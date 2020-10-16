Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП
Україна наполягає на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів Будапештського меморандуму для відновлення безпеки і територіальної цілісності нашої держави.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про гарантії безпеки для України згідно з Будапештським меморандумом, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з меморандумом, Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тогочасному світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок у глобальний мир і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.
Підписанти Меморандуму не тільки підтвердили їхні зобов’язання не використовувати проти України ядерну зброю, але також:
– у пункті 2 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;
– у пункті 3 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва у Європі утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.
"Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - відзначили в ОП.
"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним з підписантів Меморандуму, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії. Більше того, настільки відверте ігнорування безпекових зобов'язань перед Україною поставить під сумнів для будь-якої іншої держави світу вагу підписів і обіцянок представників держав-гарантів за Будапештським меморандумом. Хто тоді виконуватиме інші подібні домовленості? Ігнорування зобов’язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження", - додали в Офісі Президента.
Зазначається, що подальше невиконання меморандуму може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки.
"Враховуючи також тривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов'язань, підтверджених в Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки і територіальної цілісності України", - підкреслили в ОП.
У той же час в ОП додали, що це не є позицією команди влади, це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше.
В Офісі Президента підсумували, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі створити значно міцні переговорні позиції щодо окупованого Донбасу і Криму.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.
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1. ОБОСНОВАНИЕ... Россия, США и Англия выступили гарантами суверенитета и
территориальной целостности и государственности для Украины.
2.Обоснование...Россия 2014 году напав на Украину Крым и часть Донецкой и луганский областей оккупировав фактически дезавуировало свою подпись под Меморандумом..
3 Украина вступив в войну военный конфликт с Россией также по сути дезавуировало свою подпись под Меморандумом Будапешта и введя новые форматы Норманский и Минск перечеркнула по сути Меморандум Будапешта.. даже вопрос вне ядерной страны стал под вопросов и зависает в воздухе.. давая право Украине вернуться к вопросы страны имеющей свое ЯО...
4. Англия и США вступив на стороне Украины в конфликт экономических санкций гуманитарной финансовой и реально военной помощи и сотрудничества о совместных операций по поддержанию мира и обрезаний возможных провокаций и агрессии России также дезавуировало свои подписи таким образом ВЫВОД Меморандум Будапешта утратил свое значение во всех смыслах надо потом после де-оккупации территорий Украины садиться за стол переговоров и писать новый документ и там обязательно!!! прописывать вопрос получения Украины компенсаций чтобы мы не впрягались в разработку ядерного тактического хотя бы вооружения.. порядка от 200 млрд с безусловным списанием всех кредитов МВФ для Украины и предоставления Украине средств обороны обычного вооружения техники авиации морского базирования и так далее..
Що вам ще потрібно?
надо новые будапештские соглашения, минские отменить, санкции срашки снять.
вот за этим и опрос. и что бы майдана не было - вы же сами этого хотели.
Головою Чернігівскої ОДА призначили нову дружину 53-х річного генерала Хомчака.
Зеленский призначив 29-річну Анну Коваленко на цю посаду. Сказав, що вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Просто чудова новина і ніякого кумовства
Генерал, мої вітання - і молода дружина, і посада, та й Ви при дєлє))
Сімейний підряд.
Наталія Юсупова
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою - знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» ваші захищені законом персональні дані.
І, безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
Пропоную дати відповідь на одне запитання:
Куди повинен піти Зеленський.
Варіанти відповідей:
1. В відпустку
2. На пенсію
3. Взад в 95 квартал
4. В Ростов
5. На наступний термін (________________ зазначити, який самий термін та якої тривалості)
6. На/в _______________________ (ваш варіант відповіді, якщо жоден з запропонованих непідходить)
"Ігнорування зобов'язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження" - насправді проігнорувала свої зобов'язання лише одна держава, за що, повторюсь, жодних санкцій не передбачено.
Ця жОПа "нелох42года" всіх нас вважає за лохів такими "повідомленнями".
Ото когда подписываете меморандумы главное правило.....утром деньги, вечером стулья.
А можно сначала стулья, а потом деньги.....Можно!!! Но деньги вперед.
И это не смешно....
Може я і не мегамозок, але я зрозумів це як - або усі виконують або ніхто = якщо РФія не виконує, то і ми не будемо. Це означає, що ми денонсуємо цей меморандум, знімаємо усі обов'язки із РФії, США, Великобританії, а в обмін на що??? Ми здатні відновити ЯО? Ні, нам просто не дозволять це зробити.
Натомість угоду про обмеження ракет середньої дальності, які ми можемо виготовляти, і з якої вийшли ФР та США, ми не денонсуємо...
Ці ублюдики намагаються підсунути нам лантух лайна із Кремля, розповідаючи казочки.
Навіщо нашій владі думка народу, для активізування меморандуму? Це обов'язок Зеленського, без усякої там думки! А ось нанести Україні підступний і важкий удар, тут так... тут потрібно "народною думкою" прикритись...