УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5833 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 761 11

РФ змінила поведінку на зустрічах ТКГ, намагаючись переконати всіх, ніби вона не є частиною "трійки", - посол Німеччини Фельдгузен

РФ змінила поведінку на зустрічах ТКГ, намагаючись переконати всіх, ніби вона не є частиною

Росія на зустрічах Мінської тристоронньої контактної групи останнім часом намагається переконувати, що вона не є частиною конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Виділю одну річ, яка загалом не є новою, та останнім часом стала набагато помітнішою: те, як Росія намагається зробити крок назад і переконати всіх, немов вона не є частиною "трійки". Що, мовляв, переговори ведуть ОБСЄ, Україна і сепаратисти. Це є неправдою, але зараз вони взялися просувати це усюди – і ми їм постійно нагадуємо, що до Мінської групи входить Росія, а не сепаратисти. Що Росія є стороною конфлікту і погодилася брати участь у його вирішенні – і ми чекаємо від неї саме цього", - сказала Фельдгузен.

Посол також зазначила, що другою істотною зміною в переговорах стала активність України. "Раніше часом було враження, що Україна просто реагує на дії РФ", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія безліччю процедурних питань намагається загальмувати роботу ТКГ

Фельдгузен також виключила варіант, за яким Німеччина і Франція приєднаються до роботи Мінської ТКГ.

"Ні, така схема не працюватиме. До ТКГ входять представники ОБСЄ, Росії та України, і я не думаю, що моїм колегам з Парижа чи Берліна взагалі є сенс там бути. Так, часом вони приїздили до Мінська, щоби відчути атмосферу – особливо це було потрібно новим колегам, які починали опікуватися цією темою в МЗС – але це були візити не для участі у "Мінську", а для того, щоби "відчути" його. Але їхньої ролі у засіданнях ТКГ не може бути", - сказала дипломатка.

Автор: 

росія (64935) Тристороння контактна група (827) Фельдгузен Анка (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
А кого именно Раша убеждает, что она не сторона войны?.. Значит кто-то готов слушать её слова? Кто же это?
показати весь коментар
16.10.2020 12:20
+6
Как вы уже задрали со своим доказыванием очевидного. Например, чтобы обвинить США в присутствии в Афганистане понадобилось всего захватить несколько американских ПЗРК Stinger. А тут доказательств выше крыши, тысячи росийских солдат и пленных с документами, росийскими флагами, кричащими что он рузкие солдаты, сотни танков и другого росийского вооружения, а мы продолжаем доказывать что ведем войну с РФ. С таким же успехом можно сказать что Гитлер не нападал на ссср. Никто же не видел немцев и немецких танков. Все то была гражданская война кремля и НКВД против ополченцев Власова, РОА, Донского казачества, УПА и других десятков организаций народного ополчения.
показати весь коментар
16.10.2020 12:25
+4
Я дам вам парабеллум.
показати весь коментар
16.10.2020 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого именно Раша убеждает, что она не сторона войны?.. Значит кто-то готов слушать её слова? Кто же это?
показати весь коментар
16.10.2020 12:20 Відповісти
Крутіння жопою російских проституток має бути припинене жорстким наступом ЗСУ на Донбасі та в Криму.
показати весь коментар
16.10.2020 12:20 Відповісти
Я дам вам парабеллум.
показати весь коментар
16.10.2020 12:36 Відповісти
то они гордились, шо диды изобрели фсю руцкую птицу-тройку, то теперь отказываются, что они даже часть этой тройки )), так шо, руцкую тройку тоже армяне изобрели? ))
показати весь коментар
16.10.2020 12:23 Відповісти
Как вы уже задрали со своим доказыванием очевидного. Например, чтобы обвинить США в присутствии в Афганистане понадобилось всего захватить несколько американских ПЗРК Stinger. А тут доказательств выше крыши, тысячи росийских солдат и пленных с документами, росийскими флагами, кричащими что он рузкие солдаты, сотни танков и другого росийского вооружения, а мы продолжаем доказывать что ведем войну с РФ. С таким же успехом можно сказать что Гитлер не нападал на ссср. Никто же не видел немцев и немецких танков. Все то была гражданская война кремля и НКВД против ополченцев Власова, РОА, Донского казачества, УПА и других десятков организаций народного ополчения.
показати весь коментар
16.10.2020 12:25 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- В США в новостях почему-то редко сообщают о курсе рубля.
- Делают вид, что им не интересно. А, может, просто русофобия...
показати весь коментар
16.10.2020 12:25 Відповісти
Да всегда так было. По утверждениям кацапов, ТКГ - это не Украина, РФ и ОБСЕ (посредник), а Украина, "ДНР" и "ЛНР". Мордор как всегда - миротворец, арбитр, взрослый дядя который мирит неразумных детишек.
показати весь коментар
16.10.2020 12:41 Відповісти
Как это Россия не сторона конфликта! Ведь пункт 10 Минских угод касается только России и она обязана выполнять Минские угоды.!
показати весь коментар
16.10.2020 12:49 Відповісти
Поводом для такого повидения РФ,является ОП призедента и его слуг.
показати весь коментар
16.10.2020 13:13 Відповісти
Кацапи готують повномасштабний наступ "шахтьорвагов".
показати весь коментар
16.10.2020 14:07 Відповісти
..а "кравчучка" і цьому радіє...привикла про щось теревенити...
показати весь коментар
16.10.2020 14:56 Відповісти
 
 