В Івано-Франківську, попри потрапляння в "червону зону", нічого не зміниться, - мер Марцінків

Попри "червону зону" карантину всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати в звичайному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде незабаром.

Про це вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень або навіть в звичайному режимі, поїзди також будуть їхати в звичайному режимі.

"Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, за обіцянками Кабміну і міністра Степанова, що дитячі садки і школи будуть працювати за рішенням місцевої влади", - заявив він.

Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання в школах - чи буде воно звичайним, чи дистанційним.

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