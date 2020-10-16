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Білорусь оголосила Тіхановську в розшук за заклики до повалення конституційного ладу
Білорусь оголосила екскандидатку в президенти Світлану Тіхановську в міждержавний розшук за заклик до повалення конституційного ладу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це повідомили в МВС РФ.
Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років колонії.
Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Тіхановська була оголошена в розшук на території РФ.
Як уточнили в МВС РФ, кримінальних справ проти неї в Росії не порушувалося, а в розшуку вона перебуває відповідно до договорів про допомогу між Москвою і Мінськом.
Топ коментарі
+4 Вiктар BY
показати весь коментар16.10.2020 14:47
+3 ALEX SUROVV
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+2 Кофейок
показати весь коментар16.10.2020 14:13
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Итого Лукашенко остался должен Тихановской и ее сидящему в СИЗО мужу 885 тысяч долларов, с его же слов и из официальных документов. Так когда он собирается возвращать Тихановской почти миллион долларов?
Коалиция путиноидов, лукашистов и полезных украинских идиотов в ответ пытается забрасывать гуаном на страницах Цензора.
Пока только Тихановскую - Канаду побаиваются.
Эпическое противостояние...
Агония не отменяется, но затягивается.
На что рассчитывает президент ОМОНа - понятно, на то, что белорусам 'надоест бунтовать' и победит не родившееся гражданское общество , а Кащей, вцепившийся в зарождающуюся новую жизнь . Понятно, что Кащей сдохнет, но хотелось бы поскорее на это посмотреть