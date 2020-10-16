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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко

Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко

У Києві через випадки захворювання серед вчителів на карантин закрили 8 шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - в Печерському районі, три - в Оболонському, і по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - повідомив Кличко.

На дистанційному навчанні перебувають 598 класів у 182-х школах.

Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 579, також хворіють 449 педагогів.

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"У дитячих садах через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрили 86 груп в 75-ти садках. Три дитсадки закриті на карантин. Наповненість дітей в дитсадках столиці - понад 55%", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Кличко Віталій (3508) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та не до цього владі. Вони з бубочкою, по команді фуйла, опитування влаштовують.
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16.10.2020 13:28 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, заразившись у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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16.10.2020 15:58 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net https://ukranews.com/upload/news/2020/10/05/5f7b58a5a1cfb------------------------------------_1200.jpg?v=1 Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 8698 Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 8894
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16.10.2020 16:00 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 7939 Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9189
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16.10.2020 16:00 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. Декан географічного Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослав

Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3420 https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/

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16.10.2020 16:02 Відповісти
 
 