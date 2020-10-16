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Новини
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Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг", - ЗМІ

13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д.О. прийняв рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Правоохоронці звинувачують компанію в ухилянні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в тексті постанови суду, яке є в розпорядженні редакції УНІАН.

Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 01
Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 02
Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 03
Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 04

Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 05
Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ 06

"Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за місцем знаходження ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, який належить на праві власності "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, а саме: оригінал рішення голови ДПС України Верланова С. О. № 14247/6/99-00-08-05-03 від 23.12.2019 про результати розгляду скарги ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" № 851/12-71 від 25.10.2019", - йдеться в ухвалі суду.

Також у документі зазначено, що строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення. Вона дає право на проникнення до приміщення лише один раз.


"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

Автор: 

СБУ (12774) Арселор (186)


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Топ коментарі
+8
Няни ,Няни идут
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16.10.2020 13:30
+7
а что на выборы для цирка не отстегнул?
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16.10.2020 13:23
+7
Давай,зелень-отожми у индусов комбинат в пользу бени или ахметки. Копать дно,так с размахом.
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16.10.2020 13:25
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а что на выборы для цирка не отстегнул?
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16.10.2020 13:23 Відповісти
снова индусов кошмарят на бабки
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16.10.2020 13:23 Відповісти
А хтось зелений обіцяв що СБУ не буде займатися "економічними злочинами". Простіше сказати, вимагати гроші.
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16.10.2020 13:26 Відповісти
Еще при порошенко щемить серьезно начали, ахметов руководствуется пунктом - не вернуть свое это слабость.
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16.10.2020 13:52 Відповісти
Пруф буде?
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16.10.2020 14:00 Відповісти
Нет. Это инсайд от администрации предприятия еще во времена порошенка. Индус вроде решил что серьезно тут бороться не будет, а там кто его знает.
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16.10.2020 14:09 Відповісти
Вірю. Кожному твоєму слову вірю.

Ходи здоровий, хай щастить.
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16.10.2020 14:12 Відповісти
дивно, а Індус про це знає
Особливо він точно доводив свою позицію до "администрации" ...
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16.10.2020 14:14 Відповісти
Да что-то так защемили, что он себя чувствует всё свободнее и вольнее. Скоро устроит государство в государство со своими законами.
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16.10.2020 15:12 Відповісти
Так они и сами не против. Им проще договориться, чем реально модернизировать производство. А все эти проверки способ как раз-таки отбелить себя.
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16.10.2020 15:11 Відповісти
Конкурента нафіг.
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16.10.2020 13:24 Відповісти
Давай,зелень-отожми у индусов комбинат в пользу бени или ахметки. Копать дно,так с размахом.
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16.10.2020 13:25 Відповісти
Не отожмет зелень комбинат. Проще корову доить постоянно, чем один раз котлет нажраться. Видимо юристы индуса не расчитали аппетитов новых лиц во власти. А я давно говорил, что ЗЕленые - это как беспредельщики 90-х - ничего святого не имеют.
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16.10.2020 19:20 Відповісти
СБУ-личная охрана Коломойского. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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16.10.2020 13:28 Відповісти
Няни ,Няни идут
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16.10.2020 13:30 Відповісти
" а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланова С. В. № 14247/6/99-00-08-05-"
А спалили они его давно. И ЧТО?
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16.10.2020 13:49 Відповісти
ідіоти, а прийдуть одразу з інвест-нянями, чи без?
А на заводі Коломойського, який поруч -- так само, чи там все добре?

Все роблять для того, щоб стало гірше для бізнеса.
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16.10.2020 14:12 Відповісти
С Коломойским они просто договорились ещё на этапе выборов, с индусом договор обновляют каждый год, а так всё то же самое)
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16.10.2020 15:13 Відповісти
обрали ж ЗЕ -- всі щасливі.
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16.10.2020 15:17 Відповісти
Няней не будет. Ни одна уважающая себя няня не прийдет в Украину. Кому захочется заплатить бабла за то, чтоб тебя отымели по полной и неоднократно, а потом и ограбили?)))
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16.10.2020 19:22 Відповісти
И тут бы повозмущаться, что щимят инвестора, но на практике все мы помним, что все эти обыски заканчиваются договорняками, а "инвестор" продолжает травить город и его жителей, выплачивая мизерные зарплаты.
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16.10.2020 15:08 Відповісти
Суддя вже став 18 олігархом? ********* з баблом мабуть на дачі сховав. СБУ - ау! Може завітаєте до судді і його помічників перед дальньою поїздкою до Арселормітал? Однокласник президента захотів стати владикою мітала?
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16.10.2020 15:09 Відповісти
индуса в индію. Там як раз для злодійської нації море разливанное. Правда бабок СБУ зібє по мелочи, бо індус може загнати Ігоря Валерійовича за Можайські гори, не та вагова категорія, індус постійно грає на пониження, завдає збіитків як Ігорю Валерійовичу, так і Ренату Леонідовичу.(бикує).Інвестняня просто гонить пургу. Чихав індус на Баканова та на ЗВА. дапсть там пару десятків лямов та і відчепляться.
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16.10.2020 15:10 Відповісти
Все це робится на замовлення олігархів і хто в цю корупційну олігархічну країну ,з прогнившими олігархічними суддами прийде з інвестиціями ?
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16.10.2020 15:16 Відповісти
Интересно на сколько теперь индуса раскрутят? В прошлый раз он уже собирался активы выводить и даже грозился шахты позакрывать к едреней фене. Что будет в этот раз?
Плохо то, что наши придурки провластные не понимают того, что если индус закроет производство, то это не значит что они его заберут.))) Клоуны они и есть...
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16.10.2020 19:25 Відповісти
 
 