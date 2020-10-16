У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов

В Харкові заявили, що школи продовжать працювати і не підуть на канікули достроково, незважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За постановою Кабінету Міністрів і за вчорашнім засіданням (Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ІФ), шкіл нам не наказано закривати взагалі, тому вони як працювали, так і працюють... Канікули розпочинатимуться за розкладом, якщо не буде жодних інших нормативно-правових документів, що зобов'язують нас закрити школи раніше", - сказав Терехов.

Водночас він зазначив, що якщо батьки не хочуть вести дітей до шкіл, вони можуть цього не робити.

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"Ми наполягати не будемо з урахуванням епідеміологічної ситуації", - сказав Терехов.

Він зазначив також, що спортклуби зможуть продовжити працювати за умови дотримання всіх карантинних обмежень та санітарних вимог (масковий режим, соціальна дистанція, наявність дезінфікувальних засобів тощо).