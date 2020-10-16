Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК "Нептун"
Заступник Генерального директора "Укроборонпрому" з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов уклали парі щодо контракту про постачання ракетного комплексу "Нептун" в ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Укроборонпром" на своїй сторінці в фейсбуці опублікував дані про характеристики ракетного комплексу "Нептун", де зокрема зазначено, що "Нептун" перебуває на озброєнні ЗСУ з 2020 року.
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив, що "забули написати головне - що жодної одиниці Міноборони не замовило і використовують комплекс тільки для показухи, а не у військах".
У відповідь, заступник директора концерну Мустафа Найєм запропонував укласти парі: "Юрію Бутусов, контракт буде. Цього року. Можемо посперечатися на пляшку вина, яку, незалежно від виграшу, подаруємо наймолодшому конструкторові Луча. Йде?)".
"Домовилися, Мустафо! Пляшка плюс пост у фейсбуці про результат парі!" - погодився журналіст.
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а за гонку статья - законы читаем-понимаем, мустафа.
и да - вино не гонят...
Журналист уже замдиректора концерна?!
Вы что с армией делаете?! Уроды!
Урод - это ты! Какое тебе дело к армии? Причем она к Найему? Или ты и сюда свою пятачину пытаешься всунуть?
Не нервничай так, тебе еще много комментов стряпать.
Укроборонпром - по сути, паразит, на содержание которого "скидываются" предприятия, туда входящие. Укроборонпром, по логике, объединяет предприятия оборонной промышленности, часть из которых (государственных) вообще не нужны. Зачем 5 авиазаводов, если что-то выпускать может только Антонов, а Миг'ов в Украине меньше трёх десятков? По бронетанковым вопросы и т.д.
К чьей армии оно относится?