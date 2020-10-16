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Новини Коронавірус і карантин
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Волонтери з "Безпечного вибору" ініціювали збір масок для киян від кандидатів у мери Києва

Волонтери з

Активісти та волонтери, які об’єдналися у Волонтерську ініціативу "Безпечний вибір", закликали кандидатів у мери Києва допомогти забезпечити медичними масками киян, які прийдуть на виборчі дільниці.

Про це вони на заявили на пресконференції в ІА "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На пресконференції було оприлюднено листа, який надіслано усім учасникам мерських виборів у Києві, із закликом підтримати ініціативу волонтерів "Безпечні вибори" та допомогти забезпечити усіх киян масками під час голосування.

"Ми вирішили зробити вибори більш безпечними та забезпечити громадян, які підуть на вибори, масками – у разі, якщо вони їх забудуть. Це наша громадська ініціатива і ми звертаємось до кожного кандидата в мери: допоможіть, давайте зробимо все можливе щоб ми могли по максимуму забезпечити громадян", – зазначила волонтер і співзасновниця ініціативи "Безпечний вибір" Ольга Клиновська

За словами представників ініціативи, акція буде не політичною.

"Наша ініціатива реалізується без жодної політичної агітації. Кандидати можуть допомогти нам або надіславши кошти, або виготовивши маски за нашим шаблоном. Ми маємо бути впевнені що це не буде агітація, а що це будуть маски, які погоджені нами і які ми будемо розповсюджувати в день голосування", – повідомила Ольга Клиновська

Як зазначають у "Безпечному виборі", вони вже зараз готові забезпечити масками і волонтерами близько 100 з 1000 виборчих дільниць Києва.

Автор: 

голосування (484) карантин (18172) маска (157) місцеві вибори (1366) волонтери (1328) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+1
Цікаво чи закладені в кошторис виборів витрати на маски та антисептик? А якщо не закладені то чому і ким? Масками на виборчих дільницях потрібно забезпечувати безкоштовно. Потрібно роздавати маски по 10-20 шт. кожному виборцю щоб люди приходили голосувати!
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16.10.2020 13:33
+1
Спасибо на этом.
В других столицах на остановках стоят давно автоматы - маска где-то 3 грн, перчатки - 1 грн, рукомойники с антисептиком, в метро ик-излучатели.
Но киевляне имеют мера с отбитыми мозгами, которому это тяжело.
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16.10.2020 13:44
+1
Звісно закладені ! Але гроші вже вкрали .
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16.10.2020 14:17
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Цікаво чи закладені в кошторис виборів витрати на маски та антисептик? А якщо не закладені то чому і ким? Масками на виборчих дільницях потрібно забезпечувати безкоштовно. Потрібно роздавати маски по 10-20 шт. кожному виборцю щоб люди приходили голосувати!
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16.10.2020 13:33 Відповісти
Чего все стонут с этими масками? Их валом. Дефицита нет. Цена копейки. Многоразовая в крайнем случае 30 грн...
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16.10.2020 14:09 Відповісти
Ви це пенсіонерам розкажіть .
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16.10.2020 14:14 Відповісти
Звісно закладені ! Але гроші вже вкрали .
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16.10.2020 14:17 Відповісти
Підла істото під чужим ніком, буду відправити у спам усі твої повідомлення.
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16.10.2020 15:42 Відповісти
Кожному своє. Хтось формулює свої думки, намагається відстояти свою позицію. А хтось тупо тисне кнопку СПАМ.
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16.10.2020 15:49 Відповісти
Ти тут пишеш під чужим нікнеймом, тож не ставай у позу лицаря, якого образили.
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16.10.2020 17:11 Відповісти
ИДЕЯ ДЛЯ ВОВКИ- волонтеров этих с масками поставить на опросник от НЕлоха
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16.10.2020 13:34 Відповісти
Жмоти. Даю підказку. Роздавати смартфони. Кожному!
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16.10.2020 13:36 Відповісти
Спасибо на этом.
В других столицах на остановках стоят давно автоматы - маска где-то 3 грн, перчатки - 1 грн, рукомойники с антисептиком, в метро ик-излучатели.
Но киевляне имеют мера с отбитыми мозгами, которому это тяжело.
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16.10.2020 13:44 Відповісти
Чому лише для киян ? В інших містах не люди ?
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16.10.2020 14:15 Відповісти
Читай выше - у киевлян мер с особыми умственными способностями, приходится задействовать волонтеров.
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16.10.2020 14:29 Відповісти
 
 