Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Заступник Генерального директора "Укроборонпрому" з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов уклали парі щодо контракту про постачання ракетного комплексу "Нептун" в ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Укроборонпром" на своїй сторінці в фейсбуці опублікував дані про характеристики ракетного комплексу "Нептун", де зокрема зазначено, що "Нептун" перебуває на озброєнні ЗСУ з 2020 року.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив, що "забули написати головне - що жодної одиниці Міноборони не замовило і використовують комплекс тільки для показухи, а не у військах".

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У відповідь, заступник директора концерну Мустафа Найєм запропонував укласти парі: "Юрію Бутусов, контракт буде. Цього року. Можемо посперечатися на пляшку вина, яку, незалежно від виграшу, подаруємо наймолодшому конструкторові Луча. Йде?)".

"Домовилися, Мустафо! Пляшка плюс пост у фейсбуці про результат парі!" - погодився журналіст.





