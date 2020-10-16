Розраховуємо на серйозну роль Анкари в роботі Кримської платформи: без Туреччини неможливо щось вирішити в нашому регіоні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Туреччина буде активним учасником процесу деокупації Криму. Зокрема, матиме більшу роль у Кримській платформі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що платформа створюється для напрацювання рішень щодо повернення Криму під контроль України та консолідації в рамках неї цивілізованих країн і сил, включаючи кримськотатарський народ.
"Передбачаємо, що це допоможе консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму. А значить, і на благо кримськотатарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль Української держави", - заявив президент.
Також Зеленський зазначив, що в цілому в регіоні Туреччина є ключовим гравцем.
"І ми сподіваємося на серйозну роль Туреччини в цьому питанні. Адже хіба можна щось вирішити без Туреччини в нашому регіоні? Ні, звичайно", - підкреслив Зеленський.
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