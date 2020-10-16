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Новини Коронавірус і карантин
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У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов

У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри

В Харкові заявили, що школи продовжать працювати і не підуть на канікули достроково, незважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За постановою Кабінету Міністрів і за вчорашнім засіданням (Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ІФ), шкіл нам не наказано закривати взагалі, тому вони як працювали, так і працюють... Канікули розпочинатимуться за розкладом, якщо не буде жодних інших нормативно-правових документів, що зобов'язують нас закрити школи раніше", - сказав Терехов.

Водночас він зазначив, що якщо батьки не хочуть вести дітей до шкіл, вони можуть цього не робити.

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"Ми наполягати не будемо з урахуванням епідеміологічної ситуації", - сказав Терехов.

Він зазначив також, що спортклуби зможуть продовжити працювати за умови дотримання всіх карантинних обмежень та санітарних вимог (масковий режим, соціальна дистанція, наявність дезінфікувальних засобів тощо).

Автор: 

карантин (18172) Харків (5563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Было ба хорошо, чтобы родители, у которых дети заболеют во время этой "учебы", подали на него в суд
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16.10.2020 14:07
+4
В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6296
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16.10.2020 14:04
+3
Губернатор Кучер має втрутитись в ситуацію і примусити поліцію відкривати кримінальні провадження на всіх директорів шкіл та навчальних закладів в яких будуть випадки зараження коронавірусом! Зміни в кримінальний кодекс дозволяють поліції відкривати кримінальні провадження, а губернатор має право вимагати від поліції реагувати на кожен випадок захворювання в навчальних закладах!
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16.10.2020 14:08
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В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6296
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16.10.2020 14:04 Відповісти
Губернатор Кучер має втрутитись в ситуацію і примусити поліцію відкривати кримінальні провадження на всіх директорів шкіл та навчальних закладів в яких будуть випадки зараження коронавірусом! Зміни в кримінальний кодекс дозволяють поліції відкривати кримінальні провадження, а губернатор має право вимагати від поліції реагувати на кожен випадок захворювання в навчальних закладах!
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16.10.2020 14:08 Відповісти
мало того, наличие "красной зоны" прямо предусматривает это, так же, как и остановку транспорта
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net https://ukranews.com/upload/news/2020/10/05/5f7b58a5a1cfb------------------------------------_1200.jpg?v=1 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 7082 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 7129
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16.10.2020 16:03 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 6468 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 3833
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16.10.2020 16:04 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. Декан географічного Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослав


https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/ У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 2001
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16.10.2020 16:05 Відповісти
...ляшенко, а что по этому поводу думает твой младший брат по разуму?
В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6259
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16.10.2020 14:13 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, заразившись у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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16.10.2020 15:58 Відповісти
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Дебилы, блин!!!
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16.10.2020 14:07 Відповісти
Было ба хорошо, чтобы родители, у которых дети заболеют во время этой "учебы", подали на него в суд
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16.10.2020 14:07 Відповісти
чтобы он оплатил им лечение из своего кармана
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16.10.2020 14:09 Відповісти
У нас одна зона, ЧЕРНАЯ.
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Смотря для кого. Такие, как кернес и тереховы в особой зоне
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16.10.2020 14:11 Відповісти
А Кучер в какой?
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16.10.2020 14:52 Відповісти
Ковидную заразу только так и можно уничтожить. Перестать с ней бороться шоб продажность ковидных была видна.
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16.10.2020 14:26 Відповісти
Варіант ні..уя не робити -вакцинуватись рашистським Спутніком 5 )))

Из РФ сообщают о том, как происходит вакцинация их вакциной . Пишут, что проходит она в два этапа и после первой прививки никаких заметных эффектов, в том числе и побочных - не замечено. Но спустя неделю тест не показал никакого присутствия антител. То есть, эффект - нулевой.


С учетом того, что кроме россиян никто не решается запустить вакцины к массовому применению, хотя они есть, причем - давно, уже более десятка, здравомыслящие специалисты не могут на это пойти по нескольким причинам и главная из них - отсутствие ясности в том, насколько она имеет долгосрочный эффект. Ведь люди привыкли к тому, что после прививки можно вычеркнуть данную угрозу из своего личного списка. В итоге, они перестают соблюдать элементарные меры безопасности и «эта песня хороша, начинай сначала».
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16.10.2020 15:22 Відповісти
Юра, вы как всегда правы
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16.10.2020 14:39 Відповісти
Еще один дятел в лице мэра (на этот раз и.о.). Надо для них на Лукьяновке отдельную камеру выделить.
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16.10.2020 14:46 Відповісти
Харьков снова красный ( не в смысле зоны карантина)... Так скоро получим ХНР...
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16.10.2020 14:51 Відповісти
Ось же мерзотники. Помітив, чим східніше, тим дебільніша та кримінальніша влада: Харків, Одеса - одні бандюки! Про вчителів ви подумали? Чи вже дають їм хоч би одну маску на день, а не на місяць? Чи застрахували життя педагогів? Чи кожен тиждень роблять їм тести? Чи класи не переповнені? Мені страшно уявити, що буде незабаром.
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16.10.2020 15:55 Відповісти
 
 