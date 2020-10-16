У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко

З минулого місяця в шостій лікарні розгорнули 200 ліжок для хворих на коронавірус, але на сьогодні місць вже немає.

У шостій лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, лікарню з березня використовували як опорну для пацієнтів з COVID-19. Минулого місяця на її базі розгорнули чотири інфекційні відділення на 200 ліжок, в тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях.

Однак "на сьогодні в шостій лікарні всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені", сказав він.

Кличко також додав, що на базі шостої лікарні планують облаштувати нову лабораторію, в якій будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.

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15 жовтня повідомлялося, що майже не залишилося місць в Олександрівській клінічній лікарні.