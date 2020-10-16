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Новини Коронавірус і карантин
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У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко

У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко

З минулого місяця в шостій лікарні розгорнули 200 ліжок для хворих на коронавірус, але на сьогодні місць вже немає.

У шостій лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, лікарню з березня використовували як опорну для пацієнтів з COVID-19. Минулого місяця на її базі розгорнули чотири інфекційні відділення на 200 ліжок, в тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях.

Однак "на сьогодні в шостій лікарні всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені", сказав він.

Кличко також додав, що на базі шостої лікарні планують облаштувати нову лабораторію, в якій будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві та 18 областях: у середньому по країні зайнято 59,7%, - МОЗ

15 жовтня повідомлялося, що майже не залишилося місць в Олександрівській клінічній лікарні.

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Київ (19419) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
«Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду.»

В еще одной больнице Киева заполнены все койки для больных COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5575
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16.10.2020 13:14
+2
На вибори і на його вапросьі я кладу болт.
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16.10.2020 13:20
+1
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut


Без 8 человек 6000.
Славимо ***********!
Или завалим его?
Нет, давайте вопросы кремлевского утырка обсуждать, а наши выборы это рояль, а Чмо по роялю...
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16.10.2020 13:17
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«Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою збереження (виживання) себе, і свого роду.»

В еще одной больнице Киева заполнены все койки для больных COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5575
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16.10.2020 13:14 Відповісти
Вчоні кажуть шо 1.8 м вже не достатньо.
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16.10.2020 13:18 Відповісти
Кличко має не констатувати факт відсутності койко-місць, а вже ставити надувні намети навколо лікарень, щоб неважко хворі на коронавірус могли перебувати в наметах з опаленням та вентиляцією! Кличко абсолютно бездіяльний! Намети надувні роблять в Харкові, можна замовити навіть величезні ангари для літаків! КМДА мала розробити проект розміщення наметів на територіях опорних лікарень, провести тендер на намети і дообладнання лікарень і закупити намети та послуги і вже ставити намети біля корпусів лікарень і переводити в них некритичних пацієнтів. Чому влада така бездіяльна?
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16.10.2020 13:24 Відповісти
Ти Ігор Лапін?
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16.10.2020 13:26 Відповісти
Йому до Лапіна , як до Києва рачки 🤣
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16.10.2020 13:34 Відповісти
Бачив його 14 числа на ПРЯМОМУ. У військовій формі і з нагородами.
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16.10.2020 13:52 Відповісти
Ставити намети і готувати місця для хворих , повинен Міністр охорони здоров'я Степанов і Ляшко , як головний лікар по ковіду !
А у пана Кличка , як мера столиці , зовсім інші функціі , так що не перекладайте ці проблеми із хвороі голови на здорову !
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16.10.2020 13:33 Відповісти
За все що відбувається на території Києва несе відповідальність місцева адміністрація! МОЗ лише регулює медичні питання - як лікувати, які протоколи, які ліки, які вакцини. А питання організації додаткових койко-місць в лікарнях це питання місцевої влади, бо лікарні на балансі місцевої влади! Отже саме КМДА має робити всі розумні та необхідні кроки для того щоб кількість вільних койко-місць в лікарнях завжди дозволяла шпиталізовувати нових пацієнтів. Місця навколо лікарень дуже багато, потрібно лише випилити дерева та зробити відмостку щоб намети не стояли в воді. Надувні намети дуже зручні, вони теплі і практичні, виробляються в Україні і можуть мати будь яку конструкцію медичних боксів з окремими входами з вулиці для ізоляції пацієнтів. Це навіть краще ніж тримати пацієнтів в спільній палаті!
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16.10.2020 13:37 Відповісти
...ляшенко, больше восклицательных знаков, как-то вяло ты сегодня пишешь, или тебе ударную дозу галоперидола вкатили?
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16.10.2020 14:07 Відповісти
Всезнающий житель палатки №6.Для каких целей палатки если в Киеве есть десятки отапливаемых сооружений и больниц с заполняемостью 0,6% .Феофания,госпиталя сбу и мвд,пограничников .Там прекрасные условия и наверное да же есть врачи.
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16.10.2020 14:24 Відповісти
В підпорядкуванні КМДА знаходяться саме комунальні лікарні і саме в цих лікарнях КМДА має забезпечувати необхідну кількість ліжко-місць для прийому хворих на коронавірус. Те що МОЗ та відомства не перепрофільовують інші лікрані це вже питання до бездіяльності центральної влади. А КМДА має реалізувати всі розумні та доступні їй заходи задля збільшення кількості ліжко-місць в опорних лікарнях та поповненню лікарень необхідним медичним персоналом, медичним обладнанням, ліками та засобами захисту. Тоді і центральна влада буде вчитись на наявному прикладі і приміняти київський досвід по всій Україні, якщо буде бачити активність КМДА в Києві!
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16.10.2020 14:58 Відповісти
В підпорядкуванні КМДА знаходяться саме комунальні лікарні і саме в цих лікарнях КМДА має забезпечувати необхідну кількість ліжко-місць для прийому хворих на коронавірус



