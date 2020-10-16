Білорусь оголосила Тіхановську в розшук за заклики до повалення конституційного ладу

Білорусь оголосила екскандидатку в президенти Світлану Тіхановську в міждержавний розшук за заклик до повалення конституційного ладу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це повідомили в МВС РФ.

Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років колонії.

Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Тіхановська була оголошена в розшук на території РФ.

Як уточнили в МВС РФ, кримінальних справ проти неї в Росії не порушувалося, а в розшуку вона перебуває відповідно до договорів про допомогу між Москвою і Мінськом.

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