Радник президента Устенко про затримку траншу від МВФ: Є ціла низка технічних проблем, що стосуються Держбюджету-2021
Паузи у співпраці з МВФ немає, всі переговори ведуться, і міністр фінансів на постійному зв'язку, і глава Нацбанку, і прем'єр-міністр.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24",про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
"Триває постійний робочий процес. Не можна все винести в публічну площину щодо переговорів. Але точно можна сказати, що ми не на паузі. Ми досі не отримали транш, тому що є цілий ряд технічних проблем, які необхідно вирішити, в тому числі тих, що стосуються державного бюджету на наступний рік. Тому є велика увага до бюджету та корегувань, які в ньому робляться", - зазначив радник глави держави.
Також, за словами Устенка, є й інші причини, через які Україна не може отримати транш швидше.
"Що стосується іншої частини порядку денного, вона не має прямого економічного змісту, але впливає на можливість швидкого отримання спочатку місії від МВФ, а потім вже траншу - це зміни, які будуть з антикорупційними українськими відомствами. Там теж йде нормальний логічний процес", - сказав радник Зеленського.
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да , да именно технические проблемы: нулем больше или меньше.Зелень видно так спланировала бюджет, что МВФ хочет сказать идите на х.., но культура не позволяет
Як стало відомо НВ Бізнес, західні кредитори поставили умову Україні, що для незалежності НБУ не можна знімати решти членів правління Катерину Рожкову і Дмитра Сологуба.
У разі звільнення з посади першого заступника глави НБУ Рожкової, з НБУ також звільнять голову Ради НБУ Богдана Данилишина, представивши його ініціатором і винним в цьому рішенні.
«В ході проведення за останні кілька днів широкомасштабних переговорів з МВФ про незалежність НБУ, напередодні винесення питання про звільнення Рожкової, учасники переговорів зрозуміли, що Данилишин може стати розмінною монетою з МВФ після ухвалення Радою НБУ такого рішення.
Після прийняття цього рішення Данилишина можуть зробити винуватим », - повідомив НВ Бізнес обізнане джерело близьке до відповідного переговорного процесу. Також разом з Данилишиним, МВФ вважає за необхідне вивести з Ради НБУ, Віталія Шапрана, що нещодавно відзначився.Як уточнило джерело НВ Бізнес, 16 жовтня на порядку Ради НБУ буде винесено питання про звільнення Катерини Рожкової. «100% збираються ставити на голосування», - уточнив він.
Нагадаємо, що Рада НБУ 2 жовтня прийняла рішення оголосити догану і висловити недовіру заступникам голови НБУ Катерині Рожкової і Дмитру Сологубу.
Голова НБУ Кирило Шевченко голосував «за». Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що «в лихих дев'яностих деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку».
8 жовтня постійний представник МВФ Йоста Люнгман зробив офіційну заяву, в якій наголосив, що «забезпечення відповідальності правління НБУ має здійснюватися відповідно до принципів управління Національним банком».
Слідом за представництвом МВФ догани Рожкової і Сологубу засудили і в посольстві США в Києві і ЄС. Незалежність НБУ є один з основних пунктів меморандуму МВФ і України.
Як відомо, Богдан Данилишин є лояльним до Коломойського і Боголюбова. Проти останніх ФБР в США веде розслідування про відмивання коштів. Раніше Данилишин заявляв про необхідність конструктивного діалогу з колишніми власниками ПриватБанку.
Відзначимо, що екс-міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин раніше знаходився в списку розшукуваних на сайті Інтерполу. Сам же Коломойський публічно висловлювався проти того, щоб Рожкова працювала в НБУ.