Україна перебуває в "сірій епідзоні" і не відповідає всім критеріям для тих, хто подорожує в європейському регіоні, - Ляшко

Україна поки не відповідає критеріям, встановленим Радою Європи для тих, хто подорожує в Європі.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, Рада Європи прийняла єдині підходи і індикатори для тих, хто подорожує між країнами європейського регіону.

"Ключові показники - охоплення тестуванням, захворюваність (інцидентність) і кількість позитивних результатів серед проведених досліджень ПЦР. На підставі показників формуються "зелений", "жовтий" і "червоний" рівень епіднебезпеки, а також є "сірий" - для країн, які не відповідають за охопленням тестуванням", - пояснив Ляшко.

Країни, які не досягають показника в 300 тестів на 100 тис. населення, потрапляють в "сіру зону" і не можуть користуватися правилами для інших епідзон.

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"В Україні цей показник становить 120 на 100 тис. населення (в Києві він найвищий - 271 на 100 тис. населення, в Кіровоградській обл. найгірший - 64)", - додав головний санлікар.

Частина позитивних тестів повинна бути менше 4% від всіх ПЛР-досліджень, тоді як в Україні цей показник 18% (ближче всіх до євростандарту Києві - 6,7%, а далі всіх Житомирщина - 41%).

Інцидентність повинна не перевищувати 25 випадків на 100 тис. населення для "зеленої" зони, в Україні - 179 на 100 тис. (Найкращий в Кіровоградській обл. - 34, найгірший в Сумській - 334).