МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні опинилися 44 країни, в тому числі: Ізраїль, Франція, Бельгія, Нідерланди, США, Велика Британія, Румунія, Словаччина та Швейцарія.

У списку "зелених" країн перебувають 149 країн, серед них: Грузія, Угорщина, Польща, Росія, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Литва, Болгарія.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 176,5 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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