Попри потрапляння Полтави в "червону зону", роботу транспорту припиняти не будуть, - голова ОДА Синєгубов
У Полтаві, що перебуває в "червоній зоні" карантину, вирішили не забороняти роботу громадського транспорту.
Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тис. осіб - це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків", - йдеться в повідомленні.
Що заборонено з понеділка, 19 жовтня: відвідування навчальних закладів (крім дошкільних освітніх установ), установ сфери культури, кінотеатрів, установ розважальної діяльності, установ соціального захисту.
За пропозицією ОДА залишається: регулярні і нерегулярні перевезення, робота кафе, ресторанів, ТРЦ (без розважальних функцій), закладів торговельного та побутового обслуговування населення.
"Ситуація буде переглянута на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться", - підсумував Синєгубов.
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https://www.facebook.com/******** Павло Лук'янчук
А врачи бы сделали базу данных типа "Миротворца" и всех ублюдков, которые агитируют, что "вируса нет это все масоны" - аккуратно записывать, и потом, когда животное привезут в больницу - никакой медицинской помощи и на улицу. Если вируса нет - то тварь не от чего лечить. Пусть само лечится чем хочет, а кислород - пусть ему родственники рот в рот дышат.
Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
Да и не только в Полтаве не было. Нигде не было вообще.
И каких именно человеческих прав у меня не было ? Права на жильё ? На образование ? На медицину ? На свободное перемещение по всей стране ? Просветите, пожалуйста.