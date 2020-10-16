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Новини Окуповані території
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Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП

Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП

Україна наполягає на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів Будапештського меморандуму для відновлення безпеки і територіальної цілісності нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про гарантії безпеки для України згідно з Будапештським меморандумом, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з меморандумом, Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тогочасному світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок у глобальний мир і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.

Підписанти Меморандуму не тільки підтвердили їхні зобов’язання не використовувати проти України ядерну зброю, але також:

– у пункті 2 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;

– у пункті 3 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва у Європі утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

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"Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - відзначили в ОП.

"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним з підписантів Меморандуму, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії. Більше того, настільки відверте ігнорування безпекових зобов'язань перед Україною поставить під сумнів для будь-якої іншої держави світу вагу підписів і обіцянок представників держав-гарантів за Будапештським меморандумом. Хто тоді виконуватиме інші подібні домовленості? Ігнорування зобов’язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження", - додали в Офісі Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про опитування Зеленського в день виборів: "Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента"

Зазначається, що подальше невиконання меморандуму може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки.

"Враховуючи також тривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов'язань, підтверджених в Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки і територіальної цілісності України", - підкреслили в ОП.

У той же час в ОП додали, що це не є позицією команди влади, це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше.

В Офісі Президента підсумували, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі створити значно міцні переговорні позиції щодо окупованого Донбасу і Криму.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.

Автор: 

