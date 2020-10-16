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Новини
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Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ

12 жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Держказначейство виплатити 130 млн грн з бюджету синові скандального ексглави податкової міліції часів Віктора Януковича Андрія Головача - Олександру Головачу.

Гроші були сплачені до казни в рахунок "компенсації" збитків, завданих Головачем-старшим в рамках угоди зі слідством. Син фіскала оскаржив транзакцію як "помилкову", пише видання Главком з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Видання нагадує, що вперше про бажання Головача-молодшого повернути гроші, внесені в рамках угоди батька зі слідством ЗМІ написали влітку, опублікувавши текст позовної заяви. Головача звинувачували в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд грн для різних компаній в складі організованого злочинного угруповання на чолі з екскерівником Міндоходів Олександром Клименком та експрезидентом Віктором Януковичем.

9 серпня 2016 року Військова прокуратура України разом із Службою безпеки затримали Головача. Це затримання запам'яталося тим, що під час обшуку у нього виявили бюст Януковича.

Про компенсації бюджету збитків у розмірі 130 млн грн в рамках угоди зі слідством оголошував ексгенеральний прокурор Юрій Луценко. Він говорив, що перед звільненням Головача з СІЗО в лютому 2017-го, той не тільки визнав себе винним, а й "розписав схеми і дійових осіб мафіозного угрупування".

" Як з'ясувалося цього літа, гроші за батька вносив син Олександр Головач, який тепер вирішив визнати транзакцію "помилковою". Адже особисто він не був стороною жодної угоди, не був визнаний винним у тому, що завдав будь-яку шкоду державі, і, відповідно, ніяких підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було ... Крім 130 млн грн "випадково" заплачених коштів, Головач-молодший також вимагав від держави компенсувати йому 11,7 млн ​​грн "інфляційних", - пише видання. Судячи з рішення, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень, суд задовольнив вимогу в частині повернення Головачу 130 млн грн, але нараховувати "відсотки за користування" відмовився.

"Якщо слідувати логіці аргументів, викладених у позові Головача-молодшого, то в разі, якщо компенсації державі за завдані збитки не було (адже 130 млн повинні повернутися), то угода зі слідством фактично недійсна. А це означає, що умовний термін його батька Андрія Головача строком на п'ять років автоматично повинен перетворитися на реальний", - пише видання.

ЗМІ також писали, що справою Головача займається Генеральний прокурор Ірина Венедіктова через своє оточення. Зокрема, одним з адвокатів Головача є Сергій Чорний, експрокурор Генпрокуратури (він звільнився звідти в листопаді 2019 року). У цій справі він захищає інтереси Головача, заручившись підтримкою Романа Витвицького, з яким вони разом працювали прокурорами в наглядовому відділі ГПУ. Через них, за словами журналістів, Головачі пов'язані з в.о. начальника департаменту з нагляду за діяльністю ГБР Олександром Пановим. Чорний і Панов в один час працювали разом в прокуратурі Харківської області. Адвокатом ж, який подавав позов до Печерського суду, є Володимир Кочан, колишній суддя Вищого адміністративного суду України (до 2016 року), який також має зв'язки в Офісі Генпрокурора.

Автор: 

суд (11653) Головач Андрій (10)


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Топ коментарі
+30
Цэ просто чудово!

Зеленский, внеси в опросник - вернуть ли деньги вору.
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16.10.2020 12:08
+15
Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9407
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16.10.2020 12:10
+10
писк зесрани ,по прошлогодним методичкам, уже не комильфо )
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16.10.2020 12:14
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Коли вже цей сивочолий барига заспокоїться? Доколє?
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16.10.2020 12:06 Відповісти
Цэ просто чудово!

Зеленский, внеси в опросник - вернуть ли деньги вору.
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16.10.2020 12:08 Відповісти
Всем ворам, за которых вносили залог родственники.
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16.10.2020 16:22 Відповісти
Проте населення,зможе відповісти на 5 питань.
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16.10.2020 12:08 Відповісти
З таким прізвищем важко жити.
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16.10.2020 12:09 Відповісти
ух ты какая главзесрань щедрая к рыгам)а простая зесрань сдохнет от ковида -ибо нищая и тупая
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16.10.2020 12:09 Відповісти
Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9407
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16.10.2020 12:10 Відповісти
Реформированый прошлой властью суд.
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16.10.2020 12:10 Відповісти
І не кажи.

