Трамп заявив, що він друга після Ісуса Христа популярна людина у світі
Президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю він поступається тільки Ісусу Христу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якось мені хтось сказав:"Ви найвідоміша людина в світі на цей момент". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися:"І хто ж більш знаменитий?". І я відповів: Ісус Христос"", - розповів Трамп на мітингу в Грінвіллі (штат Північна Кароліна).
"І якщо подивитися на небо, то стане ясно, що він (Ісус Христос. - Ред.) лідирує з великим відривом", - додав президент США.
Трамп, одужав після коронавірусу, в цей час фактично щодня відвідує різні штати і проводить мітинги в рамках передвиборчої кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперником буде демократ - колишній віцепрезидент США Джо Байден.
Трамп раніше заявив, що не вірить опитуваннями, згідно з якими більшість американців віддають перевагу Байдену.
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