Будапештська угода (126) Зеленський Володимир (23691) місцеві вибори (1366) опитування (1927) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+3
А что кто-то мешал Вове актуализировать меморандум целый год? Все это плохо пахнет. Я бы сказал смердит.
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16.10.2020 13:10
+3
РАШКА один из гарантов в этих обещалок без гарантий их выполнения!!! ОПа, ты првдавда такая дура , большем даже, чем то место, перед названием которого нужно в слове ОПа поставить букву Ж ?
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16.10.2020 13:19
+3
"4. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
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16.10.2020 13:45
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А что кто-то мешал Вове актуализировать меморандум целый год? Все это плохо пахнет. Я бы сказал смердит.
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16.10.2020 13:10 Відповісти
Обычное снятие с себя ответственности, а мудрый нарид за 2 года уже привык делать себя вместе.
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16.10.2020 13:19 Відповісти
А як Зеленський збирається актуалізовувати меморандум? Ну сказали йому так на опитуванні і що він буде далі з цим робити? А нічого не буде робити, він просто водить нас по колу, як аніматор в турецькому готелі? Досить ідіотизму та пустопорожньої діяльності! Дострокове припинення повноважень Зеленського - це єдине нагальне питання!
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16.10.2020 13:28 Відповісти
ВОВА ТЫ ТАКИ ПОЛНЫЙ ИДИОТ узнай мнение дипломатов экспертов и в ООн в том числе фактически Будапештский меморандум утратил де факто свое значение и да и де-юре также
1. ОБОСНОВАНИЕ... Россия, США и Англия выступили гарантами суверенитета и
территориальной целостности и государственности для Украины.
2.Обоснование...Россия 2014 году напав на Украину Крым и часть Донецкой и луганский областей оккупировав фактически дезавуировало свою подпись под Меморандумом..
3 Украина вступив в войну военный конфликт с Россией также по сути дезавуировало свою подпись под Меморандумом Будапешта и введя новые форматы Норманский и Минск перечеркнула по сути Меморандум Будапешта.. даже вопрос вне ядерной страны стал под вопросов и зависает в воздухе.. давая право Украине вернуться к вопросы страны имеющей свое ЯО...
4. Англия и США вступив на стороне Украины в конфликт экономических санкций гуманитарной финансовой и реально военной помощи и сотрудничества о совместных операций по поддержанию мира и обрезаний возможных провокаций и агрессии России также дезавуировало свои подписи таким образом ВЫВОД Меморандум Будапешта утратил свое значение во всех смыслах надо потом после де-оккупации территорий Украины садиться за стол переговоров и писать новый документ и там обязательно!!! прописывать вопрос получения Украины компенсаций чтобы мы не впрягались в разработку ядерного тактического хотя бы вооружения.. порядка от 200 млрд с безусловным списанием всех кредитов МВФ для Украины и предоставления Украине средств обороны обычного вооружения техники авиации морского базирования и так далее..
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16.10.2020 13:36 Відповісти
Много говорилось о том, что украинское правительство неоднократно ссылается на Будапештский меморандум, как если бы он был реальным военным договором, хотя, по признанию многих экспертов, он таковым не является. В действительности мы имеем досадный факт неправильного прочтения данного меморандума, который скорее можно назвать не официальным договором, а дипломатическим документом, подписав который стороны дали обещания друг другу в рамках денуклеаризации бывших советских республик после распада СССР. Следовательно, защищать Украину, которая не является членом НАТО и не имеет, например, с США, любого рода юридического военного союза или пакта об обороне, никто не собирался и тем более, не был обязан, поскольку обязательства стран-гарантов как и прежде не выходят за рамки, предусмотренные Уставом ООН, рядом ооновских резолюций и Заключительным актом СБСЕ.
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16.10.2020 14:54 Відповісти
в том что и дело что Будапешт это можно сказать что подписи стран это скорее ПАРАФИРОВАНИЕ которое как правило делается представителями уполномоченными Министр МИД страны или Госдепа США или специальный Представитель со статусом на определенные действия... а вот в развитие будапештского Меморандума надо было разработать дорожную карту или к Меморандуму составить Протокол о намерениях с каждой страной сроки и конкретные виды соглашений договоров и так далее ...а так пока имеем голый клаптик бумажки... в МИД Украины или реально идиоты сидят или умышленно не доносят Зеленскому реальность дел с позиций военной экономической глобальной геополитической и так далее..вот если бы в 5 Пункте было ДОБАВЛЕНО ЧТО СЧИТАЕТЕ ЛИ НЕОБХОДИМЫМ ЧТОБЫ УКРАИНА В РАЗВИТИЕ МЕМОРАНДУМА БУДАПЕШТА НАЧАЛА ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С США И АНГЛИЕЙ ПОКА О МАТЕРИАЛЬНОЙ СУММЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБОРОННОЙ ПОМОЩИ СПИСАНИИ В СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНО СДАННОГО украиной- ЯО и СПИСАНИЯ ВСЕХ КРЕДИТОВ МВФ то я бы еще понял смысл... а так...
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16.10.2020 16:37 Відповісти
Клоуны, вы лучше старого коммуняку Чучму пригласите - он вам легко "визуализирует", что он там за хрень подписал
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16.10.2020 13:13 Відповісти
Хорошо сказано. Верно. Только адресовано почему-то не гарантам...
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16.10.2020 13:13 Відповісти
Да вас, гопоту, Путин давно послал, заявив, что это был всего меморандум, не обязывающий ни к чему стран, его подписавших. Страна-гарант-подписант открытым текстом заявила, что подписанный меморандум не более, чем декларация о намерениях. Договора нет, значит и международных обязательств тоже нет. О чем сейчас лепечет ЗЕбосота? США сняли запрет на полеты в Крым, оккупированный после ядерного разоружения, Англия отказалась даже присутствовать в формате подписантов, Россия захватила Крым! К кому собрался обращаться ЗЕ?! К 95 кварталу, клоуны?
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16.10.2020 13:18 Відповісти
РАШКА один из гарантов в этих обещалок без гарантий их выполнения!!! ОПа, ты првдавда такая дура , большем даже, чем то место, перед названием которого нужно в слове ОПа поставить букву Ж ?
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16.10.2020 13:19 Відповісти
вам для того, чтобы это сделать, нужен пинок под зад от народа (опоросник)? а просто исполнять свои обязанности уже не получается?... или вы ожидаете, что в целом народ скажет, данунах той миморандум?...
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16.10.2020 13:19 Відповісти
Наші люди в цей папір вірять.Ви зрозумійте зброю і так би забрали,через санкції,або навіть військову операцію.Хто з наших керівників,би її не віддав? Навіть Чорновіл би віддав,але можливо вибив,щось корисне для України.Ви просто не розумієте,що ми не могли стати Північною Кореєю,бо її Китай і москалі підфінансовують.Он прилітали Б-52 і на них стояли ракети AGM-86,ці ракети могли бути укомплектованими термоядерними боєголовками.Москалі сильно попустилися зі своїми маневрами Захід 2020.

Що вам ще потрібно?
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16.10.2020 13:20 Відповісти
Дуже просто - ОП актуалить 5-те питання опоросніка Зеленського. Перед виборами потрібен інформаційний туман.
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16.10.2020 13:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/139376 Ну це зрозуміло.Але багато хто вірить в цей меморандум.Наче і розумні люди.
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16.10.2020 14:39 Відповісти
да все ж просто.
надо новые будапештские соглашения, минские отменить, санкции срашки снять.
вот за этим и опрос. и что бы майдана не было - вы же сами этого хотели.
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16.10.2020 13:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3310991.html "Кінець епохи кумовства"

Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП - Цензор.НЕТ 5907

Головою Чернігівскої ОДА призначили нову дружину 53-х річного генерала Хомчака.
Зеленский призначив 29-річну Анну Коваленко на цю посаду. Сказав, що вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Просто чудова новина і ніякого кумовства Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП - Цензор.НЕТ 1183
Генерал, мої вітання - і молода дружина, і посада, та й Ви при дєлє))
Сімейний підряд.
Наталія Юсупова
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16.10.2020 13:28 Відповісти
Треба ж державі підтримати молоду сім*ю.
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16.10.2020 13:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3310557.html А.Магера:
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою - знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» ваші захищені законом персональні дані.
І, безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
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16.10.2020 13:33 Відповісти
"4. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Та тим меморандумом ***** вже давно підтерся, а ви (влада) продовжуйте стрибати перед ним, як дітки-зайчики під новорічною ялинкою або ще гірше як в шоу на День незалежності.
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Ініціюю альтернативне опитування.
Пропоную дати відповідь на одне запитання:

Куди повинен піти Зеленський.
Варіанти відповідей:
1. В відпустку
2. На пенсію
3. Взад в 95 квартал
4. В Ростов
5. На наступний термін (________________ зазначити, який самий термін та якої тривалості)
6. На/в _______________________ (ваш варіант відповіді, якщо жоден з запропонованих непідходить)
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16.10.2020 13:46 Відповісти
Ну, поднять шум вокруг Будапештского меморандума - дело полезное, вот только на особый результат рапссчитывать не стоит!
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16.10.2020 13:46 Відповісти
Актуализация, пролонгация, членовынимация перед спермозапускацией и прочая предохранизация--но охота всё равно! Помните как в Ревизоре Гоголя Хлестаков провинциалам дурку запускал, как скачут по Петербургу 10 тысяч курьеров! Мели Емеля---твоя неделя!
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16.10.2020 13:47 Відповісти
Так на хрена этот опрос.Берите и делайте профессиональные импотенты.
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16.10.2020 13:58 Відповісти
"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов'язань одним з підписантів Меморандуму" - там, в Меморандумі, нема санкцій за його порушення.
"Ігнорування зобов'язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження" - насправді проігнорувала свої зобов'язання лише одна держава, за що, повторюсь, жодних санкцій не передбачено.

Ця жОПа "нелох42года" всіх нас вважає за лохів такими "повідомленнями".
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16.10.2020 13:59 Відповісти
Если пальто было куплено уже дырявым...
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16.10.2020 14:03 Відповісти
Нет никакого смысла трогать Будапештский меморандум. Время ушло. По сути это будет долгая дипломатическая канитель на десятки лет....
Ото когда подписываете меморандумы главное правило.....утром деньги, вечером стулья.
А можно сначала стулья, а потом деньги.....Можно!!! Но деньги вперед.
И это не смешно....
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16.10.2020 14:04 Відповісти
Нічого там довго не має. Вони його денонсують через ВРУ, США та Великобританія зітхнуть із полегшенням, а Єрмак і Зеля отримають від Рашки пару лярдів доларів, за цю диверсію.
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16.10.2020 14:07 Відповісти
Гниди брехливі. Хто не чув, може послухати, що саме, ця зелена наволоч запропонувала.
Може я і не мегамозок, але я зрозумів це як - або усі виконують або ніхто = якщо РФія не виконує, то і ми не будемо. Це означає, що ми денонсуємо цей меморандум, знімаємо усі обов'язки із РФії, США, Великобританії, а в обмін на що??? Ми здатні відновити ЯО? Ні, нам просто не дозволять це зробити.
Натомість угоду про обмеження ракет середньої дальності, які ми можемо виготовляти, і з якої вийшли ФР та США, ми не денонсуємо...
Ці ублюдики намагаються підсунути нам лантух лайна із Кремля, розповідаючи казочки.
Навіщо нашій владі думка народу, для активізування меморандуму? Це обов'язок Зеленського, без усякої там думки! А ось нанести Україні підступний і важкий удар, тут так... тут потрібно "народною думкою" прикритись...
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16.10.2020 14:05 Відповісти
*********. А кто вам мешает актуализировать меморандум без опроса? Ну, зебобики, вы и навыбирали дебилов.
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16.10.2020 14:08 Відповісти
Тут трохи більш тонкий хід. Популярності у блазня вже нема, її він використати для своїх ляльководів він не зможе. Вони це знають і хочуть використати ненависть до нього. Якщо більшість людей на бланках опитування напише "Блазень, вали нах!", то Зе і Дєрьмак можуть заявити "Українці висловили волю за відміну Будапештського меморандуму!"
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16.10.2020 14:31 Відповісти
Не "актуализация" ничего не значащей бумажки, "поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям", а построение мощной армии, увеличение сотрудничества со странами НАТО, военные успехи и агрессивная дипломатия.
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16.10.2020 15:10 Відповісти
Тот, кто нарушает договор, освобождает от всякого обязательства другую сторону. (Пьер Буаст). Соданию своего ядерного оружия теперь никто не мешает, кроме врагов.
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16.10.2020 15:42 Відповісти
 
 