, адаптація до "нового" життя, спотвореного олігархами і панівним класом. Їм потрібно створювати елементарні умови для подальшого життя, проводити соціальну адаптацію. Ця шушера з ОП задумала посадити суспільство на марихуану, хіба не достатньо трамадольної мафії? Не треба приплітати і онкохворих, вони отримують сильнодіючі обезболюючі, навіть при потребі морфій. Тому все це для мафіозних кланів - відкриття ринку (легалізація) наркотичних засобів (відвари і опіати макової соломи, конопля, канабіс, марихуана-як хоч так і називай), а при відкритому ринку землі ті гади засіють землю коноплею щоб стати самим передовим синдикатом по поставці наркотиків в Європу. Не треба будувати заводи і фабрики, розвивати економіку, такий бізнес скоро пережене не тільки ДТЕК Ахметова, але й творіння Цукерберга та Ілона Маска. То ж шановні українці, думай-те... А чи не краще взяти добрих березових прутів, а може і кілька букових чи дубових палиць прихопити та підійти під офіс на банкову та на найближчих виборах вигнати цю наркоманську шушеру із владних кабінетів, щоб не маніпулювали перед виборами, не вкидали народу провокативних заяв , звернень та публікацій . Набрали 73% наркоманів до влади, які після чергових айкосів пливуть у нірвану і публікують всяку дурь!!!
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16.10.2020 12:09 Відповісти
Чушь. Не существует никакого медицинского каннабиса. Марихуана- это наркотик, а не лекарство. Нет никаких научных доказательств его помощи . Применение его в медицине должны решать ученые- медики, а не Верховная Рада.
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16.10.2020 12:13 Відповісти
Слуги брешуть людям здуру чи навмисно і не морщаться. Коноплі (рослина роду канабіс) дійсно можуть містити психоактивну діючу речовину тетрагідроканнабінол (та інші не фізіологічно активні каннабіноїди) в різних кількостях, а можуть не містити взагалі. Без ТГК (тетрагідроканнабінолу) сорт конопель селекціонери вивели в Україні і його використовують для виготовлення, зокрема, тканини. Із сортів конопель з вмістом ТГК вище 0.15% мас. за дозволом правоохоронних органів можна виготовляти медпрепарати для проведення їх досліджень. Можна з конопель екстрагувати ТГК і також використовувати як лікарський засіб у тих країнах, де він зареєстрований як такий чи використовувати саму рослину. Однак, перед тим як виносити питання використання даного психотропу (по суті, мова йде про ТГК у різному складі і концентрації) на загал, нехай зацікавлені компетентні у медицині особи назвуть хоч один медичний діагноз, коли ТГК є абсолютно незамінним як знеболюючий чи заспокійливий засіб. Немає таких діагнозів. Тому те, що виноситься на обговорення про рослину роду канабіс, по суті, є спроба легалізації наркотиків.
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16.10.2020 12:24 Відповісти
Надо разрешить не в медицинских целях, а что б оттягиватся нормально, не шугаясь. В Амстердаме грибы псилоцибиновые продают же не для того что б "помочь кому-то", а что б полетать на драконе. ЛСД тоже надо легализировать, но там покруче чем дракон.
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16.10.2020 13:32 Відповісти
Канабіс (маріхуана) не викликає залежності і за визначенням не є наркотиком. Це галюциноген-релаксант. Для його легалізації не потрібно проводити референдуми або приватно-президентські опитування - достатньо експертної оцінки спеціалістів з посиланням на світовий досвід в країнах де вже давно канабіс легалізовано. Зе мудак-популіст!
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16.10.2020 12:29 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770
ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Таблиця I
Список № 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено
- Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
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16.10.2020 14:16 Відповісти
Від 6 травня 2000 року... ВОЗ давно вже переглянув ставлення до канабісу і його застосування в медичних цілях рекомендується.
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16.10.2020 15:02 Відповісти
це діючий документ. По ньому людей у в'язницю саджають.
так, ВОЗ переглянув позицію, але тільки в частині виключення із списку особливо небезпечних наркотичних засобів, а не таких засобів взагалі. Ви не договорюєте, а ваші "обтікаємі" фрази дозволяють маніпулювати позицією ВОЗ.
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16.10.2020 15:27 Відповісти
Так. У нас це діючий документ, хоча всі прекрасно знають (особливо правоохоронці та медики) що канабіс не є наркотичним засобом і не викликає залежності, а по шкоді для здоровя з алкоголем навіть порівнювати не можна. Тому коли на "курця травички" навішують ярлик наркомана то вважаю це злочином проти особи. Ми взагалі "унікальні". ВОЗ вважає адреналін найнебезпечнішим в світі наркотиком який виробляється організмом людини, а у нас легалізують ігровий бізнес який збільшить кількість адреналінових наркоманів в тисячі разів...
