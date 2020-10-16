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Новини Коронавірус і карантин
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У боротьбі з пандемією COVID-19 влада капітулювала, ситуація вийшла з-під контролю, - Порошенко

У боротьбі з пандемією COVID-19 влада капітулювала, ситуація вийшла з-під контролю, - Порошенко

Влада упустила сім місяців з початку пандемії, і тепер Україна входить в десятку країн з найгіршою динамікою поширення хвороби в світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Коли хворих на всю країну були ще одиниці, і влада вірила, що криза омине Україну стороною, Зеленський урочисто оголосив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії. У травні – хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Доголовувався. Результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам. Україна – в десятці антилідерів у світі з найвищими темпами поширення хвороби. У війні з коронавірусом Верховний Головнокомандувач капітулював. Ситуація вийшла з-під контролю влади", – констатував Порошенко.

"Сім місяців часу, – у гонитві за лайками – згаяно на відосики. Колись Кашпіровський по телевізору лікував енурез. Чумак воду заряджав. А Зеленський відосиками лікує ковід", – іронізує Петро Порошенко.

Читайте: Ситуація погіршується: у Києві на карантин закрито 8 шкіл і 3 дитсадки. Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів, - Кличко

П'ятий президент зауважив, що за даними Рахункової палати за кошти коронавірусного фонду влада не закупила жодного апарату ШВЛ.

"У лікарнях обмаль ліків, немає тестів, пульсоксиметрів. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. Багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Сьогодні в Києві оголосили в двох лікарнях, що вони переповнені. Лягти в лікарню практично неможливо. Лише в коридор. І днями чекати, поки до нового хворого дійдуть руки, бо лікарів теж бракує. Тисячі лікарів звільнилися або виїхали за кордон. Гострий дефіцит медичного кисню. І зараз Roshen і фонд Порошенка вийшли на американських виробників. Купують за власні кошти кисневі концентратори. Але найперша партія може бути лише в грудні", – повідомив п’ятий Президент.

За словами лідера "Європейської Солідарності", минулого тижня політсила опублікувала уточнений план з семи пунктів протидії пандемії - з професійними порадами і вимогами до влади, як центральної, так і місцевої.

За його словами, головний пункт антивірусного плану - це з дотриманням всіх карантинних вимог прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати за професійних, відповідальних кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перебуває в "сірій епідзоні" і не відповідає всім критеріям для тих, хто подорожує в європейському регіоні, - Ляшко

