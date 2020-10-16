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Ми виведемо на публічну кадастрову карту і покажемо кожного власника української землі, хто має надра держави, - глава Держгеокадастру Лещенко

Ми виведемо на публічну кадастрову карту і покажемо кожного власника української землі, хто має надра держави, - глава Держгеокадастру Лещенко

Наразі земельний баланс України має похибку понад 5 млн га землі.

Про це написав голова Держгеокадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, ця вся земля знаходиться в приватній власності чиновників, які були при владі й має чітку регіональну ознаку.

"Якщо були донецькі, то була приватизація саме в Донецькій області, прийшли вінницькі господарники, вивели більше 80 тисяч га в приватну власність. Кожні 5 років вони брали і системно грабували українську землю. Держгеокадастр "тісно" співпрацював із Держгеонадра України, щоб контролювати право власності українського народу".

За чотири місяці аудити земель сільськогосподарського призначення виявили, що мільйони гектарів землі, які були виведені із державної в приватну власність були виведені й через надра — наголосив Лещенко. Зокрема, йдеться про нафто-газові родовища в Полтавській області, унікальні запаси ельмінітів в Житомирській області, які калькулюються мільярдами доларів, запаси літію, бурштину й ряд інших надр.

"Ми виведемо на публічну кадастрову карту й покажемо кожного власника землі й скільки він платить податків, де знаходяться надра в приватних руках. Там також буде зазначена дата, коли через фальшиві накази цю землю виводили в приватну власність. Усі чиновники будуть покарані за корупційні схеми". Також очільник геокадастру підкреслив, що саме власники незаконно приватизованих ділянок й намагаються блокувати земельну реформу. Яка, за словами Романа Лещенка, найбільш консервативну в Європі.

Автор: 

земля (1672) Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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Я могу показать как минимум 1 такой, захваченный незаконными постройками.
Там даже предписание есть к сносу.
Но воз и ныне там...
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16.10.2020 14:59 Відповісти
Будем реалистами, все это "ж-ж-ж" просто чтобы слупить денег с людей, которые не хотят засветиться. Видно же эти мотивы насквозь.. Аж противно..
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16.10.2020 15:06 Відповісти
Картонная дурилка, полностью оторванная от жизни. Типа все землевладельцы полные идиоты? Естественно, там офшоры, фунты и левые люди. Чтобы найти настоящих владельце надо проделать гигантскую работу с привлечением международных структур, т.к. 50% владельцев уже давно живут за кордоном.
Короче, очередной популистский выссер без последствий.
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16.10.2020 15:09 Відповісти
Тупо голий популізм і імітація роботи..
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16.10.2020 15:19 Відповісти
рагуль дурний Лєщенко.. ти краще поясни звичайному громадянину як оформити кадастровий номер на власну землю БЕЗ проходження" семи кіл пекла плюс хабар"
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16.10.2020 15:41 Відповісти
Намекают на начало Гражданской войны за землю?
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16.10.2020 15:45 Відповісти
Также глава геокадастра подчеркнул, что именно владельцы незаконно приватизированных участков и пытаются блокировать земельную реформу.Источник: https://censor.net/ru/n3225213

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Який зиск "блокіровать", якщо треба скоріш легалізувати вкрадене? Тому злодії "за ринок" усіма чотирма кінцівками!
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16.10.2020 16:12 Відповісти
Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца земли.

Боюсь что это просто сотрясание воздуха и не более.
Ни одна структура без согласия владельца не сможет указать его личные данные ибо это нарушение его прав и т.д.
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16.10.2020 22:09 Відповісти
Давно вже пора. але швидше за все-дешевий популізм.
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16.10.2020 22:15 Відповісти
 
 