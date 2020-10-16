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Новини Коронавірус і карантин
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В Івано-Франківську, попри потрапляння в "червону зону", нічого не зміниться, - мер Марцінків

В Івано-Франківську, попри потрапляння в

Попри "червону зону" карантину всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати в звичайному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде незабаром.

Про це вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень або навіть в звичайному режимі, поїзди також будуть їхати в звичайному режимі.

"Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, за обіцянками Кабміну і міністра Степанова, що дитячі садки і школи будуть працювати за рішенням місцевої влади", - заявив він.

Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання в школах - чи буде воно звичайним, чи дистанційним.

Також читайте: Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили на Харківщині - 544, Одещині - 502 і в Києві - 455. У столиці - рекорд за смертністю

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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бо всі ті "зони" існують тільки в головах зедрисні
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16.10.2020 11:43 Відповісти
Ага. Щоправда, в лікарнях вже місця для тяжких ковідних хворих не вистачає, а так все нормально.
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16.10.2020 12:27 Відповісти
еге ж, а на Марсі є вода у вигляді льоду
тільки яке це має відношення до зон, які малює зедрисня?
і як зони, які малює зедрисня покращують епідситуацію?
а так - все нормально
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16.10.2020 12:43 Відповісти
Я не експерт, щоб проводити детальний аналіз щодо ефективності кожного з обмежень. Однак відомо навіть дилетантам, що від інфекційних захворювань захищаються через карантинні обмеженння, рівень яких встановлюють зони. І політика тут ні до чого, щось подібне роила і Юлія Володимирівна у 2009-му році (щоправда, лише на кілька тиднів).
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16.10.2020 14:42 Відповісти
а нужно было просто носить маски.... на западной в масках не ходят, на юге не ходят, а потом меры воюют за город, что б их не закрыли наглухо
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16.10.2020 11:48 Відповісти
В СИЗО это дятла - вместе с мэром Тк5ернополя и им подобными. Ради дешевого популизма подставляет тех, кто его избирает.
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16.10.2020 12:25 Відповісти
Скоріше тебе в дурку, панікер проплачений.
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16.10.2020 13:58 Відповісти
 
 