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Скоро всі аеропорти України прийматимуть додаток "Дія", - заступник міністра цифрової трансформації Вискуб

Скоро всі аеропорти України прийматимуть додаток

Скоро всі аеропорти України прийматимуть паспорти в мобільному додатку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у ході брифінгу в п'ятницю.

"Ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів активно приймають "Дію". Це і "Бориспіль", і "Жуляни", і Харківський аеропорт, Львівський аеропорт. Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська. У нас поки там "Дія" не приймається, але ми продовжуємо цю роботу. Чекайте окремих повідомлень, і скоро всі аеропорти будуть точно працювати з мобільним додатком", - сказав він.

Читайте також: ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом у "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти

Автор: 

аеропорт (1850) Вискуб Олексій (6) Мінцифри (1180) Дія (1116)


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И чо это даст? Много народу внутренними рейсами летает?
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16.10.2020 11:45 Відповісти
Благодаря бене нет. Летать это не для обычных обывателей. А для "шановних еліт"...
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16.10.2020 12:32 Відповісти
"діджиталізація" коротше за "цифрова трансформація"
аж на 1 слог
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16.10.2020 11:45 Відповісти
За рік Дія як була фуфломіцином так і залишилась. А ну пійдіть з цією дією до держ установи. Тільки сміх викличете... На законодавчому рівні ця програмуліна нічого не варта. Треба дофіга змінити нормативних документів. Але то треба працювати. А це не до цих "новых русских лиц"...
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16.10.2020 12:33 Відповісти
Зачем эти полумеры. А если смарт потерял? Снова как без бумажки. Отпечатки пальцев, сканирование глаз или лица и тд это наше фсйо. Я серьезно. Можно даже голым ходить и везде можно идентифицироваться . Хоть в аэропорту, хоть при покупке буханки хлеба.
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16.10.2020 12:36 Відповісти
СУПЕР !!! Коли вже голосуватимемо через Дію , щоб всі могли проголосувати і не заражали ковідом одне одного ???
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16.10.2020 13:52 Відповісти
А АЭРОПОРТЫ ДРУГИХ СТРАН !!!???
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16.10.2020 16:07 Відповісти
 
 