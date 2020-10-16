Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП

Україна наполягає на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів Будапештського меморандуму для відновлення безпеки і територіальної цілісності нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи "питання Зеленського" про гарантії безпеки для України згідно з Будапештським меморандумом, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з меморандумом, Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тогочасному світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок у глобальний мир і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.

Підписанти Меморандуму не тільки підтвердили їхні зобов’язання не використовувати проти України ядерну зброю, але також:

– у пункті 2 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;

– у пункті 3 Меморандуму підтвердили їхні зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва у Європі утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

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"Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - відзначили в ОП.

"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним з підписантів Меморандуму, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії. Більше того, настільки відверте ігнорування безпекових зобов'язань перед Україною поставить під сумнів для будь-якої іншої держави світу вагу підписів і обіцянок представників держав-гарантів за Будапештським меморандумом. Хто тоді виконуватиме інші подібні домовленості? Ігнорування зобов’язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження", - додали в Офісі Президента.

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Зазначається, що подальше невиконання меморандуму може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки.

"Враховуючи також тривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов'язань, підтверджених в Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки і територіальної цілісності України", - підкреслили в ОП.

У той же час в ОП додали, що це не є позицією команди влади, це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше.

В Офісі Президента підсумували, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі створити значно міцні переговорні позиції щодо окупованого Донбасу і Криму.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.