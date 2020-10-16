Легалізація медичного канабісу допоможе майже двом мільйонам українців, які потребують таких препаратів, - ОП

Українці на території десятків держав вже зараз можуть скористатися принципом "канабіс - це ліки", але на території нашої країни це повністю нелегально.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про легалізацію медичного канабісу для тяжкохворих в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Суспільна дискусія щодо легалізації канабісу відбувається і в Україні.

"Політичних суперечок, телеефірів та публікацій з цієї теми щороку стає дедалі більше. Були й намагання зареєструвати відповідні законопроекти у Верховній Раді, які могли б поширити й у нашій країні практику використання медичних препаратів на основі канабісу. Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів", - йдеться в повідомленні.

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Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів.

"Аргументи опонентів цієї ідеї також відомі. Вони наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують", - додали в ОП.

В Офісі Президента підкреслили, йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні і депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі і після фронту.