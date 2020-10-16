Шмигаль доручив до 19 жовтня забезпечити виборчі дільниці засобами для проведення виборів у безпечних умовах

Премє’р-міністр Денис Шмигаль доручив до понеділка, 19 жовтня, забезпечити виборчі дільниці засобами індивідуального захисту для проведення місцевих виборів у безпечних умовах.

Як повідомляється на сайті уряду, Шмигаль спільно із секретарем РНБО Олексієм Даніловим 16 жовтня провів селекторну нараду з керівниками областей з приводу ситуації з поширенням COVID-19 на території України, передає Цензор.НЕТ.

Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що "уряд вчасно виділив кошти на комплекс заходів для безпечного проведення виборчого процесу, проте необхідно забезпечити тепер їх реалізацію".

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Шмигаль повідомив, що кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів.

"Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і вибори відбулись у безпечних умовах", - сказав прем'єр-міністр.

Крім того, Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову "в найкоротші терміни вирішити питання з довідками для забезпечення голосування хворих COVID-19, що перебувають на лікуванні вдома". А також доручив відповідальним особам проінформувати голів ОДА про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.