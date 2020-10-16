У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулася маршрутка з 18 пасажирами: трьох людей госпіталізовано. ФОТО

В результаті ДТП у Запоріжжі постраждав водій автомобіля Mercedes Sprinter та двоє його пасажирів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорозской області.

Сьогодні, 16 жовтня, близько 9 години ранку до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна групу з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласного главку поліції, екіпаж патрульної поліції та лікарі.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську у Шевченківському районі, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження. Внаслідок чого відбулося перекидання маршрутного мікроавтобусу.

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Фото: сайт поліції

На момент аварії у салоні було 18 пасажирів. Водія мікроавтобусу та двох його пасажирів, особисті дані яких на даний час встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, життю постраждалих нічого не загрожує.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.