"25 жовтня прохання обов'язково надіти маску і прийти на місцеві вибори, і з дотриманням соціальної дистанції - проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі", - підсумував Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) карантин (18172) Порошенко Петро (15162) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Констатация факта. И это только начало - с наступлением холодов вообще трындец настанет. Спасибо зебилам!
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16.10.2020 15:09
+13
Задолбал, во Франции 30 тыс. заболевших в сутки, в Чехии 12 тыс, в Польше 10 тыс. Везде рост заболеваемости, или в этом тоже украинская власть виновата.
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16.10.2020 15:14
+13
Нет никаких порохоботов , запомни , если есть чем ,
а есть патриоты Украины , которым не безразлично , что происходит в нашей стране !
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16.10.2020 15:49
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Правила форума Рада форумчан
А кто же в Украине работать и границы охранять будет? И покупать рошенки чтоб Петя содержал порохоботов? Походу пилиш сук на котором сидиш Лучше роскажи много Петя штрафов компенсировал бойцам на передке, степень патриотизьма?
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16.10.2020 15:32 Відповісти
пілю сук..... ти перша.
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16.10.2020 15:38 Відповісти
Какой ты предсказуемый впрочем это стандартная болезнь всех порохоботов...
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16.10.2020 15:41 Відповісти
ти пишеш якось по зебільному, я не зрозумію навіть про що.
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16.10.2020 15:43 Відповісти
Нет никаких порохоботов , запомни , если есть чем ,
а есть патриоты Украины , которым не безразлично , что происходит в нашей стране !
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16.10.2020 15:49 Відповісти
Именно поэтому мне непонятна роль Пороха в этой грязной ковидной истории. Вернее - понятна, но так нельзя делать. Вернее - можно, но не всем. Ему- зась.
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16.10.2020 16:31 Відповісти
Констатация факта. И это только начало - с наступлением холодов вообще трындец настанет. Спасибо зебилам!
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16.10.2020 15:09 Відповісти
А вот говорят, а что было бы если щас был бы Порошенко!!! Да было бы все хорошо. Не было бы никакого ковида на планете. КОВИД эта расплата людей всей планеты, за то что 73 % зебилов проголосовали за гнусавую зеленую мразь! Нада учитовать причино следсвенные связи, что наша жизнь складывается из мелочей: не выбрали бы зебила, то и жыночка не съела бы летучую мышь на рынке в Ухане!!!
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16.10.2020 15:33 Відповісти
не выбрали бы зебила, не умер бы султан и не сгорел бы собор парижской богоматери
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16.10.2020 15:34 Відповісти
Задолбал, во Франции 30 тыс. заболевших в сутки, в Чехии 12 тыс, в Польше 10 тыс. Везде рост заболеваемости, или в этом тоже украинская власть виновата.
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16.10.2020 15:14 Відповісти
Во Франции нет проблем с койка- местами , лечащими врачами и препаратами , как в Украине !
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16.10.2020 15:21 Відповісти
Вот только в своем заявлении о вводе коменданского часа Макрон говорил о переполненных больницах и нехватке персонала.
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16.10.2020 15:28 Відповісти
Утырок зеленый, а во Франции тоже лежат в коридорах и присвечивают мобилками капельницу?
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16.10.2020 15:30 Відповісти
Посмотри видосы как в коридорах лежали в Испании и Италии весной.
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16.10.2020 15:35 Відповісти
Весной. У зебила было 8 месяцев на подготовку, но оно, млять, видосики снимало вместо готовить больницы
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16.10.2020 15:38 Відповісти
весной никто готов не был, а щас было полгода приготовиться к АНОНСИРУЕМОЙ второй волне
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16.10.2020 15:40 Відповісти
та да, при Пете светили бы зажигалкой, шоб одновременно и согрецца
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16.10.2020 15:36 Відповісти
хорошо шо вас, баранов, зеля нагрел)
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16.10.2020 15:42 Відповісти
это не наши, этих пуйло вертит на причинном месте)))) для сугреву так сказать)))
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16.10.2020 15:46 Відповісти
проблема не в том что рост и у нас, а в том что пока все готовились ко второй волне реально наши все просрали. И если 12 тыс в сутки в Чехии не колапс медицинской инфрастуктуры там, то у нас и при меньшей цифре он наступит. А то что вторая волна будет осенью все знали еще весной и готовились к ней, а наши бабло на асфальте пилят
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16.10.2020 15:32 Відповісти
Це Ваша медицинська реформа в дії, Петре Олексійовичу!
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16.10.2020 15:17 Відповісти
тобі ж помудок та реформа не сподобалась, тепер жери від стєпанова з крадуцьким
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16.10.2020 15:31 Відповісти
А ти хамло, порохоботе!
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16.10.2020 15:33 Відповісти
😭
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16.10.2020 18:28 Відповісти
нет, это как раз отношение *********** и его Радуцкого к медицине и народу. Бабло себе, народу удачи с ковидом, проблемы приписать Порошенко. Рецепт успеха прост)
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16.10.2020 15:35 Відповісти
Когда будешь дохнуть в коридоре от ковида -не забудь свою мантру)
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16.10.2020 15:46 Відповісти
Вирус везде вышел из под контроля. В США, Франции, Великобритании, России новые рекорды по заболеваемости.
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16.10.2020 15:17 Відповісти
