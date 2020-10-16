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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив список країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні опинилися 44 країни, в тому числі: Ізраїль, Франція, Бельгія, Нідерланди, США, Велика Британія, Румунія, Словаччина та Швейцарія.

У списку "зелених" країн перебувають 149 країн, серед них: Грузія, Угорщина, Польща, Росія, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Литва, Болгарія.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 176,5 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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МОЗ оновив список країн червоної і зеленої зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

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карантин (18172) МОЗ (5390) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И шо это меняет? Если ничего не предпринимать, то это напрасный труд. А что может предпринять безмозглая власть, ничего, они в штопоре. Летать то не научились.
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16.10.2020 13:55 Відповісти
Хорошо, что страны -"миллиардеры" - Китай, Индия, Пакистан относятся к зеленой зоне.Да и мрущими, как мухи итальянцами перестанут пугать!
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16.10.2020 14:22 Відповісти
 
 