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16.10.2020 15:38 Відповісти
Послухай, дискусія це не маніпуляція. Ти згадав ВОЗ? Я визнав, так ВОЗ змінило позицію то навіщо далі ти починаєш маніпулювати і брехати? ВОЗ пропонує перенести цей наркотичний засіб у інших список. Чому? ВОЗ пояснює - це дозволить досліджувати канабіс на виявлення користі в медицині, бо перебування у найжорсткішому списку взагалі забороняє його дослідження. Що це змінює для ментів і (не ментів) у разі якщо ми прислухаємося до рекомендацій ВОЗ? Те, що за зберігання канабісу вам будуть шити не ч.2 ст.309, а ч.1 - замість до 5 років позбавлення волі - до 3-х. Ну і за збут по 307-й, замість до 10 (з конфіскацією майна) - до 8 (без конфіскації).
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16.10.2020 15:47 Відповісти
Наскільки мені відомо в Ізраїлі канабіс досліджують вже понад чверть століття і відкрили дуже багато корисних для людства властивостей цієї рослинки. Також в США дослідження здоровя ветеранів вєтнамської війни виявило що ті з них які курили травичку мали вищий IQ, кращу память і розумові здібності та могли довго утримувати увагу на предметі/занятті в порівнянні з тими хто вживав і тими хто взагалі не вживав алкоголь та будь які наркотичні засоби. Підозрюю що це повязано з антистресовою дією релаксанта що суттєво допомагало особам з пост-травматичним синдромом. Вважаю що у нас канабіс занадто демонізують і вже давно пора переглянути ставлення до цієї рослини та дозволити його використання в медичних цілях зокрема онкохворим. В будь якій колонії маса людей сидить "за травку" в статусі наркоманів по факту не будучи наркозалежними зовсім. І це не правильно. Яка ж тут маніпуляція? Держава однією рукою продає алкоголь, який в рази небезпечніший, а другою саджає за травичку... Це просто не розумно.
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16.10.2020 18:18 Відповісти
Вам відомо про позитивні властивості метамфетаміну? Він не так давно входив до військових аптечок. ВОЗ не заперечує, що канабіс поступово викликає залежність. Звідки ви берете протилежні висновки?
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16.10.2020 19:01 Відповісти
Про метамфетамін на жаль нічого конкретного мені не відомо. Поцікавлюсь. А ось щодо канабісу маю навіть власний досвід. Два роки в радянській армії я щоденно курив, але не травку, а її смолянистий екстракт. Це була наша "армійська валюта". Служив я в стройбаті в **********. 75% особового складу мали судимості. Ви навіть уявити собі не можете симбіоз зони і армії. Це не просто стресова ситуація а кошмар який відбувається 24 години на добу - суцільний мат, крик, істеричні міжнаціональні та міжгрупові конфлікти, рабська праця... І ось вечером забиваємо косячок середноазійської на трьох і ... відпускає. Стає просто по фіг. Після армії ось уже понад 30 років не курив траву жодного разу. Не тягне і ніколи не тягнуло. Мені здається що якщо за два роки щоденного вживання залежність не виникла від концентрату, то від травички вона вже напевне не виникне.
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16.10.2020 19:15 Відповісти
я маю інший життєвий приклад. В мене вистачає друзів, які плавно перейшли із трави, на зовсім інші засоби... колишніх друзів, бо вони вже усі повмирали.
У ВООЗ не дурні сидять і якщо вони не виключають із переліку наркотичних засобів, вони знають чому. Арахамія розповідає, що в медичному канабісі не має тих речовин, що роблять його наркотиком (наркотик тим і відрізняється від отруйних чи якихось інших речовин, що викликає залежність) , то на кой фіг його легалізувати, якщо жодна експертиза (по його словам) їх там не найде?
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19.10.2020 10:51 Відповісти
Можно привести противоречивые примеры. Приведу пример поближе. Шалфей. В половине стран Европы он запрещен, в другой - нет. В раше запрещен. Врачи против этот запрет препятствует разработке анельгетиков и анестезирующих препаратов.
