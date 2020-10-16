УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5646 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
26 202 126

Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК

Заступник Генерального директора "Укроборонпрому" з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов уклали парі щодо контракту про постачання ракетного комплексу "Нептун" в ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Укроборонпром" на своїй сторінці в фейсбуці опублікував дані про характеристики ракетного комплексу "Нептун", де зокрема зазначено, що "Нептун" перебуває на озброєнні ЗСУ з 2020 року.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив, що "забули написати головне - що жодної одиниці Міноборони не замовило і використовують комплекс тільки для показухи, а не у військах".

Читайте також: Замовлення від Міноборони на виготовлення ракетних комплексів "Нептун" поки не отримували, - директор КБ "Луч" Коростельов

У відповідь, заступник директора концерну Мустафа Найєм запропонував укласти парі: "Юрію Бутусов, контракт буде. Цього року. Можемо посперечатися на пляшку вина, яку, незалежно від виграшу, подаруємо наймолодшому конструкторові Луча. Йде?)".

"Домовилися, Мустафо! Пляшка плюс пост у фейсбуці про результат парі!" - погодився журналіст.

Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК Нептун 01
Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК Нептун 02
Заступник директора УОП Найєм побився об заклад із головредом Цензор.НЕТ Бутусовим, що до кінця року МО укладе контракт на поставку ПКРК Нептун 03

Автор: 

Міноборони (7307) оборона (4771) зброя (7435) ракети (4008) Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1732) Бутусов Юрій (3579) ЗСУ (7500)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1316982894838095872 3 ч

поки всі обговорюють інформаційний вкид про 5 питань, зелепень підписав указ про передачу держземель сільгоспризначення в комунальну власність.
І без всякого голосування в ВР.
указом на розкрадання - бо проконтролювати тисячи громад не можна.
Команда ліквідаторів України успішно працює.
показати весь коментар
16.10.2020 13:03
+16
а кто такой найём??? грантоед!!!! а как н получил эту лбную должность с меячным доходом в 200.000 грн да через его патрона сороса ??? Более 310 000 грн в месяц - такой доход https://declarations.com.ua/declaration/nacp_38452135-d528-42a0-98f2-6297e5319418 указал в графе электронной декларации "заработная плата по основному месту работы" замглавы Укрборонпрома https://file.liga.net/persons/nayem Мустафа Найем .
«Это просто какая-то фантасмагория, за гранью понимания и здравого смысла» -«Как в нищей и воюющей стране, чиновник средней руки может получать такие колоссальные деньги?» - заявляют другие. За какие особые навыки, знания и заслуги, в «Укроборонпроме» насчитали Найему эту фантастическую сумму не известно. Неужели эти персонажи считают, что Украинский народ будет молча наблюдать за всем этим Цирком?
показати весь коментар
16.10.2020 13:08
+12
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска

https://twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia/status/1316991793003700224 3 ч

