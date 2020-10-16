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Трамп заявив, що він друга після Ісуса Христа популярна людина у світі

Трамп заявив, що він друга після Ісуса Христа популярна людина у світі

Президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю він поступається тільки Ісусу Христу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якось мені хтось сказав:"Ви найвідоміша людина в світі на цей момент". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися:"І хто ж більш знаменитий?". І я відповів: Ісус Христос"", - розповів Трамп на мітингу в Грінвіллі (штат Північна Кароліна).

"І якщо подивитися на небо, то стане ясно, що він (Ісус Христос. - Ред.) лідирує з великим відривом", - додав президент США.

Трамп, одужав після коронавірусу, в цей час фактично щодня відвідує різні штати і проводить мітинги в рамках передвиборчої кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не планує в США жорсткий карантин під час другої хвилі COVID-19

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперником буде демократ - колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Трамп раніше заявив, що не вірить опитуваннями, згідно з якими більшість американців віддають перевагу Байдену.

Автор: 

вибори (6683) США (22525) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+37
нифига
Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире - Цензор.НЕТ 3445
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16.10.2020 13:14
+30
Навіть Зелю переплюнув.
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16.10.2020 13:13
+23
Тут они с *уйлом видать будут тягаться за это звание.
Или он против подельника не попрёт?
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16.10.2020 13:13
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На цій статті гарно видно, як змоскалилися світові ЗМІ.
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16.10.2020 14:59 Відповісти
А чего не первый)
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16.10.2020 15:11 Відповісти
Два больных на всю голову - зеленый и рыжий.
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16.10.2020 15:25 Відповісти
Взагалі то Трамп тупий, він - перший бо Ісус став популярним лише після смерті, а Дональд ще при житті.
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16.10.2020 15:35 Відповісти
а его сторонники там визжат, писяют кипятком и испытывают оргазм))
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16.10.2020 16:25 Відповісти
.....ну а какой он дебил, то даже нашего Бубочку переплюнул.
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16.10.2020 17:19 Відповісти
Явная манипуляция в стиле парашкинской журналистики. Знаменитость не означает популярность. Можно быть знаменитым в негативном смысле. Разве не знамениты Путин, Гитлер, Чикатило, но разве они популярны? Что до популярности, то тут безусловно первое место у Байдена ..и сына его Хантера.
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16.10.2020 20:36 Відповісти
COVID дал очень серьезные осложнения!
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16.10.2020 20:37 Відповісти
Видать, рано его с больницы выписали ( кукукнулся ,дедушка)
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16.10.2020 21:39 Відповісти
и это правда, увы.
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18.10.2020 01:15 Відповісти
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