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19.10.2020 11:06 Відповісти
Тут Ви праві. Людину яка знаходиться під дією травички і вірить що це "легкий наркотик", тобто під впливом мєнтів вже вважає себе наркоманом, дуже легко підштовхнути спробувати щось "дієвіше". Тому "маріхуанна культура", наприклад, в Нідерландах, повністю відділена від алкоголю та решти наркотиків і жоден споживач травки себе наркоманом не вважає та чітко усвідомлює справжню різницю між травичкою та дійсно наркотичними засобами. У нас такої культури нема. Тому з травички легко переходять на ширку... "Якщо комусь сто разів повторити що він свиня то на 101 він захрюкає".
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Шкода, але на українській не знайшов.
https://mybook.ru/author/norman-oler/tretij-rejh-na-narkotikah/read/

Радянська армія теж його використовувала.
https://ru-history.livejournal.com/3417795.html

В СССР распространение психостимуляторов было не столь впечатляющим. В 1940-1941 годах изучались материалы по первитину из Германии, затем профессор О. Ю. Магидсон произвёл первый синтез (из фенилацетона). Есть сведения (неподтверждённые), что в некоторых частях советским солдатам помимо «наркомовских 100 грамм» давали 30 мг амфетамина. В 1942-1946 годах препарат получали из Англии, для военного применения. Промышленный синтез был налажен только в 1946 году и с 1948 первитин упоминается в справочнике Машковского. Однако по другим сведениям (также, неподтверждённым) в блокадном Ленинграде химики синтезировали до 10 кг фенамина ежедневно. В журнале «Советская медицина» за 1942 -1943 годы есть призыв: «Новые лекарства фенамин и первитин помогают дополнительные 5 часов бороться за дело Ленина - Сталина против фашистских оккупантов!» Информация недостоверна, поскольку я эти подшивки в руках не держал. Но, в каждой шутке есть доля шутки.
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19.10.2020 13:46 Відповісти
В колонії багато по ч.1 ст.309? Без сукупності з іншими злочинами по ній не дають реальну міру покарання. Сумніваюсь, що ви знайдете хоча би одного...
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16.10.2020 19:12 Відповісти
Только по справке от врача.
Сколько стоит такая справка?
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16.10.2020 12:35 Відповісти
Если говорить правду, без брехни Зеленского и ОП, то речь идет о полной легализации производства и продажи марихуаны на территории всей Украина, то есть речь идет о злодейском преступлении этой власти против всего украинского народа, против Украины для обогащения преступный кланов и группировок. Нарик торжествует.
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16.10.2020 13:20 Відповісти
Нибольшее противодействие легализации марихуанны оказывают наркокартели и производители спиртного. Последние готовы тратить миллиарды! Основным спонсором кампании против легализации марихуаны в Британии был пивной гигант Гиннес...
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16.10.2020 15:05 Відповісти
И мне тоже поможет! Устал от бодунов. А травка что надо снимает!
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16.10.2020 13:28 Відповісти
Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП - Цензор.НЕТ 4391
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16.10.2020 13:32 Відповісти
Охерели, какие такие медицинские цели??? В жопу! Трава должна продаватся там же де и алкоголь. Или алко тоже надо справку получать, "надо остопятидесятиграммися - полечится короче"
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16.10.2020 13:34 Відповісти
Мать вашу, сперва пояснмите, что вы имеете в виду под "ЛЕГАЛИЗАЦИЯ" ?????
Продажу в пивных ларьках?
Продажу по рецепту как лекарство?
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Він її для себе давно легалізував, як тепер зрозуміти, що він має на увазі?
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16.10.2020 14:13 Відповісти
Для цього не потрібна думка народу. Опитування можно проводити на тему загальної легалізації, а не в медичних цілях. Влада вже давно повинна була вирішити цю проблему. Якщо не має альтернативи у знеболенні, тоді робити це під виключним контролем держави. Хоча я не розумію, що у канабісу такого особливого, що його не можливо замінити ********* препаратами.
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16.10.2020 14:13 Відповісти
Зачем тогда будет капусту, буряк,морковку и прочие овощи, когда можно выращивать коноплю под благославление Зеленского и его банды?
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16.10.2020 15:16 Відповісти
верная постановка вопроса.
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16.10.2020 16:13 Відповісти
ДА ДАЙТЕ УЖЕ ВОЛОДЬКЕ КУРНУТЬ !)
Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП - Цензор.НЕТ 8110
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16.10.2020 16:16 Відповісти
Против марихуаны обычно против те, кто в жизни ни разу ее не употреблял.
Против казино и покера обычно против те , кто в жизни там не играл и понятия об этом
не имеют - но осуждают.

Вобщем темные неграмотные валянки рулят, а страна из за них в таком плачевном
состоянии.
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16.10.2020 16:19 Відповісти
 
 