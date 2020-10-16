Радник президента Устенко про затримку траншу від МВФ: Є ціла низка технічних проблем, що стосуються Держбюджету-2021

Паузи у співпраці з МВФ немає, всі переговори ведуться, і міністр фінансів на постійному зв'язку, і глава Нацбанку, і прем'єр-міністр.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24",про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Триває постійний робочий процес. Не можна все винести в публічну площину щодо переговорів. Але точно можна сказати, що ми не на паузі. Ми досі не отримали транш, тому що є цілий ряд технічних проблем, які необхідно вирішити, в тому числі тих, що стосуються державного бюджету на наступний рік. Тому є велика увага до бюджету та корегувань, які в ньому робляться", - зазначив радник глави держави.

Також, за словами Устенка, є й інші причини, через які Україна не може отримати транш швидше.

"Що стосується іншої частини порядку денного, вона не має прямого економічного змісту, але впливає на можливість швидкого отримання спочатку місії від МВФ, а потім вже траншу - це зміни, які будуть з антикорупційними українськими відомствами. Там теж йде нормальний логічний процес", - сказав радник Зеленського.

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