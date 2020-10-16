Стефанчук про опитування Зеленського в день виборів: "Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента"
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським у день виборів 25 жовтня, є однією з форм прояву народовладдя в Україні.
Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
"Референдум не є єдиною формою народовладдя в Україні і єдиною формою прямої демократії. Крім нього, є ще цілий ряд інших форм, зокрема, це місцевий референдум, електронні петиції, це питання відкликання народних депутатів, місцевих рад тощо. Виходячи з цього, президент і запропонував одну з форм такого народовладдя, це питання президентського опитування, щоб кожен міг долучитися до цього", - каже Стефанчук.
Він також зазначив, що висловлювання про незаконність подібного опитування не мають для цього підстав.
"Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента. Починають говорити, що вона не визначена в законодавстві. А ведення публічної сторінки в Facebook, Twitter, передбачено в Конституції? Ні, але він має на це право. Є таке розуміння, як влада, яка слідує суті, а суть президента - це бути гарантом прав і свобод людини", - висловився заступник голови парламенту.
Стефанчук також зазначив, що на проведення цього опитування гроші з державного бюджету не задіють.
Раніше ексзаступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера заявив, що президент Зеленський, оголосивши проведення опитування на виборчій дільниці, порушив 7 норм в законодавстві.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
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А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування.
А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів. Источник: https://censor.net/ru/r3225100
https://censor.net/ru/resonance/3225100/sem_zakonnyh_prichin_po_kotorym_organizatorov_oprosa_zelenskogo_nado_gnat_v_sheyu_s_izbiratelnyh_uchastkov
Спеціально для свинопацюка.
Органы власти и их должностные лица должны действовать в пределах полномочий и способом, прямо (!!!) предусмотренными Конституцие и законами Украины.
Покажите, каким законом предусмотрен этот "опрос", выдвижение вопросов на него, процедура проведения "опроса" и.т.д.
Но самое главное, ГДЕ написано, что Президент может этот "опрос" назначать.
и ничего стефанчука тут не смущает, все збс.
вообще идиоты охренели
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України
це тільки один пункт, про розірвання Будапештского меморандуму... хтось сумнівається, що його у Кремлі написали?
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ст. 19 Конституции Украины.
Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.Или зеленский царь?
2. Харчуватися у військової їдальні президенту не заборонено, не в тому справа. Ти дивився "Три мушкітера"? Як король снідав у наметі пам'ятаєшь? А тут обід такий самий.
3. "використання чужих грошей на досягнення власних цілей" - тут майже згоден.
Вплив на владу з витрачанням коштів для досягнення особистих цілей олігархів.
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ДУМАЙ ТЕ!
Должностное лицо может делать ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ЕМУ ПРЕДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ! И ничего более !
Та головне питання зараз не в цьому, а в тому чи зможуть інші політсили об'єднатися для напрацювання спільних дій проти цього свавілля. Ті, хто не піда на об'єднання можна вважати союзниками Зеленського.
По Конституции, это НАРОДУ "разрешено всё, что не запрещено".
А чиновникам, депутатам и президенту: "разрешено то, что разрешено Законом"!!!
Президенту и депутатам по Конституции и по Закону
ДЕЛЕГИРОВАНЫ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НАРОДА!!!
Вот то, что ДЕЛЕГИРОВАНО, то вам и РАЗРЕШЕНО!
почти не говорим о законности, но обсуждаем 5 вопросов
а Стефанчук просто для плебса достал на камеру болт и обосцал журналистов своим ответом.
а вообще непонятно чем это все закончится для страны, но в хепиэнд верится с трудом
"По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань. А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування. А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів.
По-третє, частина четверта статті 248 ВК - виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.
По-четверте, частина восьма статті 36 ВК встановлює перелік осіб, які присутні під час голосування у приміщенні ДВК. А третя - п'ята статті 38 ВК - права і обовязки членів виборчих комісій особи, які працюють на виборчій дільниціі. В статтях зазначаються - кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Все. Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обов'язки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо.
По-шосте, закон про "Державний реєстр виборців", статті 11 та 12 гарантують безпеку особистих даних та підконтрольність реєстра політичним партіям, які мають фракції у парламенті, проводити президентське опитування на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо. А звідки брати списки для опитування - інших списків не існує.
По-сьоме, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК. Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК".Источник: https://censor.net/ru/r3225100
вопросов как он образование профильное умудрился получить после таких каминг-аутов сразу отпадают сами по себе...