Нацполіція припинила втручання в Єдиний реєстр виборців. Рекорд був зафіксований у Затоці, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Нацполіція, разом з ЦВК, почала фіксувати факти втручання в роботу Єдиного реєстру виборців. Коли в окремих територіальних громадах почала несподівано збільшуватися кількість виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Рекорд був зафіксований у Затоці, Одеської області, де за місяць з’явилося 25% таких виборців. По десяткам таких фактів були розпочаті кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення. В першу чергу це стосувалося невеличких ОТГ. Як правило, це ОТГ навколо Києва, чи на березі моря в Одеській області – де дуже дорога земля та постійно точаться сварки за землю",- зазначив Антон Геращенко.

Він наголосив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців припинено і особи, які не мають права голосувати в цих ОТГ, не будуть допущені до виборів.

"Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати у іншому місті. Дехто навіть не знав, що його перереєстрували, дехто зізнавався, що його попросили так зробити", - підкреслив заступник міністра.

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Геращенко також нагадав, що зараз в Україні працює чат бот, де кожен може повідомити про порушення виборчого законодавства. Найбільше правоохоронці фіксують порушення порядку ведення агітації, підкупу і порушення порядку ведення реєстрів виборців.