У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко
З минулого місяця в шостій лікарні розгорнули 200 ліжок для хворих на коронавірус, але на сьогодні місць вже немає.
У шостій лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, лікарню з березня використовували як опорну для пацієнтів з COVID-19. Минулого місяця на її базі розгорнули чотири інфекційні відділення на 200 ліжок, в тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях.
Однак "на сьогодні в шостій лікарні всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені", сказав він.
Кличко також додав, що на базі шостої лікарні планують облаштувати нову лабораторію, в якій будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.
15 жовтня повідомлялося, що майже не залишилося місць в Олександрівській клінічній лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у пана Кличка , як мера столиці , зовсім інші функціі , так що не перекладайте ці проблеми із хвороі голови на здорову !
так,після реформи Супрун саме місцеві адмінстрації зобов"язані утримувати інфекційні лікарні...
Але..
Підчас Епідемії працють трохи інші закони...
Це я тобі, як вчоний, вчоному кажу.
Нутипонєл.
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
Без 8 человек 6000.
Славимо ***********!
Или завалим его?
Нет, давайте вопросы кремлевского утырка обсуждать, а наши выборы это рояль, а Чмо по роялю...
Лучше всего деньги тырить на ремонте и строительстве дорог)
Мост Патона частично на ремонте, сейчас закроют на ремонт Южный мост, тогда с правого на левый берег вообще не периедешь)
Двохярусні ліжка.
В социальной сети Facebook показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянске Харьковской области.
Фотографию инфекционного отделения местной больницы https://www.facebook.com/yana.kolpakova.96 опубликовала Яна Колпакова на своей странице Facebook.
"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы.
Люди с воспалением легких лежат в коридорах.
В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном.
Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждете? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?"
Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.
Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.