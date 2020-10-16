Скоро всі аеропорти України прийматимуть додаток "Дія", - заступник міністра цифрової трансформації Вискуб
Скоро всі аеропорти України прийматимуть паспорти в мобільному додатку "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у ході брифінгу в п'ятницю.
"Ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів активно приймають "Дію". Це і "Бориспіль", і "Жуляни", і Харківський аеропорт, Львівський аеропорт. Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська. У нас поки там "Дія" не приймається, але ми продовжуємо цю роботу. Чекайте окремих повідомлень, і скоро всі аеропорти будуть точно працювати з мобільним додатком", - сказав він.
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