Тобі тупориле не зрозумілі слова. - "Україна в десятці країн з найгіршими показниками"
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16.10.2020 15:33 Відповісти
Тю, за бажанням може бути першою, та не потягне.
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16.10.2020 16:35 Відповісти
А Зепотерпілого не пече проблема коронавірусу в краіні , бо для нього головне - це відосіки , опросіки і смачно пожерти , поспати і по.. рати 😡
На друге питання я ТОБІ, так ТОБІ, відповім ьак само, як і на перше: іди ТИ, так ТИ, на ... й і шоблу свою забери !
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16.10.2020 15:18 Відповісти
Ну вот зачем Петр Алексеевич так обижает Зеленского? Ведь он ему и Иловайск и Роттердам все же простил.
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16.10.2020 15:19 Відповісти
Простил что ?
У вас имеются доказательства вины Порошенка , тогда вперёд в прокуратуру и докажите там его вину !
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16.10.2020 15:24 Відповісти
Это бот.В спам скота кидай
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16.10.2020 15:24 Відповісти
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16.10.2020 15:51 Відповісти
Ты,чмо зебильное,с какого ты трус и четырежды уклонист жаба можете кого то прощать?
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16.10.2020 15:48 Відповісти
Лера, ваша фамилия случайно не Гонтарева? И я совсем не "зебильное". Я просто и не порохоботное. Разве не может так быть?
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16.10.2020 15:51 Відповісти
))))избитый зебильный "прикол" за Гонтареву...вам бы в 95квартал с такими искрометными шутками
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16.10.2020 15:53 Відповісти
Правда? Ну и с зебилами не новей.
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16.10.2020 16:36 Відповісти
если мне не изменяет память, это первый настолько прямой выпад порошенка против зели. одно из двух - либо зеля англичанам напе.дел про пороха чего-то такого, что последнего разозлило, либо дела с вирусом реально в состоянии "сливай воду". или оба варианта вместе.
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16.10.2020 15:22 Відповісти
Бггг,и чего такого жаба могла натрындеть англичанам,когда ее саму несколько часов распинали)тем более вранье про Порошенко они бы и не восприняли
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16.10.2020 15:51 Відповісти
так а я и не говорю, что он чего-то там рассекретил. но вас же тоже раздражают такие маленькие собачки, гавкающие на вас из-за забора?
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16.10.2020 16:11 Відповісти
Не фанат зелёного, но пипл виноват сам, устал от карнитина. А власть просто пошла на поводу из-за выборов
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16.10.2020 15:22 Відповісти
Петро,погана медицина,а тебе ж вилікувала.
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16.10.2020 15:23 Відповісти
Порошенко не говорил о плохой медицине , а сказал о том , что власть не обеспечила
больницы нужными лекарствами , тестами и даже нет пульсоксиметров !
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16.10.2020 15:29 Відповісти
вы все мудаки
в Харьковской области по состоянию на 16.10 не выздоровели от коронавируса 800 человек, заболевших18.08 20
другими словами: число заболевших увеличивается ( согласно требованиям МОЗ) , а люди всё болеют и не выздоравливают
такова их зелёная статистика
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16.10.2020 15:26 Відповісти
Хмм... после таких заявлений... мне интересно, если бы президентом был он - сколько бы мы "сидели дома"?
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16.10.2020 15:27 Відповісти
Если бы у бабушки были яйца , то она была бы дедушкой ! ( шутка)
Но на вас вопрос отвечу - такого бардака и беспредела не было бы !
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16.10.2020 15:33 Відповісти
Шутка хороша.
Только ... отчего-то думаю, что сидели бы не два, а... все лето.
Тут за два месяца, оказывается, можно недополучить иммунитета... так что осенью будет вспышка респираторки (смотрим циферки ковида и пневмонии, а ведь грипп уже скоро)...
А Петра послушать, так и дольше бы сидели...
Блин. Нам бы Тенгелла пригласить на должность главы Минздрава, да только нахрен оно ему надо: менять Швецию на Украину(
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16.10.2020 15:37 Відповісти
ты тупое? Не в сидении дома проблема а в розворованом "на дороги" фонде Ковид. А больные теперь лежат в коридорах
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16.10.2020 15:36 Відповісти
1. Если Вы думаете, что два месяца сидения в бетонных коробках добавили Вам иммунитета... то насчет, цитирую, "тупое" у меня для Вас плохие новости.
2. Распил был проблемой всегда. И рецепт от него, к сожалению, недемократичен.
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16.10.2020 15:42 Відповісти
имхо конечно... ванговать дело такое себе
двухмесячный локдаун позволил пройти первую волну в Европе относительно легко и дал время приготовить инфраструктуру ко второй. мне кажется при Порошенко цифры были бы те же что и сейчас, но медики и медицинские учреждения чувствовали себя бы лучше, уверенней. Зрадо..обы все так же причитали бы за полвареника на 1+1, беню вытаскивали бы из Израиля в США, требовали бы еще санкций на мордор от Европы, обкатали бы уже байрактары в зоне оос, кляли бы "мародера" за слабый рост ВВП в этом году и так далее.
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16.10.2020 15:59 Відповісти
Ну такое... просто потому что автором медицинской реформы была некто Супрун, на которую Петр разве что не молился.
А это ведь ... тоже повлияло. Я расскажу что лично для меня изменилось за 5 лет Пети и его + Супрун медреформы.
До них я в пьяном угаре не мог представить что мне придется угрожать скорой физической расправой чтоб они приехали на приступ к жене.
Ты думаешь было бы лучше? А каким образом, если при нем и Супрун была ликвидирована такая штука как неотложная помощь? А скорая начала перепрофилироваться в экстренную (это ***** разные вещи).
То что мы видим... эх.
Пойти что ли на вакансию главы минздрава? Уж если таким долбодятлам можно...

