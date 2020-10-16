У боротьбі з пандемією COVID-19 влада капітулювала, ситуація вийшла з-під контролю, - Порошенко

Влада упустила сім місяців з початку пандемії, і тепер Україна входить в десятку країн з найгіршою динамікою поширення хвороби в світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Коли хворих на всю країну були ще одиниці, і влада вірила, що криза омине Україну стороною, Зеленський урочисто оголосив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії. У травні – хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Доголовувався. Результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам. Україна – в десятці антилідерів у світі з найвищими темпами поширення хвороби. У війні з коронавірусом Верховний Головнокомандувач капітулював. Ситуація вийшла з-під контролю влади", – констатував Порошенко.

"Сім місяців часу, – у гонитві за лайками – згаяно на відосики. Колись Кашпіровський по телевізору лікував енурез. Чумак воду заряджав. А Зеленський відосиками лікує ковід", – іронізує Петро Порошенко.

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П'ятий президент зауважив, що за даними Рахункової палати за кошти коронавірусного фонду влада не закупила жодного апарату ШВЛ.

"У лікарнях обмаль ліків, немає тестів, пульсоксиметрів. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. Багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Сьогодні в Києві оголосили в двох лікарнях, що вони переповнені. Лягти в лікарню практично неможливо. Лише в коридор. І днями чекати, поки до нового хворого дійдуть руки, бо лікарів теж бракує. Тисячі лікарів звільнилися або виїхали за кордон. Гострий дефіцит медичного кисню. І зараз Roshen і фонд Порошенка вийшли на американських виробників. Купують за власні кошти кисневі концентратори. Але найперша партія може бути лише в грудні", – повідомив п’ятий Президент.

За словами лідера "Європейської Солідарності", минулого тижня політсила опублікувала уточнений план з семи пунктів протидії пандемії - з професійними порадами і вимогами до влади, як центральної, так і місцевої.

За його словами, головний пункт антивірусного плану - це з дотриманням всіх карантинних вимог прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати за професійних, відповідальних кандидатів.

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"25 жовтня прохання обов'язково надіти маску і прийти на місцеві вибори, і з дотриманням соціальної дистанції - проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі", - підсумував Порошенко.