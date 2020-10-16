Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ

12 жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Держказначейство виплатити 130 млн грн з бюджету синові скандального ексглави податкової міліції часів Віктора Януковича Андрія Головача - Олександру Головачу.

Гроші були сплачені до казни в рахунок "компенсації" збитків, завданих Головачем-старшим в рамках угоди зі слідством. Син фіскала оскаржив транзакцію як "помилкову", пише видання Главком з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Видання нагадує, що вперше про бажання Головача-молодшого повернути гроші, внесені в рамках угоди батька зі слідством ЗМІ написали влітку, опублікувавши текст позовної заяви. Головача звинувачували в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд грн для різних компаній в складі організованого злочинного угруповання на чолі з екскерівником Міндоходів Олександром Клименком та експрезидентом Віктором Януковичем.

9 серпня 2016 року Військова прокуратура України разом із Службою безпеки затримали Головача. Це затримання запам'яталося тим, що під час обшуку у нього виявили бюст Януковича.

Про компенсації бюджету збитків у розмірі 130 млн грн в рамках угоди зі слідством оголошував ексгенеральний прокурор Юрій Луценко. Він говорив, що перед звільненням Головача з СІЗО в лютому 2017-го, той не тільки визнав себе винним, а й "розписав схеми і дійових осіб мафіозного угрупування".

" Як з'ясувалося цього літа, гроші за батька вносив син Олександр Головач, який тепер вирішив визнати транзакцію "помилковою". Адже особисто він не був стороною жодної угоди, не був визнаний винним у тому, що завдав будь-яку шкоду державі, і, відповідно, ніяких підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було ... Крім 130 млн грн "випадково" заплачених коштів, Головач-молодший також вимагав від держави компенсувати йому 11,7 млн ​​грн "інфляційних", - пише видання. Судячи з рішення, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень, суд задовольнив вимогу в частині повернення Головачу 130 млн грн, але нараховувати "відсотки за користування" відмовився.

"Якщо слідувати логіці аргументів, викладених у позові Головача-молодшого, то в разі, якщо компенсації державі за завдані збитки не було (адже 130 млн повинні повернутися), то угода зі слідством фактично недійсна. А це означає, що умовний термін його батька Андрія Головача строком на п'ять років автоматично повинен перетворитися на реальний", - пише видання.

ЗМІ також писали, що справою Головача займається Генеральний прокурор Ірина Венедіктова через своє оточення. Зокрема, одним з адвокатів Головача є Сергій Чорний, експрокурор Генпрокуратури (він звільнився звідти в листопаді 2019 року). У цій справі він захищає інтереси Головача, заручившись підтримкою Романа Витвицького, з яким вони разом працювали прокурорами в наглядовому відділі ГПУ. Через них, за словами журналістів, Головачі пов'язані з в.о. начальника департаменту з нагляду за діяльністю ГБР Олександром Пановим. Чорний і Панов в один час працювали разом в прокуратурі Харківської області. Адвокатом ж, який подавав позов до Печерського суду, є Володимир Кочан, колишній суддя Вищого адміністративного суду України (до 2016 року), який також має зв'язки в Офісі Генпрокурора.