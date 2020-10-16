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МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
У "червоній" зоні опинилися 44 країни, в тому числі: Ізраїль, Франція, Бельгія, Нідерланди, США, Велика Британія, Румунія, Словаччина та Швейцарія.
У списку "зелених" країн перебувають 149 країн, серед них: Грузія, Угорщина, Польща, Росія, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Литва, Болгарія.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 176,5 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.
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Kessirman 54
показати весь коментар16.10.2020 13:55 Відповісти Мені подобається 0
Георгий Иванов #118601
показати весь коментар16.10.2020 14:22 Відповісти Мені подобається 0
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