А остальное ты пожалуй прав. За исключением ....

2 месяца весны проведенные дома в 4 стенах - во многом и стали причиной "второй волны". Организм недополучил многого.

Эх. Нам нужен кто-то вроде Тенгелла. Вот в Швеции все правильно сделали.
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16.10.2020 16:09 Відповісти
Шо за херь?
Я себе пальчик порезал, ну хорошенько правда, так скорая была через 20 мин, отвезли сначала в травму, там осмотрели сказали сухожилию пипец, везите дальше на Запорожца.
Через час уже в операционной был.

Да шо там Кыив, в село 20км от райцентра за тоже время приезжают.
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16.10.2020 16:19 Відповісти
Киев. Август 2019г.
Я не скрою, после этой угрозы (а ей предшествовало три попытки убедить цивилизовано, что давление свыше 170, отсутствие чувствительности конечностей, задержки в дыхании, отек и кратковременные потери сознания - это ***** проблема) скорая приехала быстро и ребята-экипаж... век благодарен буду.
А до реформы ко мне самому на обычный перелом - приехала нормально. Да и до того...
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16.10.2020 16:29 Відповісти
Ну у меня 2018 лето, январь и май 2020 и Киев и не - всё быстро без лишних проволочек. Так и какой вывод можно сделать из вашего еденичного случая?

И второй вопрос: а причём тут Супрун? Абы не барыга? Угадал?
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16.10.2020 16:50 Відповісти
А если бы у меня не вышло? А что делать тем, кто не смог быть достаточно убедителен?
Ммммм? Если б это была Ваша супруга... и за те полчаса пока я уговаривал... случилось бы непоправимое?
Вы понимаете, что при той цене вопроса для меня лично ... мне насрать на миллионы успешных случаев. Мой личный опыт есть? Есть.
Теперь. Учитывая уровень... недовольства этой самой реформой... он блин не из пустого места взялся. Как думаете - это (хреновая работа) - и вправду единичный случай на всю Украину? А может и другие были, пусть и с отличиями?
Это я еще не рассказал... как дочку с пневмонией и жесткой реакцией на антибиотики "лечил" семейный доктор и как ее в больницу "ложили".

