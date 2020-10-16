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Новини Бюджет-2021
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Профільний комітет Ради не зміг розглянути проєкт Держбюджету-2021: не було кворуму

Профільний комітет Ради не зміг розглянути проєкт Держбюджету-2021: не було кворуму

Бюджетний комітет Верховної Ради не збирався для розгляду проєкту Держбюджету на 2021 рік. Не вистачило депутатів для початку засідання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Роман Каптєлов, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що глава комітету Юрій Арістов відкрив засідання й одразу ж закрив його через відсутність кворуму.

"Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірус, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо", - розповів Каптєлов.

Він також зазначив, що в проєкт подано понад 2300 поправок. Найближчим часом секретаріат Ради повинен назвати дати розгляду бюджету комітетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До проєкту Держбюджету-2021 внесли поправок більш ніж на 1 трлн грн, - "слуга народу" Кравчук

"До Держбюджету було подано близько 2305 "з копійками" правок. Зараз секретаріат дасть якісь граничні дати і повідомить завчасно", - пояснив депутат.

Нардеп від "Голосу" і заступник голови бюджетного комітету Ярослав Железняк повідомив, що на засіданні були відсутні 11 з 18 необхідних для кворуму депутатів.

Автор: 

ВР (14942) держбюджет (2388) комітет (368) Арістов Юрій (47) Железняк Ярослав (549)


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1 год

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Слуги розривають прийняття бюджету на 2021-й рік!

Засідання Бюджетного комітету, на якому ухвалили затвердити поправки до проекту Державного бюджету на розгляд на засідання сесії, скасували через без кворуму.

Є 11 членів комітету з 36..
Відсутні більшість членів комітету від партії Слуга народу.

99 %, що першого читання Державного бюджету 20 жовтня, як потрібно Постановами Верховної Ради, не відбудеться
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16.10.2020 14:59 Відповісти
.. это говорит только об одном - бюджету писда, и нашей Украине кста тоже, если Мы не выйдем сносить ЗеШапито... в стране президент-нарик, полный коллапс управляемости который плавно перейдет в полнейший хаос во ВСЕМ...
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16.10.2020 15:08 Відповісти
Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: нет денег,
А МВФ и ЕС денег не дает, бо слуги все разворовали.
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16.10.2020 15:18 Відповісти
Уволить прогульщиков нахрен!
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16.10.2020 15:46 Відповісти
 
 