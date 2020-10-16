Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки. СКРИНШОТИ

Пресслужба Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, зараз на сайті Держспецзв'язку сторінки з цією новиною немає.

Раніше повідомлялося, що Держспецзв'язку та компанія "Huawei Україна" уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

Такою була новина до її видалення.

"Сторінки не існує", - свідчить напис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки

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