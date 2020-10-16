Рейтинг партій на виборах Львівської міськради: "ЄС" - 31,7%, "Самопоміч" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5 %, - опитування "Соцісу"

Партія "Європейська Солідарність" є беззаперечним лідером на місцевих виборах у Львові - і в міській, і в обласну раду.

Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії "SOCIS", передає Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" за даними опитування не потрапляє ні до міськради, ні до облради.

Якби вибори відбулися найближчої неділі, серед тих хто визначився і піде голосувати, на виборах до Львівської обласної ради за "Європейську Солідарність" готові голосувати 37,2%. Об’єднання "Самопоміч" - 20,9%, партія "Голос" - 7,2%, партія "ВАРТА" - 5,9%, партія "Об’єднання "Свобода" 5,2%. Партія "Батьківщина" - 4,6%, партія "Слуга народу" - 4,4%, інші партії набирають менше 3%.

На виборах до Львівської міської ради за партію "Європейська Солідарність" серед тих, хто визначився і піде на вибори, готові проголосувати 31,7%, Об’єднання "Самопоміч" - 25,9%, партія "Об’єднання "Свобода" 7,2%, партія "Голос" - 6,8%, партія "ВАРТА" - 5,5%. Партія "Батьківщина" - 4,1%, партія "Слуга народу" - 3,8%, інші партії набирають менше 3%.

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На виборах міського голови лідирують Андрій Садовий ("Самопоміч", 39%) та Олег Синютка ("Європейська Солідарність", 30,8%), які з великою ймовірністю виходять до другого туру. Руслан Кошулинський ("Об’єднання "Свобода") набирає 11,9%, Ігор Зінкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,1%, Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 2%. 71% мешканців Львівщини вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, і лише 16,7% вважають, що все йде правильно. 74,4% вважають ситуацію в країні напруженою, 13,8% - вибухонебезпечною, стабільною її назвали 8,4% опитаних.

Дослідження проводилось 6–11 жовтня 2020року в усіх адміністративно-територіальних районах міста та в населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка 2,3%.