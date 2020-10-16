Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки. СКРИНШОТИ
Пресслужба Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, зараз на сайті Держспецзв'язку сторінки з цією новиною немає.
Раніше повідомлялося, що Держспецзв'язку та компанія "Huawei Україна" уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.
Такою була новина до її видалення.
"Сторінки не існує", - свідчить напис.
Топ коментарі
+16 Шрек Баблокат
показати весь коментар16.10.2020 11:13
+13 Igor L
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+12 Sergey Bardo
показати весь коментар16.10.2020 11:19
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Ау!.. Данилов!.. хватит храпеть на работе!!!
А закладки.... китайских пока не видел, а вот.... Бомбандировка Белгрода - остановлены все станции EWSD коды которых начинались на 38 (В том числе Международка в Киеве). Операция буря в пустыне - остановлены все станции в мире 5ESS .... Ранее остановлены станции AXE10 - Так кто закладки оставил ?
Мерзота.
Тут еще может сработать ситуация когда важно место занять и поставить свое оборудование, потом выбить конкурента будет уже сложнее.
"Тупые при власти или предатели?" - единственный вопрос, который можно выносить на всенародный опрос.
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