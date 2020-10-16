Профільний комітет Ради не зміг розглянути проєкт Держбюджету-2021: не було кворуму
Бюджетний комітет Верховної Ради не збирався для розгляду проєкту Держбюджету на 2021 рік. Не вистачило депутатів для початку засідання.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Роман Каптєлов, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що глава комітету Юрій Арістов відкрив засідання й одразу ж закрив його через відсутність кворуму.
"Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірус, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо", - розповів Каптєлов.
Він також зазначив, що в проєкт подано понад 2300 поправок. Найближчим часом секретаріат Ради повинен назвати дати розгляду бюджету комітетом.
"До Держбюджету було подано близько 2305 "з копійками" правок. Зараз секретаріат дасть якісь граничні дати і повідомить завчасно", - пояснив депутат.
Нардеп від "Голосу" і заступник голови бюджетного комітету Ярослав Железняк повідомив, що на засіданні були відсутні 11 з 18 необхідних для кворуму депутатів.
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Слуги розривають прийняття бюджету на 2021-й рік!
Засідання Бюджетного комітету, на якому ухвалили затвердити поправки до проекту Державного бюджету на розгляд на засідання сесії, скасували через без кворуму.
Є 11 членів комітету з 36..
Відсутні більшість членів комітету від партії Слуга народу.
99 %, що першого читання Державного бюджету 20 жовтня, як потрібно Постановами Верховної Ради, не відбудеться
А МВФ и ЕС денег не дает, бо слуги все разворовали.