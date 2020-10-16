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Новини Коронавірус і карантин
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Носіння маски не обмежує потрапляння кисню в організм, негативних наслідків для здоров'я немає, - Ляшко

Носіння маски не обмежує потрапляння кисню в організм, негативних наслідків для здоров'я немає, - Ляшко

Сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний санлікар зазначив, що сьогодні існує велика кількість фейків, які призводять до того, що значно поширюється інфікування коронавірусом.

"Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров'я. У всьому світі медичні маски використовуються медичними працівниками досить тривалий час і дослідження, проведені раніше, показали, що негативних наслідків для здоров'я від носіння маски не зафіксували навіть у людей з хронічними захворюваннями легенів", - підкреслив Ляшко.

За словами Ляшка, дослідники встановили, що маска не тільки зменшує кількість вірусу, який виділяє інфікована людина, але і дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, який носить маску.

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Автор: 

карантин (18172) маска (157) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3225159 этот недоумок хоть бегло перечитывает хоть иногда мировую прессу??везьде и всюду пишут!!что да!!маска не вредит здоровому человеку но рекомендуют не пользоваться постоянно (в смысле обходиться без неё на открытых и безлюдных пространствах)касаемо хронических больных!!она вредна, в том плане что таки кислорода поступает меньше в КРОВЬ!!(а не так как этот ,,деятель"(или дятел)преподносит, и для хронов второй негативный фактор что повторно возвращается в организм выдыхаемый,,ВУГЛЕЦЬ"(подскажите этому ,,МАНИСТРУ"как нить на досуге)
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16.10.2020 12:42
+6
Житель Уханя едва не умер после пробежки в маске
15.05.2020
Физкультурник из китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, был госпитализирован в критическом состоянии из-за ношения маски во время пробежек. Об этом информирует новостная служба телеканала Fox
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16.10.2020 12:30
+3
Была новость как человек умер от недостатка кислорода когда бегал в маске. А что несет этот зеленый кусок г@вна??
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16.10.2020 12:28
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Іди розкажи це Шмарклі, всі давно вже в курсі.
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16.10.2020 12:25 Відповісти
Не мечите бисер перед свиньями.
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16.10.2020 12:26 Відповісти
Житель Уханя едва не умер после пробежки в маске
15.05.2020
Физкультурник из китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, был госпитализирован в критическом состоянии из-за ношения маски во время пробежек. Об этом информирует новостная служба телеканала Fox
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16.10.2020 12:30 Відповісти
Маски носить в общественных местах необходимо.
Но утверждать, что при этом отсутствуют негативные последствия для здоровья - нельзя.
Маска создает условия при которых часть выдыхаемого углекислого газа вдыхается повторно, при этом растет концентрация углекислого газа в крови.
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16.10.2020 13:02 Відповісти
У закритих громадських місцях і там, де неможливо дотримуватися безпечної дистанції
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16.10.2020 13:25 Відповісти
Двое детей в Китае умерли на занятиях физкультурой в школе в масках (об этом писали СМИ всего мира еще летом), но Ляшко, вероятно, этого мало в качестве доказательства.

