Суд постановив дозволити СБУ провести обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг", - ЗМІ

13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д.О. прийняв рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Правоохоронці звинувачують компанію в ухилянні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в тексті постанови суду, яке є в розпорядженні редакції УНІАН.

















"Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за місцем знаходження ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, який належить на праві власності "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, а саме: оригінал рішення голови ДПС України Верланова С. О. № 14247/6/99-00-08-05-03 від 23.12.2019 про результати розгляду скарги ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" № 851/12-71 від 25.10.2019", - йдеться в ухвалі суду.

Також у документі зазначено, що строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення. Вона дає право на проникнення до приміщення лише один раз.



"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.