У ВР при прийнятті закону про продаж землі говорили, що мова йде про право селян розпоряджатись своїми паями, а не про державну землю.
А цим фокусом одним махом і опа!
Нема ніякої державної землі, то й ніякого розпродажу державної землі нема.
То земля громад буде розпродуватись.
показати весь коментар
16.10.2020 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Члененский проспорил аэропорт и что???
показати весь коментар
16.10.2020 15:48 Відповісти
наем и вино - они если честно не пара не пара не пара...
а за гонку статья - законы читаем-понимаем, мустафа.
и да - вино не гонят...
показати весь коментар
16.10.2020 15:53 Відповісти
эти блогеры в пылу мерянья длинной, все госсекреты разболтают....
показати весь коментар
16.10.2020 16:43 Відповісти
Що у нас у владі тільки шпигуни російські вже десять років, то це не секрет.
показати весь коментар
17.10.2020 09:47 Відповісти
А с кем бы поспорить, шоб Мустафа Найем встречал ближайший и все последующие Новые Годы в Кабуле или Пешаваре с моджахедами в обнимку.
показати весь коментар
16.10.2020 16:48 Відповісти
Кому из них делать нефик - спорами заниматься, да ещё на бутылку! Позорище.
показати весь коментар
16.10.2020 16:56 Відповісти
Жизнь такая - уже на Армию спорят. И эта скотина наёмная обгаживал Президента который делал всё, что в его силах, что бы эти ракеты стали на оборону Украины. Что же ты, тваринка все эти полтора года делал - получал с наших налогов по 10 тысяч евро в месяц зарплату и всё?
показати весь коментар
16.10.2020 17:40 Відповісти
Може з кимось на відновлення ядерного статусу забитися? Он і президент про Будапештський меморандум щось хоче почути. Ставлю 1 гривню, що при цій владі ядерний статус не відновлять...
показати весь коментар
16.10.2020 20:22 Відповісти
С балаболом Найомом, чуваком, который выпросил себе непыльную должность у зеленых "академиков"( зам директора Укроборонпрома по связям с госорганами), обсуждать что- то, как то неприлично. Парень ведь ни за какую операционную деятельность не отвечает. С таким же успехом можно поспорить на эту тему с "продавцем собак" из фракции Слуга Олигарха.
показати весь коментар
16.10.2020 21:10 Відповісти
проспоривший должен будет сесть на бутылку...
показати весь коментар
16.10.2020 21:48 Відповісти
а я готовий спорити з будь-ким на один американський цент, що навіть після того, як ракети поставлять на озброєння, то жодна з них не буде використана, щоб потопити "коритний флот врадной говєні"
показати весь коментар
16.10.2020 22:18 Відповісти
Найем ответил положительно на предложение Коломойского пойти и попить кофе в 2014 году при съемке Радиосвободы. И теперь хитрый Найем при должностях.
показати весь коментар
16.10.2020 22:27 Відповісти
ПУСТЬ ЛУЧШЕ США НАМ БОРОДАВОЧНИКОВ ОТДАСТ !)
показати весь коментар
17.10.2020 00:30 Відповісти
А МЫ ДОЛЖНЫ УДАРНЫЕ БЕСПЕЛОТНИКИ СТРОИТЬ !!!
показати весь коментар
17.10.2020 00:31 Відповісти
А ТО ПОСПОРИЛ АФГАНИСТАНЕЦ С РОССИЯНИНОМ БЫВШИМ КГБЭШНИКОМ ОБ УКРАИНЕ !)
показати весь коментар
17.10.2020 00:33 Відповісти
А чому персонаж на державній посаді не спілкується державною мовою ?
показати весь коментар
17.10.2020 03:08 Відповісти
"замдиректора концерна Мустафа Найем" Источник: https://censor.net/ru/n3225170
Журналист уже замдиректора концерна?!
Вы что с армией делаете?! Уроды!
показати весь коментар
17.10.2020 07:33 Відповісти
А журналист - Генпрокурор - неплохо было? Да уж куда покруче!
Урод - это ты! Какое тебе дело к армии? Причем она к Найему? Или ты и сюда свою пятачину пытаешься всунуть?
показати весь коментар
17.10.2020 11:25 Відповісти
Прямое и он тоже.
Не нервничай так, тебе еще много комментов стряпать.
показати весь коментар
17.10.2020 13:32 Відповісти
Укроборонпром никакого отношения к армии? Что с тобой?
показати весь коментар
17.10.2020 14:11 Відповісти
ВСУ является всего лишь одним из заказчиков предприятий концерна. Некоторые вообще с ВСУ не работают.
Укроборонпром - по сути, паразит, на содержание которого "скидываются" предприятия, туда входящие. Укроборонпром, по логике, объединяет предприятия оборонной промышленности, часть из которых (государственных) вообще не нужны. Зачем 5 авиазаводов, если что-то выпускать может только Антонов, а Миг'ов в Украине меньше трёх десятков? По бронетанковым вопросы и т.д.
К чьей армии оно относится?
показати весь коментар
19.10.2020 09:32 Відповісти
А зачем ВС Нептун, если у Зеленского есть "миротворец"-шептун?
показати весь коментар
17.10.2020 09:42 Відповісти
Конечно, в государственном управлении оснащением армии без бутылки не обойтись...
показати весь коментар
17.10.2020 10:45 Відповісти
На те заводы и ходят рабочие, чтобы бухонуть.
показати весь коментар
19.10.2020 09:33 Відповісти
надо понимать туманный альбион таки подкинул баблеца....
показати весь коментар
17.10.2020 10:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 