Необхідно налагодити кооперацію між українськими організаціями та ЮНЕСКО, а також залучити приватні фонди для збереження культурної спадщини, - посол Ароніка
Збереження культурної та духовної спадщини - пріоритетні напрямки співпраці ЮНЕСКО та української громадськості. До такого висновку прийшли на зустрічі представників громадськості і посла ЮНЕСКО в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAinfo, зустріч "Пріоритети діяльності ЮНЕСКО в Україні в умовах пандемії COVID-19. Шляхи підвищення її ефективності з урахуванням викликів сучасності. Співпраця з громадськістю" з послом центру ЮНЕСКО Мауріціо Ароніка відбулася з ініціативи Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності".
Посол ЮНЕСКО Мауріціо Ароніка поінформував про проекти ЮНЕСКО в Україні та звернув увагу на особливості співпраці в умовах пандемії та зупинився на планах на майбутнє. Серед іншого, важливою темою стала тема реставрації української духовної спадщини. Ароніка запевнив: ЮНЕСКО відкрите до співпраці, і нині, особливо в умовах викликів поширення коронавірусу – закликає діяти щонайшвидше: "Необхідно налагодити кооперацію між українськими організаціями і ЮНЕСКО. Одне з перших завдань – розповсюдження інформації серед людей для кращого розуміння важливості культурної спадщини. Але разом із тим – не можна сподіватись лише на громадські організації, слід залучити приватні організації, які мають більше капіталу для вирішення проблем. Слід діяти вже сьогодні, а не говорити, як треба діяти, – бо буде запізно".
Духовний наставник міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності", отець Віталій Даньчак, підкреслив наявність унікальних церков, іконостасів, фресок, мозаїк, які вимагають уваги ЮНЕСКО, в кожному регіоні України. Православна Церква Україна зацікавлена в збереженні духовної спадщини для майбутніх поколінь і буде вдячна за надану допомогу і сприятиме в знайомстві з регіонами.
Духовний наставник міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності", отець Віталій Даньчак, підкреслив наявність унікальних церков, іконостасів, фресок, мозаїк, які потребують уваги ЮНЕСКО, у кожному регіоні України. Православна Церква України зацікавлена у збереженні духовної спадщини для наступних поколінь і буде вдячна за надану допомогу та надасть сприяння у знайомсті із регіонами.
Окремо отець Віталій зупинився на темі відродження територій прифронтової зони. Духовна підтримка має стати фундаментом для економічного і соціального відродження Донецького регіону, саме тому так потрібна допомога ЮНЕСКО у побудові церкви саме у цьому регіоні, вважає він.
Стан справ у збереженні культурної спадщини в Україні досить критичний, впевнена Головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко. І головною причиною такого стану речей є неналежне фінансування. А тому громада часто-густо сама проводить роботу у збереженні пам’яток. Пані Юлія переконана, програма ревіталізації – один із напрямків, що слід розвивати: "Питання щодо збереження культурної спадщини – вони на сьогоднішній день сконцентровуються більше в громадах. Нам дуже цікаво і потрібно обмінюватись досвідом щодо таких робіт, як можна пам’ятку включити, як її зберегти".
До наступної зустрічі сторони домовилися підготувати для обговорення карту співпраці громадського суспільства і ЮНЕСКО з урахуванням викликів сьогодення та сприяти висвітленню діяльності ЮНЕСКО в Україні, аби відродження духовних і культурних пам’яток, збереження та популяризації культурної спадщини України – не залишилось лише на папері.
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