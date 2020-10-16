У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов
В Харкові заявили, що школи продовжать працювати і не підуть на канікули достроково, незважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони.
Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За постановою Кабінету Міністрів і за вчорашнім засіданням (Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ІФ), шкіл нам не наказано закривати взагалі, тому вони як працювали, так і працюють... Канікули розпочинатимуться за розкладом, якщо не буде жодних інших нормативно-правових документів, що зобов'язують нас закрити школи раніше", - сказав Терехов.
Водночас він зазначив, що якщо батьки не хочуть вести дітей до шкіл, вони можуть цього не робити.
"Ми наполягати не будемо з урахуванням епідеміологічної ситуації", - сказав Терехов.
Він зазначив також, що спортклуби зможуть продовжити працювати за умови дотримання всіх карантинних обмежень та санітарних вимог (масковий режим, соціальна дистанція, наявність дезінфікувальних засобів тощо).
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Из РФ сообщают о том, как происходит вакцинация их вакциной . Пишут, что проходит она в два этапа и после первой прививки никаких заметных эффектов, в том числе и побочных - не замечено. Но спустя неделю тест не показал никакого присутствия антител. То есть, эффект - нулевой.
С учетом того, что кроме россиян никто не решается запустить вакцины к массовому применению, хотя они есть, причем - давно, уже более десятка, здравомыслящие специалисты не могут на это пойти по нескольким причинам и главная из них - отсутствие ясности в том, насколько она имеет долгосрочный эффект. Ведь люди привыкли к тому, что после прививки можно вычеркнуть данную угрозу из своего личного списка. В итоге, они перестают соблюдать элементарные меры безопасности и «эта песня хороша, начинай сначала».