В Івано-Франківську, попри потрапляння в "червону зону", нічого не зміниться, - мер Марцінків
Попри "червону зону" карантину всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати в звичайному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде незабаром.
Про це вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень або навіть в звичайному режимі, поїзди також будуть їхати в звичайному режимі.
"Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, за обіцянками Кабміну і міністра Степанова, що дитячі садки і школи будуть працювати за рішенням місцевої влади", - заявив він.
Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання в школах - чи буде воно звичайним, чи дистанційним.
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бо всі ті "зони" існують тільки в головах зедрисні
тільки яке це має відношення до зон, які малює зедрисня?
і як зони, які малює зедрисня покращують епідситуацію?
а так - все нормально