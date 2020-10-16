Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини, очікується зустріч з Ердоганом, - ОП
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Сторони обговорять широкий спектр питань взаємовідносин між Україною і Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.
Топ коментарі
+11 Oljik
показати весь коментар16.10.2020 12:04
+7 Старый зольдат
показати весь коментар16.10.2020 12:04
+7 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар16.10.2020 12:04
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А то уже как то скучно настаёт, а порохоботов всё больше и больше.
Ну хоть что то вразумительное!
Вам платят зарплату и требуют чёткое выполнение своих обязанностей.
Так за что хвалить?
до руки Ердогана наче прилип шмат ліпучки, який він намагається струсити )))
здається не вмовив бубочку відкрити другий фронт на домбасі, щоб взяти на розтяжку путіна.