так,після реформи Супрун саме місцеві адмінстрації зобов"язані утримувати інфекційні лікарні...


Але..
Підчас Епідемії працють трохи інші закони...
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16.10.2020 15:49 Відповісти
Вчоні кажуть, що таке бува, у випадку, коли охло чхає, або кашляє, ніяк НЕ прикриваючи своє іппло, та ще й без маски, то тоді його шмарклі з вірусом летять на 8 метрів.
Це я тобі, як вчоний, вчоному кажу.
Нутипонєл.
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16.10.2020 13:36 Відповісти
Зайвих виносьте на вулицю.
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16.10.2020 13:16 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut


Без 8 человек 6000.
Славимо ***********!
Или завалим его?
Нет, давайте вопросы кремлевского утырка обсуждать, а наши выборы это рояль, а Чмо по роялю...
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16.10.2020 13:17 Відповісти
На вибори і на його вапросьі я кладу болт.
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16.10.2020 13:20 Відповісти
А он і нє замєтіт.
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16.10.2020 13:38 Відповісти
Це я його не помічаю.
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16.10.2020 13:41 Відповісти
это все неправда - надо слушать министра степанова и смотреть на ситуацию в среднем, лучше по стране..., а в среднем по больнице у нас 36,6, если учитывать трупы и у тех у кого темп за 40, поэтому паниковать рано..., это во-первых, а во вторых, какого хрена ВЫ ДЕЛАЛИ ВСЕ ЭТИ ПОЛ-ГОДА КАРАНТИНА, ***...
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16.10.2020 13:26 Відповісти
Что делали, что делали- бабки из covidного фонда пилили)
Лучше всего деньги тырить на ремонте и строительстве дорог)
Мост Патона частично на ремонте, сейчас закроют на ремонт Южный мост, тогда с правого на левый берег вообще не периедешь)
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16.10.2020 14:06 Відповісти
Ясно только одно, что ничего не ясно. Конкретные предложения есть?
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16.10.2020 13:52 Відповісти
є.
Двохярусні ліжка.

В социальной сети Facebook показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянске Харьковской области.
Фотографию инфекционного отделения местной больницы https://www.facebook.com/yana.kolpakova.96 опубликовала Яна Колпакова на своей странице Facebook.
У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 6668

"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы.
Люди с воспалением легких лежат в коридорах.
В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном.


Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждете? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?"
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16.10.2020 15:46 Відповісти
З ПРАВИЛЬНИХ ініціатив Уряду,або НАРЕШТІ !

Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.

Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
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16.10.2020 15:27 Відповісти
ТАК КУПИ РАСКЛАДУШКИ ЧЕРТ ДУРНОЙ !!!
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16.10.2020 15:37 Відповісти
 
 