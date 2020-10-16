Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП
Українці на території десятків держав вже зараз можуть скористатися принципом "канабіс - це ліки", але на території нашої країни це повністю нелегально.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про легалізацію медичного канабісу для тяжкохворих в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Суспільна дискусія щодо легалізації канабісу відбувається і в Україні.
"Політичних суперечок, телеефірів та публікацій з цієї теми щороку стає дедалі більше. Були й намагання зареєструвати відповідні законопроекти у Верховній Раді, які могли б поширити й у нашій країні практику використання медичних препаратів на основі канабісу. Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів", - йдеться в повідомленні.
Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів.
"Аргументи опонентів цієї ідеї також відомі. Вони наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують", - додали в ОП.
В Офісі Президента підкреслили, йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні і депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі і після фронту.
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Так, ці два ляма серед 13,5 млн виборців ***********
А ви не переплутали кухню, з студією де знімаються «Свати» ?
И да, эта тема для меня болезненна, так как хорошо действующие препараты я должен или покупать во время отпуска, или заказывать друзьям. А у нас аптеки забиты индийскими фекалиями, которые принимать просто страшно. Легко травануться. А тебя каннабис давит? Курнуть по рецепту хочешь? И кто тут еще нарик?
будут теперь каждый раз разрешение на посрать спрашивать у народа?
нахрен вы там нужны, если такие вопросы задаете?
Приобщает к наркомании - однозначно.
В детстве наблюдал соседскую бабушку - жертву сталинского режима, которой официально продавали дурь в аптеке раз в месяц.
Она ее принимала за неделю и устраивала вырванные годы окружающим до следующей покупки.
Якщо що, у трави привикаємість МЕНША, ніж в тютюну - науково доведений факт! І я не впевнений, що гірше і небезпечніше для оточуючих - накурений, чи ужратий водкою...
P.S. Медична марихуана - сорти, від яких набагато менше вставляє, ніж від тих, які наркомани курять - вивчіть матчасть. Вона слабенька - майже, як коноплі, з яких одяг шиють (від тих взагалі наркотичного ефекту майже нема!).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770
ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Таблиця I
Список № 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено
- Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
так, ВОЗ переглянув позицію, але тільки в частині виключення із списку особливо небезпечних наркотичних засобів, а не таких засобів взагалі. Ви не договорюєте, а ваші "обтікаємі" фрази дозволяють маніпулювати позицією ВОЗ.
У ВООЗ не дурні сидять і якщо вони не виключають із переліку наркотичних засобів, вони знають чому. Арахамія розповідає, що в медичному канабісі не має тих речовин, що роблять його наркотиком (наркотик тим і відрізняється від отруйних чи якихось інших речовин, що викликає залежність) , то на кой фіг його легалізувати, якщо жодна експертиза (по його словам) їх там не найде?
https://mybook.ru/author/norman-oler/tretij-rejh-na-narkotikah/read/
Радянська армія теж його використовувала.
https://ru-history.livejournal.com/3417795.html
В СССР распространение психостимуляторов было не столь впечатляющим. В 1940-1941 годах изучались материалы по первитину из Германии, затем профессор О. Ю. Магидсон произвёл первый синтез (из фенилацетона). Есть сведения (неподтверждённые), что в некоторых частях советским солдатам помимо «наркомовских 100 грамм» давали 30 мг амфетамина. В 1942-1946 годах препарат получали из Англии, для военного применения. Промышленный синтез был налажен только в 1946 году и с 1948 первитин упоминается в справочнике Машковского. Однако по другим сведениям (также, неподтверждённым) в блокадном Ленинграде химики синтезировали до 10 кг фенамина ежедневно. В журнале «Советская медицина» за 1942 -1943 годы есть призыв: «Новые лекарства фенамин и первитин помогают дополнительные 5 часов бороться за дело Ленина - Сталина против фашистских оккупантов!» Информация недостоверна, поскольку я эти подшивки в руках не держал. Но, в каждой шутке есть доля шутки.
Сколько стоит такая справка?
Продажу в пивных ларьках?
Продажу по рецепту как лекарство?
Против казино и покера обычно против те , кто в жизни там не играл и понятия об этом
не имеют - но осуждают.
Вобщем темные неграмотные валянки рулят, а страна из за них в таком плачевном
состоянии.