Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини, очікується зустріч з Ердоганом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сторони обговорять широкий спектр питань взаємовідносин між Україною і Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.

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