P.S. У нас в Мельбурне,. Австралия, как стало теплеть, +26-27, так люди стали маски на подбородок спускать. Представляю, сколько будет случаев обострения сердечно-сосудистых летом при +40, а такая температура для Мельбурна не редкость летом, это типично, а +35 вообще норма. Жду смертей.
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16.10.2020 14:58 Відповісти
Ношение маски ограничивает попадание воды и пищи в организм, а это имеет сильные негативные последствия для здоровья.
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16.10.2020 12:28 Відповісти
И покурить в маске - не реально.
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16.10.2020 12:29 Відповісти
еще скажи - семечки полузгать
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16.10.2020 13:28 Відповісти
Дышыте глубже - вы взволнованы
или дышите не дышыте, мышите не мышите
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16.10.2020 12:28 Відповісти
Была новость как человек умер от недостатка кислорода когда бегал в маске. А что несет этот зеленый кусок г@вна??
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16.10.2020 12:28 Відповісти
В Китае двое школьников умерли, нося маски, на пробежке
14:40 / 09.05.2020
14-летний школьник из провинции Хунань в Центральном Китае внезапно скончался во время участия в спортивном занятии в пятницу. По сообщениям, школьник скончался от проблем с дыханием во время бега на 1 км с надетой маской N95.
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16.10.2020 12:31 Відповісти
Да-да-да, это именно тот случай, о котором я выше написала.
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16.10.2020 14:59 Відповісти
У меня сразу одышка появляется. Ляшко, объясни почему.
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16.10.2020 12:29 Відповісти
Маска, видимо, несертифицирована ляшком
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16.10.2020 12:31 Відповісти
Возможно и это. Вряд ли Ляшко сертифицирует маски из трусов. А у меня именно такая.
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16.10.2020 12:41 Відповісти
Плюсов, впрочем, тоже никаких не отмечено.
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16.10.2020 12:30 Відповісти
Ляшко своих мозгов не имеет подумать. Если маска "правильная" и если одета тоже правильно, т.е. с минимумом зазоров, то при спокойном режиме дыхания объем вдыхаемого воздуха состоит значительной частью из выдыхаемого им же. Люди с сердечной недостаточностью в таком режиме ощущают постоянную одышку. В маске нужно дышать более глубоко - чтобы увеличивать долю забора воздуха снаружи маски.
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16.10.2020 12:36 Відповісти
Хмм.
https://pashev.me/files/chamberlain-1984.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2494468/

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://bjo.bmj.com/content/86/9/975
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16.10.2020 12:36 Відповісти
Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3225159 этот недоумок хоть бегло перечитывает хоть иногда мировую прессу??везьде и всюду пишут!!что да!!маска не вредит здоровому человеку но рекомендуют не пользоваться постоянно (в смысле обходиться без неё на открытых и безлюдных пространствах)касаемо хронических больных!!она вредна, в том плане что таки кислорода поступает меньше в КРОВЬ!!(а не так как этот ,,деятель"(или дятел)преподносит, и для хронов второй негативный фактор что повторно возвращается в организм выдыхаемый,,ВУГЛЕЦЬ"(подскажите этому ,,МАНИСТРУ"как нить на досуге)
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16.10.2020 12:42 Відповісти
дебил мля!
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16.10.2020 12:51 Відповісти
"Оральные маски используются в тех случаях, когда имеют место контакты с доказанными группами риска или людьми с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также в медицинских условиях/в больничных домах для престарелых. Они снижают риск заражения воздушно-капельным путем при чихании или кашле. Оральные маски у здоровых людей малоэффективны против распространения вирусных инфекций.
Ношение маски не лишено побочных эффектов. Дефицит кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря концентрации) возникает довольно быстро, эффект аналогичен высотной болезни. Теперь мы ежедневно видим пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения масок. Кроме того, накопление СО2 в организме отрицательно влияет на наш иммунитет. Некоторые эксперты даже предупреждают об усилении передачи вируса в случае ненадлежащего использования масок.
В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) содержится указание на содержание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, максимум 1200 ppm в особых обстоятельствах. После ношения маски в течение одной минуты этот предел токсичности значительно превышается до значений, которые в три-четыре раза превышают эти максимальные значения. Таким образом, любой, кто носит маску, находится в крайне плохо вентилируемом помещении.
Поэтому признанные специалисты по безопасности для рабочих не рекомендуют ненадлежащее использование масок без подробных сердечно-легочных тестов.
В больницах есть стерильные операционные помещения, где персонал носит маски, и осуществляется точное регулирование влажности/температуры с мониторингом потока кислорода для компенсации его недостатка в соответствии со строгими стандартам безопасности."
Джерело: https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/#top
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16.10.2020 13:20 Відповісти
Ага, кацапские артисты ломонулись на гастроли. А мы маски должны не снимать.
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16.10.2020 13:30 Відповісти
Особенно та маска которая одна на весь 2020 год у большинства в заднем кармане джинс носится.
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16.10.2020 13:38 Відповісти
А бубочка из Китая сертифицированные привез?
Или сертифицированные мы покупаем?
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16.10.2020 14:15 Відповісти
маски никак не защищают от капель размером меньше 5 мкм, с которыми вирусы в основном и переносятся
такие капли очень легко попадают в нижние отделы легких
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16.10.2020 14:52 Відповісти
 
 