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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь оголосила Тіхановську в розшук за заклики до повалення конституційного ладу

Білорусь оголосила екскандидатку в президенти Світлану Тіхановську в міждержавний розшук за заклик до повалення конституційного ладу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це повідомили в МВС РФ.

Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років колонії.

Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Тіхановська була оголошена в розшук на території РФ.

Як уточнили в МВС РФ, кримінальних справ проти неї в Росії не порушувалося, а в розшуку вона перебуває відповідно до договорів про допомогу між Москвою і Мінськом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська планує візит в Україну після місцевих виборів

Автор: 

Білорусь (7925) МВС рф (64) розшук (650) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+4
Вчера Тихановская провела переговоры с главой МИД Канады. Договорились усиливать давление на режим по всем направлениям.
Коалиция путиноидов, лукашистов и полезных украинских идиотов в ответ пытается забрасывать гуаном на страницах Цензора.
Пока только Тихановскую - Канаду побаиваются.
Эпическое противостояние...
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16.10.2020 14:47
+3
Какого какого строя? Конституционного? Да на Беларашке Конституции уже давно не существует. Лука и его банда спустили ее в унитаз
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16.10.2020 14:34
+2
Ей и в Литве хорошо. Там НАТО
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16.10.2020 14:13
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16.10.2020 14:07 Відповісти
ну да, а тим часом пощекотали бацьке нервишки , шобы раз и навсегда, даже своему Колюне заказал, быть с кремлядью посговорчивее.
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Беларусь объявила? Или фюрерок картошечный
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16.10.2020 14:38 Відповісти
А ГРУшницу-свету еще и спихнут зебикам, шобы "спрятали" от бацьки.
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16.10.2020 14:12 Відповісти
Ей и в Литве хорошо. Там НАТО
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16.10.2020 14:13 Відповісти
Запасаемся попкорном. Чекаемо от пыни новый мультсериал "прикрытие"
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16.10.2020 14:15 Відповісти
ГБнявый, ты чего раздухарился? Методичку и аванс получил! Рвешь очко за агрофюрера? Смотри, порвешь пердачок, ябатько!
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16.10.2020 14:32 Відповісти
Как всегда , лахта палится...
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16.10.2020 17:44 Відповісти
ну приехала бы сама и сдалась. поставил мелкого ***** в неудобную позу )) все бы глянули, как бы он выкручивался, получив от неё такой букет в подарок )
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16.10.2020 14:11 Відповісти
Хорошо бы деньги вернуть, что ей Лукашенко дал. Тогда возможно и под амнистию попасть.
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16.10.2020 14:11 Відповісти
та навряд ли. Ей же на Западе на что-то жить то нужно, хотя она и не безбедная(на развлекательном бизнесе).
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16.10.2020 14:14 Відповісти
Imejet ona deneg neprezyvajte za nejio i za bezapasnost ejio toze nenado perezyvat tut ejio oxraniajet kak sledujet.
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16.10.2020 14:22 Відповісти
Ты уже весь свой огород убрал?
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16.10.2020 14:14 Відповісти
Ну да.
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16.10.2020 14:21 Відповісти
Ступай на хутор одуванчики заготавливать.
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16.10.2020 14:19 Відповісти
Ты с бодуна всё спутал. Это куйло луке бабло дало
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16.10.2020 14:21 Відповісти
Он ей дал 15 тыс. Она его за это обнимала-целовала. Но это народные деньги, пусть народу и возвращает, а не профукивает на наряды и поездки.
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16.10.2020 14:27 Відповісти
Ох уж эти эротические фантазии старого агрофюрера
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16.10.2020 14:31 Відповісти
Исчо один ГБнявый, и тоже раздухарился? Методичку и аванс получил! Рвешь очко за агрофюрера? Смотри, порвешь пердачок, ябатько! Білорусь оголосила Тіхановську в розшук за заклики до повалення конституційного ладу - Цензор.НЕТ 6532
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16.10.2020 14:35 Відповісти
Э не, все наоборот. Лукашенко украл у ее мужа 900 тыс. долларов (якобы нашли за диваном при третьем обыске и конфисковали), а ей якобы отдал 15 тыс. долларов, чтобы она выехала из Беларуси.
Итого Лукашенко остался должен Тихановской и ее сидящему в СИЗО мужу 885 тысяч долларов, с его же слов и из официальных документов. Так когда он собирается возвращать Тихановской почти миллион долларов?
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16.10.2020 14:38 Відповісти
Тихановские сами отказались от 900 тыс долларов, мол подкинули враги с целью очернить(светлое и доброе имя).
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16.10.2020 14:42 Відповісти
сам видел, как отказывались?
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16.10.2020 14:52 Відповісти
Сам лично не видел, но читал на всех оппозиционных форумах.Так что деньги от иностранных разведок(скорее всего российских) пошли на благие дела.
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16.10.2020 14:59 Відповісти
как и все диктаторы в конце своей жизни, Лукашенко был невероятно труслив, интелектуально посредственен, и непроизвольно мочеиспускался при слове "оппозиция"..
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16.10.2020 14:14 Відповісти
В Беларуси все в розыске, кто с белой повязкой на руке, или держит в кармане БЧБ флаг, при диктатуре, оно так.
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16.10.2020 14:15 Відповісти
А говорят , шо у вас белоповязочники закончились? Остались одни инвалиды?
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16.10.2020 14:17 Відповісти
Нет, не закончились, это только начало, у всех уже их хватает, скоро будем валить ЯБАТЕК, и это конкретно начнётся 25-го октября, а потом уже и демократия не за горами.
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16.10.2020 14:34 Відповісти
Боже ж мій! Вчора опозиційний (!) Бєлсат ТВ показував сільських білорусів-пенсіонерів і білоруські села -- вони не гірші, ніж польські, а порядок і дороги, як у Франції. І ніде, ніхто не скаржиться на бідність. А які міста! Які ******* будови, дороги, тротуари, інфраструктура і порядок, якого ще в ЄС треба пошукати. В ссср Білорусія і Молдавія першими пішли на хозрасчет і тоді ці дві республіки потерпіли -- в Молдавії розпочали війну, а Білорусію почали давити. Тепер, щоб змусити Лукашенка повернути курс, який почав хитатися на Захід, Москва підрядила тіхановських-провокаторів, щоб зруйнувати там затишне життя.
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16.10.2020 15:04 Відповісти
Троллей не разумеем.
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16.10.2020 15:21 Відповісти
Чего же вы, омоновцы, маски не снимаете, если только инвалиды остались? Ссыкотно? )))
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16.10.2020 14:34 Відповісти
Да-а, українським бідним інвалідам до білоруських далеко, видно і по одягу, і по візках. Одне слово, білоруси розжиріли, і їм бракувало революції з квіточками і білими браслетами.
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16.10.2020 19:49 Відповісти
Тысячи остались дома, не имкя возможности выйти из необорудованного дома, доехать на не приспособленном об. транспорте, боясь, что даже единственный удар дубинкой гестаповца, может стать для них смертельным!
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19.10.2020 09:23 Відповісти
С таким чмом, как Таракан, бархатные революции не канают.
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16.10.2020 14:27 Відповісти
"за призывы к свержению конституционного самостроя"
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16.10.2020 14:17 Відповісти
Тю, и придумаете такое ... Сменить шило на мыло с той же клятвой пыне на пятиконечной звезде - и где здесь свержение конституционного строя? ...ХМЫ...
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16.10.2020 14:21 Відповісти
Скорее "за призывы к свержение неконституционного строя"
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16.10.2020 14:24 Відповісти
ДА, бацьку пыня подопустил. Ща у бацьки - взгляд ягненка, отбившегося от стада.
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16.10.2020 14:24 Відповісти
Ne Belorus objavila rozyzk a xunta kotoruju nikto neprizinajiot v mire kak legativnuju vlast.Oni nikto stob tut ukazyvali
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16.10.2020 14:26 Відповісти
Pataisau, - NIČTO. Nikto govoriat o liudinax.
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21.10.2020 00:08 Відповісти
Еще одна ревалюционерка. Савченко посадили за то же самое)

Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя - Цензор.НЕТ 6620
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16.10.2020 14:30 Відповісти
Какого какого строя? Конституционного? Да на Беларашке Конституции уже давно не существует. Лука и его банда спустили ее в унитаз
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16.10.2020 14:34 Відповісти
Вчера Тихановская провела переговоры с главой МИД Канады. Договорились усиливать давление на режим по всем направлениям.
Коалиция путиноидов, лукашистов и полезных украинских идиотов в ответ пытается забрасывать гуаном на страницах Цензора.
Пока только Тихановскую - Канаду побаиваются.
Эпическое противостояние...
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16.10.2020 14:47 Відповісти
Канада далеко, а тіхановська чума з революцією під боком. Через цю дурну бабу може прийти війна з півночі до нас.
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16.10.2020 19:55 Відповісти
Одна неточность - НЕ конституционного строя.
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16.10.2020 14:49 Відповісти
А шо цара-самозванца ещё кто то воспринимает в мире?А запамятовал, Рашка, Венесуэла , Сев.Корея . Твоей банде лукавый понапряжней будет границы родного колхоза покидать, скоро в списки международных преступников будете изучать, что бы в Монголию поехать.
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16.10.2020 15:13 Відповісти
Ну, що ж! Білоруси скуштують і демократії, будуть згадувати бацьку, як солодкий сон.
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16.10.2020 16:41 Відповісти
Они что, больные на голову? Их избивали , у них украли выборы, их унизили- а они будут 'згадувати, як солодкий сон' ?
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16.10.2020 18:53 Відповісти
Ой! "...Ізбівалі, унізілі, укралі вибори", а скільки квіточок на те пішло, і жодна не впала під ноги. Молодці, але вони ще не поховали 15 тисяч синів, як наші матері. Їм ще не спарювали животи за національну мову, не палили села і людей...
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16.10.2020 20:15 Відповісти
Это неконституционно! На беларусщине вообще никакого строя нет.
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16.10.2020 17:03 Відповісти
Це про Україну?
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16.10.2020 20:03 Відповісти
Какаяразніца?
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16.10.2020 20:10 Відповісти
Мало того,что украло выборы у белорусов,так ещё и атакует.
Агония не отменяется, но затягивается.
На что рассчитывает президент ОМОНа - понятно, на то, что белорусам 'надоест бунтовать' и победит не родившееся гражданское общество , а Кащей, вцепившийся в зарождающуюся новую жизнь . Понятно, что Кащей сдохнет, но хотелось бы поскорее на это посмотреть
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16.10.2020 18:48 Відповісти
межгалактический розыск между чем и чем- картошечной галактикой и альфа парашей...
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16.10.2020 20:29 Відповісти
да уж.
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16.10.2020 22:42 Відповісти
 
 