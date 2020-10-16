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Новини ДТП
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У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулася маршрутка з 18 пасажирами: трьох людей госпіталізовано. ФОТО

В результаті ДТП у Запоріжжі постраждав водій автомобіля Mercedes Sprinter та двоє його пасажирів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорозской області.

Сьогодні, 16 жовтня, близько 9 години ранку до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна групу з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласного главку поліції, екіпаж патрульної поліції та лікарі.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську у Шевченківському районі, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження. Внаслідок чого відбулося перекидання маршрутного мікроавтобусу.

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У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулася маршрутка з 18 пасажирами: трьох людей госпіталізовано 01
Фото: сайт поліції

На момент аварії у салоні було 18 пасажирів. Водія мікроавтобусу та двох його пасажирів, особисті дані яких на даний час встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, життю постраждалих нічого не загрожує.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.

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ДТП (4465) Запоріжжя (2258) маршрутки (346)


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Судя по тормозному пути, маршрутка двигалась со скоростью не более 50 км/ч.
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16.10.2020 14:18 Відповісти
Ну там такое место что особо разгонятся смысла нет.
Похоже "Шкода" решила вырулить с заправки.
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16.10.2020 14:47 Відповісти
Я фоткам вообще не удивился: выродок за рулём скотовозки вполне ожидаемо решил рискнуть жизнями полного салона пассажиров в попытке избежать столкновения. Пассажирам повезло, что скотовоз ещё и встречку не словил.
Для тех кто не понимает: в таких ситуациях единственно верное решение это тормозить, не покидая полосы. Причём тормозить не до упора, иначе ты пассажирам в салоне своим торможением можешь нанести больше вреда, чем само столкновение. Но т.к. за руль этих списанных грузовых шайтан арб обычно набирают худших представителей рода человеческого, то для них вполне естественно своё корыто ставить выше жизни и здоровья пассажиров.
Постоянно приходится пользоваться услугами этого жалкого подобия общественного транспорта за отсутствием альтернатив и я лютой ненавистью ненавижу маршртуки, их водителей и их владельцев.
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16.10.2020 15:53 Відповісти
Кстати, пассажирам на заметку - водитель маршрутки - это одна из немногих работ, куда довольно свободно набирают отсидевших. И их процент там очень большой.
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16.10.2020 15:55 Відповісти
Тут скорее "шкода" виновата. Похоже выезжала с заправки. Место там в этом плане нехорошее - деревья и кусты закрывают обзор. Хотя это конечно не повод нарушать.
Ну, а маршрутки и их водители это действительно мрак мрачный.
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16.10.2020 16:29 Відповісти
Конечно, изначально виновата шкода. Но водятел скотовозки своими преступными действиями из банального дтп мог сделать мясорубку с трупами. Просто повезло, что не было встречки.
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16.10.2020 17:11 Відповісти
В спринтере 11 мест для сидения. Откуда 18?
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16.10.2020 15:54 Відповісти
Счастливый ты человек видать, раз задаёшь такие вопросы. В Запорожье традиционно ужасная ситуация с ОТ и львиную долю перевозок выполняют такого рода скотовозки. Представляют из себя они грузовой спринтер, который был списан где то в Европе и куплен нашими перевозчиками по цене чуть выше лома. Потом этот адский тарантас пригоняется в Украину, кустарно переделывается под перевозку пассажиров с установкой 18 мест для "сидения" (да, кавычки не просто так). После этого списанная грузовая рухлядь возит тут людей десятилетиями. До упора, пока кузов и ходовая не сгнивает до такого состояния, что частые ремонты делают невыгодной эксплуатацию. И 18 "сидячих" мест по факту мало что значат т.к. типичная загрузка такого скотовоза утром и вечером составляет 25-30 человек.
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16.10.2020 16:07 Відповісти
Это у меня такой черный юмор. Я всё это вижу в любом городе.
Мы идем в ЕС (или делаем вид), там микроавтобусы вообще не относятся к общественному транспорту.
Для чего это делается? Что бы больше покупали личный транспорт!
Больше потребляют топлива, больше загрязняют воздух, больше потребляется лекарств, меньше живут.
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19.10.2020 09:15 Відповісти
 
 