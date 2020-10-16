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Розраховуємо на серйозну роль Анкари в роботі Кримської платформи: без Туреччини неможливо щось вирішити в нашому регіоні, - Зеленський

Розраховуємо на серйозну роль Анкари в роботі Кримської платформи: без Туреччини неможливо щось вирішити в нашому регіоні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Туреччина буде активним учасником процесу деокупації Криму. Зокрема, матиме більшу роль у Кримській платформі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що платформа створюється для напрацювання рішень щодо повернення Криму під контроль України та консолідації в рамках неї цивілізованих країн і сил, включаючи кримськотатарський народ.

"Передбачаємо, що це допоможе консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму. А значить, і на благо кримськотатарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль Української держави", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що в цілому в регіоні Туреччина є ключовим гравцем.

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"І ми сподіваємося на серйозну роль Туреччини в цьому питанні. Адже хіба можна щось вирішити без Туреччини в нашому регіоні? Ні, звичайно", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Крим (14131) Туреччина (3491) деокупація (950)


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Ех..........дібіли....

Рассчитываем на серьезную роль Анкары в работе Крымской платформы: без Турции невозможно что-либо решить в нашем регионе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1653
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16.10.2020 15:06 Відповісти
Естественно нельзя без Турции.
Татары - туркоманы!
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16.10.2020 15:42 Відповісти
Недоразвитый.Так кто принимает со всех сторон?
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16.10.2020 15:50 Відповісти
от турок, а как же будапештский меморандум?
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16.10.2020 15:51 Відповісти
Какцапы! Сколько ни зигуйте, но:
Крым придётся вернуть Украине!
Вывести войска!
Отплатить все до копейки издержки!
Иначе вас ждёт засуха, запустение и судьба НКАО!
ТЧК
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16.10.2020 16:15 Відповісти
Но ведь Турция считает Крым своим и таки он был же турецким. Татары спят и видят как Крым оттяпать. Не доведет эта дружба до добра...
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16.10.2020 16:37 Відповісти
що знову не так?
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16.10.2020 16:58 Відповісти
Дурик. османским он был. но не турецким..... А до этого кем он только не был.... У греков на него намного больше прав. чем у турков
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16.10.2020 18:09 Відповісти
Верно сказал.
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18.10.2020 01:25 Відповісти
 
 