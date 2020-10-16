Ми виведемо на публічну кадастрову карту і покажемо кожного власника української землі, хто має надра держави, - глава Держгеокадастру Лещенко

Наразі земельний баланс України має похибку понад 5 млн га землі.

Про це написав голова Держгеокадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, ця вся земля знаходиться в приватній власності чиновників, які були при владі й має чітку регіональну ознаку.

"Якщо були донецькі, то була приватизація саме в Донецькій області, прийшли вінницькі господарники, вивели більше 80 тисяч га в приватну власність. Кожні 5 років вони брали і системно грабували українську землю. Держгеокадастр "тісно" співпрацював із Держгеонадра України, щоб контролювати право власності українського народу".

За чотири місяці аудити земель сільськогосподарського призначення виявили, що мільйони гектарів землі, які були виведені із державної в приватну власність були виведені й через надра — наголосив Лещенко. Зокрема, йдеться про нафто-газові родовища в Полтавській області, унікальні запаси ельмінітів в Житомирській області, які калькулюються мільярдами доларів, запаси літію, бурштину й ряд інших надр.

"Ми виведемо на публічну кадастрову карту й покажемо кожного власника землі й скільки він платить податків, де знаходяться надра в приватних руках. Там також буде зазначена дата, коли через фальшиві накази цю землю виводили в приватну власність. Усі чиновники будуть покарані за корупційні схеми". Також очільник геокадастру підкреслив, що саме власники незаконно приватизованих ділянок й намагаються блокувати земельну реформу. Яка, за словами Романа Лещенка, найбільш консервативну в Європі.