Носіння маски не обмежує потрапляння кисню в організм, негативних наслідків для здоров'я немає, - Ляшко
Сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Головний санлікар зазначив, що сьогодні існує велика кількість фейків, які призводять до того, що значно поширюється інфікування коронавірусом.
"Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я. У всьому світі медичні маски використовуються медичними працівниками досить тривалий час і дослідження, проведені раніше, показали, що негативних наслідків для здоров'я від носіння маски не зафіксували навіть у людей з хронічними захворюваннями легенів", - підкреслив Ляшко.
За словами Ляшка, дослідники встановили, що маска не тільки зменшує кількість вірусу, який виділяє інфікована людина, але і дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, який носить маску.
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15.05.2020
Физкультурник из китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, был госпитализирован в критическом состоянии из-за ношения маски во время пробежек. Об этом информирует новостная служба телеканала Fox
Но утверждать, что при этом отсутствуют негативные последствия для здоровья - нельзя.
Маска создает условия при которых часть выдыхаемого углекислого газа вдыхается повторно, при этом растет концентрация углекислого газа в крови.
P.S. У нас в Мельбурне,. Австралия, как стало теплеть, +26-27, так люди стали маски на подбородок спускать. Представляю, сколько будет случаев обострения сердечно-сосудистых летом при +40, а такая температура для Мельбурна не редкость летом, это типично, а +35 вообще норма. Жду смертей.
или дышите не дышыте, мышите не мышите
14:40 / 09.05.2020
14-летний школьник из провинции Хунань в Центральном Китае внезапно скончался во время участия в спортивном занятии в пятницу. По сообщениям, школьник скончался от проблем с дыханием во время бега на 1 км с надетой маской N95.
https://pashev.me/files/chamberlain-1984.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2494468/
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736
https://bjo.bmj.com/content/86/9/975
Ношение маски не лишено побочных эффектов. Дефицит кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря концентрации) возникает довольно быстро, эффект аналогичен высотной болезни. Теперь мы ежедневно видим пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения масок. Кроме того, накопление СО2 в организме отрицательно влияет на наш иммунитет. Некоторые эксперты даже предупреждают об усилении передачи вируса в случае ненадлежащего использования масок.
В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) содержится указание на содержание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, максимум 1200 ppm в особых обстоятельствах. После ношения маски в течение одной минуты этот предел токсичности значительно превышается до значений, которые в три-четыре раза превышают эти максимальные значения. Таким образом, любой, кто носит маску, находится в крайне плохо вентилируемом помещении.
Поэтому признанные специалисты по безопасности для рабочих не рекомендуют ненадлежащее использование масок без подробных сердечно-легочных тестов.
В больницах есть стерильные операционные помещения, где персонал носит маски, и осуществляется точное регулирование влажности/температуры с мониторингом потока кислорода для компенсации его недостатка в соответствии со строгими стандартам безопасности."
Джерело: https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/#top
Или сертифицированные мы покупаем?
такие капли очень легко попадают в нижние отделы легких