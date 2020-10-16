У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулася маршрутка з 18 пасажирами: трьох людей госпіталізовано. ФОТО
В результаті ДТП у Запоріжжі постраждав водій автомобіля Mercedes Sprinter та двоє його пасажирів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорозской області.
Сьогодні, 16 жовтня, близько 9 години ранку до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна групу з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласного главку поліції, екіпаж патрульної поліції та лікарі.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську у Шевченківському районі, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження. Внаслідок чого відбулося перекидання маршрутного мікроавтобусу.
На момент аварії у салоні було 18 пасажирів. Водія мікроавтобусу та двох його пасажирів, особисті дані яких на даний час встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, життю постраждалих нічого не загрожує.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.
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Похоже "Шкода" решила вырулить с заправки.
Для тех кто не понимает: в таких ситуациях единственно верное решение это тормозить, не покидая полосы. Причём тормозить не до упора, иначе ты пассажирам в салоне своим торможением можешь нанести больше вреда, чем само столкновение. Но т.к. за руль этих списанных грузовых шайтан арб обычно набирают худших представителей рода человеческого, то для них вполне естественно своё корыто ставить выше жизни и здоровья пассажиров.
Постоянно приходится пользоваться услугами этого жалкого подобия общественного транспорта за отсутствием альтернатив и я лютой ненавистью ненавижу маршртуки, их водителей и их владельцев.
Ну, а маршрутки и их водители это действительно мрак мрачный.
Мы идем в ЕС (или делаем вид), там микроавтобусы вообще не относятся к общественному транспорту.
Для чего это делается? Что бы больше покупали личный транспорт!
Больше потребляют топлива, больше загрязняют воздух, больше потребляется лекарств, меньше живут.