Не угадали. Будь "барыга" настолько хорош, каким его пытаются показать... то хрен бы он проиграл. Это раз.
А Супрун при том, что ... это с её подачи был реформирован институт скорых. В экстренную помощь.
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16.10.2020 17:04 Відповісти
помиляєтесь..
Який б я не був неприхильник Бариги,але мушу сказати чітко у його захист -ПЄТІ СУПРУН ВСУЧИЛИ.
Демократична пи..добратія з американського посольства і Соросівські"кола впливу"...
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16.10.2020 17:57 Відповісти
Будь "барыга" настолько хорош... то он бы понимал суть проводимой реформы.
Будь он патриотом... то ему невозможно было бы всучить кого угодно.
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19.10.2020 09:57 Відповісти
Степанов сегодня заявил , что вакцину ( которой ещё нет ) против COVID-19 испытают на более 4 тысячах украинцах - Минздрав.
Я, конечно, дико извиняюсь, но численность ОПУ вместе с Мендель составляет 3995 человек.
Добавьте сюда Венедиктову, Арахамию, парочку корабельных сосен - вот вам и нужное количество испытателей. Выживут - отлично, не выживут - хоть для науки послужат.
я никакой не добрый - просто
на всех вас не хватает зла !
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16.10.2020 15:52 Відповісти
Там на добровольцах, к сожалению.
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16.10.2020 16:10 Відповісти
Хочешь ажиотаж вокруг вакцины - не выйдет.
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16.10.2020 16:42 Відповісти
А шо же коронобесы все Францию Италию вспоминают а белорусов нет. Они давно уже все стадионы должны заполнить с шведами . Далеко и ходить не надо за забор только глянуть.
От тут вас и перемыкает тварей продажных, разве шо над слабоумными и могут издеваться
злым духом ковида пугать. Эпидемия для грипа ковида с 5% заболевания всего населения на данный день начинается а не 200 человек как вы устроили.
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16.10.2020 16:13 Відповісти
Зеленському зі слугами ніколи. Вони влаштовують шоу з протягування ЗВТ для ордло, подвійного громадянства та інших благ для терористів. І розслідування по "вагнерівцям" потрібно зам'яти.
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16.10.2020 16:16 Відповісти
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Марина Порошенко, яка очолює список "Європейської Солідарності" на виборах кандидатів у депутати до Київської міської ради, закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook київського осередку політсили.
"У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації у Києві, пов'язаної зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу, партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади виділити кошти з бюджету міста, щоб забезпечити учнів та вчителів необхідними для дистанційного навчання технічними засобами", - у своєму відкритому відеозверненні заявила Марина Порошенко після інспектування столичних шкіл та зустрічей з вчителями столиці.
Марина Порошенко зазначила, що державні органи фактично програли боротьбу з пандемією коронавірусу, адже "центральна влада вже не здатна керувати та контролювати ситуацію в країні, а місцева - навіть не намагається виконувати їхні рекомендації".
За словами Марини Порошенко, попри те, що на початку тижня уряд рекомендував розпочати канікули у школах з 15 жовтня, столична влада цю рекомендацію просто проігнорувала, що може привести до тяжких наслідків: "Київські учні сьогодні масово пішли до шкіл, а голова Держспоживслужби Києва заявляє, що перед ними стоїть завдання "пасивно проімунізувати дитяче населення"! Тобто - інфікувати якнайбільшу кількість дітей? А через них - їхні родини? І це в ситуації, коли Київ вже в помаранчевій зоні, київські лікарні переповнені, а столиця знаходиться на порозі справжнього епідеміологічного колапсу".
"Разом з тим діти та вчителі продовжують хворіти, а київські школи, поступово закриваються на карантин", - наголосила Марина Порошенко у відеозверненні.
Саме тому партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади не ризикувати життям та здоров'ям дітей, негайно впорядкувати систему дистанційного навчання, а також забезпечити з місцевого бюджету столиці київських школярів та вчителів необхідними електронними планшетами. "Бо ми не маємо права втратити цей навчальний рік. Це та важлива інвестиція, яку має започаткувати Київ. Інвестиція в майбутнє нашого міста", - зазначила Марина Порошенко.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
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16.10.2020 16:32 Відповісти
отопление включайте! пусть в помещениях будет суше и теплее воздух
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16.10.2020 16:40 Відповісти
А де ти живеш? В Харкові ще нормально - не сиро, не холодно.
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16.10.2020 16:46 Відповісти
у Києві. в нас вже сиро
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16.10.2020 16:47 Відповісти
Флаг увас для Киева какойто странный. Ичё что суше будет? Попейте водички, успокойтесь.
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16.10.2020 16:52 Відповісти
1)Влада упустила сім місяців з початку пандемії,

2)і тепер Україна входить в десятку країн з найгіршою динамікою поширення хвороби в світі.

Барига(чи хто там йому підказав "висновки") помиляється..

між 1 і 2 немає зв"язку.

теперішня ДИНАМІКА в Украні наслідок інших причин
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16.10.2020 17:52 Відповісти
Петя, не перегибай палку. Это нарид!
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16.10.2020 18:36 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=8tmC3D_icL0 К акая отвратительная рожа!".
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16.10.2020 19:56 Відповісти
Шановний, не дивіться так часто в зеркало
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16.10.2020 21:30 Відповісти
зеленский очень сильно ворует
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16.10.2020 23:39 Відповісти
 
 