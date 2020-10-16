Попри потрапляння Полтави в "червону зону", роботу транспорту припиняти не будуть, - голова ОДА Синєгубов

У Полтаві, що перебуває в "червоній зоні" карантину, вирішили не забороняти роботу громадського транспорту.

Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тис. осіб - це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Що заборонено з понеділка, 19 жовтня: відвідування навчальних закладів (крім дошкільних освітніх установ), установ сфери культури, кінотеатрів, установ розважальної діяльності, установ соціального захисту.

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За пропозицією ОДА залишається: регулярні і нерегулярні перевезення, робота кафе, ресторанів, ТРЦ (без розважальних функцій), закладів торговельного та побутового обслуговування населення.

"Ситуація буде переглянута на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться", - підсумував Синєгубов.