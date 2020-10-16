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Новини Коронавірус і карантин
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Попри потрапляння Полтави в "червону зону", роботу транспорту припиняти не будуть, - голова ОДА Синєгубов

Попри потрапляння Полтави в

У Полтаві, що перебуває в "червоній зоні" карантину, вирішили не забороняти роботу громадського транспорту.

Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тис. осіб - це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Що заборонено з понеділка, 19 жовтня: відвідування навчальних закладів (крім дошкільних освітніх установ), установ сфери культури, кінотеатрів, установ розважальної діяльності, установ соціального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов

За пропозицією ОДА залишається: регулярні і нерегулярні перевезення, робота кафе, ресторанів, ТРЦ (без розважальних функцій), закладів торговельного та побутового обслуговування населення.

"Ситуація буде переглянута на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться", - підсумував Синєгубов.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Полтава (554) транспорт (1390) Синєгубов Олег (857) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Большей глупости, чем остановка транспорта, придумать невозможно.
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16.10.2020 14:35
+2
Правильно, полностью тарнспорт запрещать не надо. Нужно оставить несколько маршрутов с конечными остановками возле больниц и городских кладбищ.
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16.10.2020 14:38
+2
Это еще тепло и относительно можно пешочком пройтись и не так тесно в маршруточке (Лично Я общественным транспортом не пользуюсь совсем), а вот похолодает, все оденут зимние курточки, и маршрутки будут набиваться как консервные банки и будут пассажири чхать и пердеть друг на друга, вот тогда начнется ад
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16.10.2020 14:41
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Большей глупости, чем остановка транспорта, придумать невозможно.
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16.10.2020 14:35 Відповісти
Они лишь выполняют задание своих хозяев. Подготовка к "большой перезагрузке" ("the great reset").
Повесят их. Прямо напротив Краезнавчего музея.
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16.10.2020 14:38 Відповісти
лучше снять новый фильм "Resident Evil. The Great Reset"
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16.10.2020 16:02 Відповісти
точно, уйдет на покой и будет снимать видосики)
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16.10.2020 16:41 Відповісти
Правильно, полностью тарнспорт запрещать не надо. Нужно оставить несколько маршрутов с конечными остановками возле больниц и городских кладбищ.
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16.10.2020 14:38 Відповісти
хороша пропозиція :

https://www.facebook.com/******** Попри потрапляння Полтави в "червону зону", роботу транспорту припиняти не будуть, - голова ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 4952

https://www.facebook.com/******** Павло Лук'янчук

А врачи бы сделали базу данных типа "Миротворца" и всех ублюдков, которые агитируют, что "вируса нет это все масоны" - аккуратно записывать, и потом, когда животное привезут в больницу - никакой медицинской помощи и на улицу. Если вируса нет - то тварь не от чего лечить. Пусть само лечится чем хочет, а кислород - пусть ему родственники рот в рот дышат.
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16.10.2020 15:35 Відповісти
Особенно в больших городах.
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16.10.2020 14:40 Відповісти
Заражаются, в основном, как раз, в транспорте
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16.10.2020 14:45 Відповісти
так в Полтаве половина в транспорте без масок, благо я на работу на своем авто езжу. А на базаре? всеобщий пофигизм.
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16.10.2020 15:09 Відповісти
Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.

Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
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16.10.2020 15:37 Відповісти
Это еще тепло и относительно можно пешочком пройтись и не так тесно в маршруточке (Лично Я общественным транспортом не пользуюсь совсем), а вот похолодает, все оденут зимние курточки, и маршрутки будут набиваться как консервные банки и будут пассажири чхать и пердеть друг на друга, вот тогда начнется ад
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16.10.2020 14:41 Відповісти
Даже, если и тепло, из одного конца города в другой, пешочком далековато
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16.10.2020 14:46 Відповісти
прочому доведено,що оптимальна для вірусу температура 4 градуси..Якраз у зимовій маршрутці...
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16.10.2020 15:38 Відповісти
Вот почему, когда в Москве правил украинец Леонид Ильич Брежнев, в Полтаве не было никаких пандемий, дурантинов, самоизоляций, масочных режимов, остановок транспорта и т.д. ?
Да и не только в Полтаве не было. Нигде не было вообще.
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16.10.2020 14:45 Відповісти
а также не было: масла, мяса, туалетной бумаги. То, что не было, элементарных человеских прав, таким как ты, говорить бесполезно...
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16.10.2020 15:32 Відповісти
Был искусственный дефицит, примерно с 1975 года, когда Леонид Ильич головкой поехал. Дефицит был создан очень просто: путём замораживания цен, в то время как была ползучая инфляция. Мяса не было в магазине по два рубля, но на базаре было по четыре. Молочные продукты в Полтаве всегда были в продаже, очень высокого качества.
И каких именно человеческих прав у меня не было ? Права на жильё ? На образование ? На медицину ? На свободное перемещение по всей стране ? Просветите, пожалуйста.
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16.10.2020 15:42 Відповісти
ага, 4 рубля, при зарплате медсестры ок. 80 рублей. говорю ж, бесполезно с такими как ты дам направление и комментарий к нему: открой такую штуку, как "общая декларация прав человека". вот этих как раз и не было. А теперь комментарий: советская юрисприденция вплоть до начала 90-х называли гражданские и политические права и свободы «буржуазной выдумкой», а поддерживали только права второго поколения - экономические, социальные и культурные. Т.е. "жорево" и "порево", которыми ты восхищаешься. попробывал сказать - "кпсс - какашка", и получил бы право на передвижение в рамках жилой и рабочей зоной, образование выше пту, если в в комсомол не поступил и пол руки, а не квартиру в хрущевке.
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16.10.2020 16:46 Відповісти
 
 