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Новини Місцеві вибори-2020
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Рейтинг партій на виборах Львівської міськради: "ЄС" - 31,7%, "Самопоміч" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5 %, - опитування "Соцісу"

Рейтинг партій на виборах Львівської міськради:

Партія "Європейська Солідарність" є беззаперечним лідером на місцевих виборах у Львові - і в міській, і в обласну раду.

Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії "SOCIS", передає Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" за даними опитування не потрапляє ні до міськради, ні до облради.

Якби вибори відбулися найближчої неділі, серед тих хто визначився і піде голосувати, на виборах до Львівської обласної ради за "Європейську Солідарність" готові голосувати 37,2%. Об’єднання "Самопоміч" - 20,9%, партія "Голос" - 7,2%, партія "ВАРТА" - 5,9%, партія "Об’єднання "Свобода" 5,2%. Партія "Батьківщина" - 4,6%, партія "Слуга народу" - 4,4%, інші партії набирають менше 3%.

На виборах до Львівської міської ради за партію "Європейська Солідарність" серед тих, хто визначився і піде на вибори, готові проголосувати 31,7%, Об’єднання "Самопоміч" - 25,9%, партія "Об’єднання "Свобода" 7,2%, партія "Голос" - 6,8%, партія "ВАРТА" - 5,5%. Партія "Батьківщина" - 4,1%, партія "Слуга народу" - 3,8%, інші партії набирають менше 3%.

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На виборах міського голови лідирують Андрій Садовий ("Самопоміч", 39%) та Олег Синютка ("Європейська Солідарність", 30,8%), які з великою ймовірністю виходять до другого туру. Руслан Кошулинський ("Об’єднання "Свобода") набирає 11,9%, Ігор Зінкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,1%, Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 2%. 71% мешканців Львівщини вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, і лише 16,7% вважають, що все йде правильно. 74,4% вважають ситуацію в країні напруженою, 13,8% - вибухонебезпечною, стабільною її назвали 8,4% опитаних.

Дослідження проводилось 6–11 жовтня 2020року в усіх адміністративно-територіальних районах міста та в населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка 2,3%.

Автор: 

Львів (3066) місцеві вибори (1366) опитування (1927) рейтинг (1650) Садовий Андрій (535) Свобода (255) соціологія (260) СОЦИС (68) Самопоміч (317) Синютка Олег (56) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1081) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+44
Никаких опзж, шариев, пальчевских и прочих. Рейтинг здорового человека.
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16.10.2020 11:12
+41
От же ж біндери... Ніяк не увірують в покращення
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16.10.2020 11:09
+35
І ні тобі кацапського опзж, і ні тобі колаборантських "слуг". Краса.
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16.10.2020 11:12
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Какие именно проценты не совпадают, любитель карманной рыговской шавки тягныбыка?
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16.10.2020 15:15 Відповісти
Это здравое и цивилизованное общество знает что опзжешные, слуганародные, замайбутние и петушариевские фекалии должны быть смыты в канализацию. Жаль что на большей части Украины живут говнососы и говноеды.
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16.10.2020 15:24 Відповісти
Шкода, що це лише на заході України. Зараз східнота наголосує за шниріїв і опожопіків, а ти знов кидай сім*ю та їдь з автоматом в якісь *беня(
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16.10.2020 16:09 Відповісти
Голос, голос.
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16.10.2020 16:57 Відповісти
Искренне рад за львовян.
Всегда были самыми адекватными.
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16.10.2020 17:53 Відповісти
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