СМИ также писали, что делом Головача занимается Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через свое окружение. В частности, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7bf4c191-3b1a-4d47-bf43-a16e819544e1 экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года). В этом деле он защищает интересы Головача, заручившись поддержкой Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе ГПУ. Через них, по словам журналистов, Головачи связаны с и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым. Черный и Панов в одно время работали вместе в прокуратуре Харьковской области. Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года), который также имеет связи в Офисе Генпрокурора.
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16.10.2020 12:12 Відповісти
писк зесрани ,по прошлогодним методичкам, уже не комильфо )
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16.10.2020 12:14 Відповісти
Оно не понимает что такое "come il faut". Оно - быдло подъездное !
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16.10.2020 12:20 Відповісти
Сестрички Лены у них там в семье нет?
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16.10.2020 12:10 Відповісти
Это пабеда ящитаю ... Да, ЗЕбилы ?
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16.10.2020 12:15 Відповісти
чергова пабєда нової пречесної влади! такі новини тре перед виборами і побільше! хай знають що наші суди найчесніші і не підкупні
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16.10.2020 12:19 Відповісти
Дурачок Арахамия: Надо сократить Армию, - не хватает денег.
Дурачку Арахамии: Сократити Печерский суд, мудень!
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16.10.2020 12:23 Відповісти
Вот это действительно победа! Они совершенно безкорысливые люди,
об упущеной выгоде совсем забыли, курс долляра вон как за это время колебался
И ни возник вопрос, где взялись эти миллионы у госслужащего-какого-то задрыпаного налоговика
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16.10.2020 12:24 Відповісти
А ведь подобное это не тот случай, когда малолетним засранцам, поющим гимн кацапии можно дать ляпаса и закончить дело. Здесь как минимум досрочные перевыборы нужны. С последующим взвешиванием нынешнего правительства.
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16.10.2020 12:26 Відповісти
Только правительства? А лидера ЗЕков?
Вы не ошиблись-"взвешиванием"? Может иное слово уместнее?
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16.10.2020 17:30 Відповісти
...вернет себе 130 млн грн из бюджета. ©

Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 249
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16.10.2020 12:37 Відповісти
А откуда у этого "дитяти" 130 млн?! Типа "в тумбочке взял"?))
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16.10.2020 12:42 Відповісти
Так как он на госслужбе, то неоткуда. Но могла подарить бабушка-пенсионерка.
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16.10.2020 12:47 Відповісти
это прекрасно просто, достаточно чтобы деньги за тебя внес кто-то другой и опа - бинго! тебе их обязательно вернут, а ты еще и окажешься на свободе, ведь закон обратной силы не имеет..., ждем-с новых возвратов денег всем "незаслуженно обиженным"..., это не суды, детка, это-балаган...
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16.10.2020 13:00 Відповісти
Граждане!!! МИНИМИЗИРУЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ ВОРАМ И КАЗНОКРАДАМ!!!
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16.10.2020 13:01 Відповісти
А я думал куда уходят из казначейства деньги? Теперь все понятно- на поощрение коррупционеров и грабителей нашего народа и государства.
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16.10.2020 13:07 Відповісти
На разработку вакцины от covid - 1 млн
Честному налоговику - 130 млн

Ну а чё. Жалко чтоли
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16.10.2020 13:41 Відповісти
зеленский молодец, всё возвращает януковичам, евроинтеграцию в зад отправил, нато тоже, умело обдурил население 73%
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16.10.2020 13:42 Відповісти
Ні. Це не реванш.
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16.10.2020 13:46 Відповісти
Ну, так тепер потрібно розібратися ще й з суддями, які виносять подібні рішення. А папашку за статтею "у великих розмірах".
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16.10.2020 13:56 Відповісти
Що потрібно зробити негайно:
1. За 1млн. найняти кілера щоб ліквідував Головача.
2. За 1млн. найняти кілера, щоб ліквідував суддю.
І проблема вирішена.
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16.10.2020 14:02 Відповісти
Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5853Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2895
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16.10.2020 14:23 Відповісти
Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4205
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16.10.2020 14:25 Відповісти
Скоро рішенням Печерського суду на Майдані публічно будуть просити вибачення у Януковича за зірвані Льодовою революцією три будівництва бурботном його "Версалей", два в Межігір'ї і один таємний із залитим фундаментом в теплому Омані, Вова і Єрмак знає. А за відбрану хонку окремо буде молебень ортодоксів з РПЦ - анафєма народній революції.
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16.10.2020 15:25 Відповісти
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.10.2020 15:44 Відповісти
какая дич о ад их вешать надо мразей на мосту...130млн
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16.10.2020 20:25 Відповісти
 
 