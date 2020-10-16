Носіння маски не обмежує потрапляння кисню в організм, негативних наслідків для здоров'я немає, - Ляшко

Сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний санлікар зазначив, що сьогодні існує велика кількість фейків, які призводять до того, що значно поширюється інфікування коронавірусом.

"Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я. У всьому світі медичні маски використовуються медичними працівниками досить тривалий час і дослідження, проведені раніше, показали, що негативних наслідків для здоров'я від носіння маски не зафіксували навіть у людей з хронічними захворюваннями легенів", - підкреслив Ляшко.

За словами Ляшка, дослідники встановили, що маска не тільки зменшує кількість вірусу, який виділяє інфікована людина, але і дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, який носить маску.

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