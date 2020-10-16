Профільний комітет Ради не зміг розглянути проєкт Держбюджету-2021: не було кворуму

Бюджетний комітет Верховної Ради не збирався для розгляду проєкту Держбюджету на 2021 рік. Не вистачило депутатів для початку засідання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Роман Каптєлов, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що глава комітету Юрій Арістов відкрив засідання й одразу ж закрив його через відсутність кворуму.

"Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірус, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо", - розповів Каптєлов.

Він також зазначив, що в проєкт подано понад 2300 поправок. Найближчим часом секретаріат Ради повинен назвати дати розгляду бюджету комітетом.

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"До Держбюджету було подано близько 2305 "з копійками" правок. Зараз секретаріат дасть якісь граничні дати і повідомить завчасно", - пояснив депутат.

Нардеп від "Голосу" і заступник голови бюджетного комітету Ярослав Железняк повідомив, що на засіданні були відсутні 11 з 18 необхідних для кворуму депутатів.