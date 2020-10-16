Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко

У Києві через випадки захворювання серед вчителів на карантин закрили 8 шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - в Печерському районі, три - в Оболонському, і по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - повідомив Кличко.

На дистанційному навчанні перебувають 598 класів у 182-х школах.

Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 579, також хворіють 449 педагогів.

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"У дитячих садах через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрили 86 груп в 75-ти садках. Три дитсадки закриті на карантин. Наповненість дітей в дитсадках столиці - понад 55%", - зазначив Віталій Кличко.