Стефанчук про опитування Зеленського в день виборів: "Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента"

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським у день виборів 25 жовтня, є однією з форм прояву народовладдя в Україні.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Референдум не є єдиною формою народовладдя в Україні і єдиною формою прямої демократії. Крім нього, є ще цілий ряд інших форм, зокрема, це місцевий референдум, електронні петиції, це питання відкликання народних депутатів, місцевих рад тощо. Виходячи з цього, президент і запропонував одну з форм такого народовладдя, це питання президентського опитування, щоб кожен міг долучитися до цього", - каже Стефанчук.

Він також зазначив, що висловлювання про незаконність подібного опитування не мають для цього підстав.

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"Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента. Починають говорити, що вона не визначена в законодавстві. А ведення публічної сторінки в Facebook, Twitter, передбачено в Конституції? Ні, але він має на це право. Є таке розуміння, як влада, яка слідує суті, а суть президента - це бути гарантом прав і свобод людини", - висловився заступник голови парламенту.

Стефанчук також зазначив, що на проведення цього опитування гроші з державного бюджету не задіють.

Раніше ексзаступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера заявив, що президент Зеленський, оголосивши проведення опитування на виборчій дільниці, порушив 7 норм в законодавстві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.